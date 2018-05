Camp Samba - acampamento para crianças sobreviventes de queimaduras

Todas as atividades desenvolvidas pelo acampamento têm como foco o bem-estar, a alegria e diversão das crianças. Brincar é levado muito a sério. Tudo pensado na segurança dos campistas. A proposta é proporcionar momentos mágicos de lazer e recreação. Os campistas precisam carregar consigo doces memórias e ter novas vivências de como se divertir. A ideia é expor a criança sobrevivente de queimadura a todas as atividades de um acampamento de crianças: banho de lama, passeio a noite com lanterna, show de talentos, roda de conversa, tirolesa, touro mecânico, musicoterapia, culinária, piscina, jogos, esportes, etc.

Em 2017 aconteceu o primeiro Camp Samba no Brasil, mais especificamente no Acampamento NR em Sapucaí Mirim, cidade próxima a Campos do Jordão-SP. Tivemos a participação do Chef Renato Caleffi e a medalhista Maurren Maggi que abrilhantaram esse momento mágico com as crianças.

Temos relatos de pais contando que o acampamento foi uma experiência transformadora. Tentando exibir alguma métrica, disseram-nos que os filhos tocaram no assunto do acidente – em famílias onde isso era um tabu. Famílias adotivas que contaram que depois do acampamento o campista falou pela primeira vez sobre sua família de origem, onde isso era também um tabu... Meninas adolescentes expuseram o rosto, prenderam o cabelo, onde antes só havia rosto coberto para cobrir cicatrizes. Falaram sobre um sorriso leve que não sabiam explicar, um assobio, uma esperança, muitas histórias.

Este ano, o acampamento acontecerá no período de 21 à 24 de junho no mesmo local aparando as crianças com tudo de melhor e principalmente, o carinho e amor dos organizadores, voluntários e staff.

Abrimos uma campanha para arrecadação de recursos através do www.kickante.com.br/campanhas/camp-samba-2018

Maiores esclarecimentos:

Site: www.campsamba.com.br

E-mail: contato@campsamba.com.br

Facebook: @campsambabrasil

Instagram: @camp.samba

Telefone: +55 81 98843.9731 (whatsapp)

FONTE Camp Samba

SOURCE Camp Samba

Related Links

http://www.campsamba.com.br