CamLy Group onthult CamLy Platform en CamLyLife als onderdeel van zijn digitale ecosysteem om de wereld technologische oplossingen te bieden

Deze twee bedrijven zijn de intellectuele producten van de oprichter van CamLy Group, mevrouw Cam Ly Duong, een vrouwelijke leider en pionier op het gebied van internationale vastgoedinvesteringen die meer dan USD 500 miljoen verworden heeft voor de Noord-Amerikaanse vastgoedmarkt. In 2020 werd ze door Uglobal Immigration Magazine geselecteerd als een van de 25 beste wereldwijde CEO's op het gebied van immigratieadvies.

"De belangrijkste visie van de CamLy Group is om de wereld geluk en welvaart te bieden door te investeren in harmonie en menselijkheid. We bouwen platforms die de modernste technologieën ter wereld integreren om onze horizon te verbreden. Door op onze projecten de instelling "Sharing Economy" toe te passen, wordt van deze platforms verwacht dat ze banen creëren voor de Vietnamese gemeenschap en de rest van de wereld. Ons doel is om waarde te creëren voor de mensheid en tegelijkertijd Vietnam naar het wereldtoneel te brengen door het eerste Vietnamese bedrijf te worden met een technologieproduct en platform dat op de New York Stock Exchange wordt genoteerd", aldus mevrouw Cam Ly Duong.

CamLy Platform benadrukt het idee van "Delen en verbinden" door vastgoedontwikkelaars over de hele wereld met elkaar in contact te brengen en snel en veilig wereldwijd investeringskapitaal te mobiliseren.

CamLy Platform heeft tot doel miljoenen banen te creëren in de wereldwijde vastgoedsector via een van zijn regelingen - het Global Investment Ambassadors (GIA)-programma. Het programma leidt ambassadeurs op om een expert te worden op het gebied van wereldwijde vastgoedinvesteringen en stelt hen in staat investeringsmogelijkheden in potentiële markten te identificeren. Momenteel is het CamLy-platform operationeel en aanwezig in Vietnam, de Verenigde Staten en verschillende Aziatische landen.

CamLyLife is een wereldwijd simulatie-technologieplatform dat zich richt op twee miljard gebruikers. CamLyLife fungeert zowel als een zakelijke app als een entertainment-app en is een humanistische speeltuin die gebruikers helpt hun bedrijf uit te breiden en in een creatieve, virtuele omgeving nieuwe technologieën zoals Fintech en Blockchain te ervaren.

CamLyLife verbetert ook de online ervaring van gebruikers door virtueel een realistische ervaring te bieden. Het bedrijf biedt snelle transacties, directe gegevens over vraag en aanbod en koppelingen naar websites zoals AirBnB, Amazon en andere serviceproviders. Deze app is van toepassing op verschillende industrieën, waaronder onroerend goed, entertainment, onderwijs en financiën.

"2020 was een uitdagend jaar voor bedrijven. Met een positieve instelling heeft CamLyGroup middels CamLyPlatform en CamLyLife geweldige groeimogelijkheden gevonden. We zullen onze twee platforms blijven promoten, een compleet nieuwe ervaring naar de wereld brengen en de positie van Vietnamese mensen op de internationale markt versterken. We verwachten dat deze twee platforms twee eenhoorn-startup-projecten zullen worden en investeerders van over de hele wereld zullen aantrekken", vervolgt mevrouw Cam Ly Duong.

Mevrouw CamLy Duong wil ook de humanitaire inspanningen van het merk vergroten, een onderwerp dat haar aan het hart ligt. Ze bewondert de heer Elon Musk al lang vanwege zijn intelligentie, geweldige visie en de moed om zich voor de mensheid in te zetten. De oprichtster van de CamLy Group streeft ernaar om in de voetsporen van Musk te treden en staat bekend om haar grote liefde en biedt onvoorwaardelijke donaties. Mevrouw CamLy Duong heeft de CamLy Foundation opgericht om vrijwilligersactiviteiten uit te voeren. De technologie zal op de stichting worden toegepast om de geest van vrijwilligerswerk in de toekomst wereldwijd te versterken.

Over CamLy Group

CamLy Group bestaat uit een groep toonaangevende bedrijven in Vietnam, waaronder ImmiCa, een toonaangevend bedrijf op het gebied van Amerikaanse immigratie-investeringsadvies EB5 en USHome, een gerenommeerd Amerikaans adviesbureau op het gebied van vastgoedinvesteringen. Vanaf 2019 is CamLy Group begonnen met het betreden van de technologie-industrie en heeft sindsdien CamLy Platform en CamLyLife gelanceerd.

