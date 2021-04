Caminhões VW Delivery chegam a 150 mil unidades produzidas

Hoje são oito modelos que vão de 3,5 a 13 toneladas de PBT. O sucesso extrapola as fronteiras nacionais: a nova linha Delivery já chega a 15 países em menos de cinco anos de vendas. Prevista para ser lançada este ano, há ainda uma versão revolucionária e-Delivery, que será o primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido e fabricado no Brasil. A fase é de testes, que estão em sua reta final, e treinamento para capacitar toda a cadeia envolvida.

"Para a nova geração, investimos mais de R$ 1 bilhão e nos inspiramos na receita de sucesso das mais de 100 mil unidades vendidas com a primeira versão. Foi ouvindo o cliente que a Volkswagen Caminhões e Ônibus estreou essa gama de produtos sob medida para os dias de hoje e o resultado se vê nos números de vendas: os caminhões Delivery lideram em grande parte dos segmentos em que atuam e hoje são a referência do segmento para motoristas e empresários", pontua Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO.

Não poderia ser diferente: a nova família Delivery teve como premissa em seu desenvolvimento o melhor custo total de operação (TCO). Os caminhões foram "construídos em cima da balança", procurando otimizar ao máximo sua carga útil, além de proporcionar maior economia de combustível e menor desgaste de componentes.

Dirigibilidade e conforto de automóvel com robustez de caminhão também estão entre os segredos. Avaliada com o maior espaço interno de suas categorias, a cabine Delivery se guiou nos padrões, dimensões e funcionalidades mais atuais. As demandas dos clientes se realizam ainda na motorização da nova família, com desempenho superior e força para vencer qualquer desafio.

Inicialmente projetada com seis modelos – Delivery Express, 4.160, 6.160, 9.170, 11.180 e 13.180 – a nova família já ganhou mais dois integrantes. O Delivery 11.180 4x4 é o único veículo de seu segmento com esse tipo de tração integral. Já o Delivery Express+ vem com pacote adicional de segurança. Há também versões automatizadas, com a transmissão V-Tronic para os modelos de 9 e 11 toneladas. "Em breve, vamos crescer ainda mais com o início das vendas do e-Delivery", promete Ricardo.

