Campagne mondiale de TUMI Latitude : un voyage dans le design

Pour célébrer la toute dernière innovation de TUMI, la marque a entrepris un voyage épique autour du monde sur un seul et même degré de latitude en compagnie de l'acteur Alexander Skarsgård, couronné par les Emmys. La campagne a été dirigée par Augustus Punch et a mis à l'épreuve la supériorité de conception, de qualité, de durabilité et de fonctionnalité de TUMI Latitude, chacun de ces attributs étant représenté par une escale au cours de ce périple :

Tolna / Szekszárd en Hongrie : elle représente l'origine de l'aventure. C'est là où TUMI Latitude a été créée ; notre héros, interprété par Alexander, y reçoit l'objet de sa mission et son aventure commence.

Lac de Côme en Italie : première étape sur le parcours d'Alexander avec TUMI Latitude. Il y débarque d'un bateau RIVA d'époque pour rencontrer notre héroïne, l'actrice et modèle Camille Rowe . Alexander trouve au lac de Côme des renseignements qui l'entraînent vers son prochain point de chute.

Cougar Mountain dans l'État de Washington : Alexander explore le Nord-Ouest Pacifique et, à bord d'un avion d'époque, sans se séparer de ses TUMI Latitude, s'élance vers sa destination suivante.

Mongolie : Alexander affronte les éléments en Mongolie avec TUMI Latitude dans des tribulations en train, en voiture et à dos de chameau. Alexander passe la soirée sous les étoiles avant de trouver l'objectif de sa mission et de revenir en Hongrie.

« Je n'aurais pas pu rêver d'une plus belle expérience que celle-ci où j'ai fait partie de la campagne de TUMI Latitude, » a exprimé Alexander Skarsgård. « J'ai eu la chance de faire le tour du monde avec une petite équipe de gens adorables et incroyablement talentueux. Le produit en soi est particulièrement impressionnant : j'ai même essayé délibérément de défoncer le sac à plusieurs reprises, mais sans aucun succès bien sûr. »

Cette campagne axée sur un voyage sans interruption se déroulant sur un seul degré de latitude met en vedette la conception et la capacité ingénieuses de cette collection dont les performances ne sont pas affectées par le terrain, le climat ou la culture. Un tel voyage ne se limite pas à la forme et à la fonction, car il s'agit de rendre le voyage parfait en allant d'un point à l'autre de façon inattendue et, bien entendu, en rencontrant des gens intéressants tout au long du chemin. La campagne passera dans le monde entier sur diverses chaînes sociales, dont Facebook, Instagram, OOH et Digital.

« Avec chacune de nos collections, TUMI s'efforce de fournir à notre clientèle une exécution haut de gamme dans le design et le style, » affirme Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI. « Avec TUMI Latitude, nous avons voulu créer une collection offrant ce qu'il y a de mieux en matière d'innovation et d'esthétisme, et ceci nous a poussés à améliorer le poids, la fonction, la durabilité et l'organisation pour ne mentionner que ceci. Nous sommes constamment inspirés par des citoyens du monde dans leurs voyages à caractère unique, et notre partenariat où nous avons partagé avec Alexander son étonnant tour du monde aura été une expérience incroyable. »

TUMI Latitude sera proposée dans une gamme de bagages à main et en soute, avec un International Carry-On pour cabine en long courrier, une Short Trip Packing Case, petite valise pour petits trajets, et Extended Trip Packing Case, valise à emporter sur les longs voyages. Ces styles présentés en noir, marine et argent seront à des prix de détail de 645 $ à 795 $ chez des détaillants sélectionnés de TUMI dans le monde entier et sur TUMI.com.

À propos de TUMI

TUMI crée depuis 1975 des incontournables du voyage et des affaires de classe mondiale, conçus pour rehausser, simplifier et embellir tous les aspects de l'existence quand on se déplace. En mariant une fonctionnalité sans défaut et un esprit d'ingéniosité, nous nous sommes engagés dans un partenariat à vie avec les personnages influents à qui nous donnons les moyens de poursuivre leurs passions dans leurs voyages. La marque se vend dans plus de 75 pays avec plus de 2 200 points de vente dans le monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/658270/TUMI.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

