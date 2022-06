CAMPAÑA DE CAPITAL DE SELF HELP GRAPHICS & ART ALCANZA HITO Y LE PERMITE PAGAR SU HIPOTECA

Self Help Graphics & Art organiza una recepción de celebración comunitaria el viernes 24 de junio de 6:30 p. m. a 8:00 p. m.

LOS ÁNGELES, 20 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Self Help Graphics & Art (SHG) ha alcanzado un hito clave en su campaña de capital y ha cancelado con éxito su hipoteca esta primavera, apenas cuatro años después de la adquisición de la sede actual de Self Help Graphics & Art, ubicada en 1300 E. 1st Street Los Angeles, CA. 90033 (Boyle Heights). Además de esta excelente noticia, SHG ha contratado a NAC Architecture con sede en Los Ángeles y a TELACU, una administradora de proyectos de renovación, para supervisar la renovación de su edificio, cuyo inicio está previsto para la primavera de 2023.

"La cancelación de la hipoteca del edificio es un logro monumental de Self Help Graphics & Art, que comenzó en la cochera de nuestra cofundadora, la Hermana Karen Boccalero, y desde entonces ha tenido tres sedes diferentes, señaló Betty Avila, la directora ejecutiva de la institución. "Es impactante que a punto de cumplir 50 años, Self Help Graphics & Art pueda obsequiar su permanencia a la comunidad de Chicago, que ha esculpido un legado de aportes culturales en sus paredes, y que ha sobrevivido a décadas de falta de inversión sistémica. Ahora, SHG puede centrar toda su energía en el trabajo que más necesita nuestra comunidad, un espacio para la cultura, la creatividad, la inspiración y la afirmación".

Hasta la fecha, SHG es apenas la quinta organización de artes visuales latina del país en ser propietaria de sus instalaciones. "Self Help Graphics comparte la gratitud y la alegría en el logro conjunto de convertirse en administradores de la tierra con todos nuestros colegas del sector de la cultura y el arte a nivel local y mundial. Este logro de la campaña de capital Permanent Roots de SHG es otro testimonio de la brillantez de los valores de la comunidad colaborativa de SHG que guían nuestro legado creativo de praxis de la justicia social desde hace casi 50 años. También reconocemos que estamos aprovechando la resiliencia interconectada global y de SHG a nivel local de artistas y agentes de la cultura BIPOC activados que han dedicado sus valiosos tiempo y energía a promover la sabiduría y la fortalezca en las generaciones futuras de artistas y administradores de arte comunitarios. Este es un triunfo para todos nosotros: ¡Celebremos todos: las generaciones pasadas, presentes y futuras!", comentó Endy Bernal, presidenta de la junta.

"Self Help Graphics es indispensable para las personas que crecieron en el Eastside de Los Ángeles. Desde su fundación, ha sido un refugio para artistas, activistas y aquellos que anhelaban celebrar la cultura chicana en un momento en que esa celebración era un acto de rebeldía. Décadas después, Self Help Graphics sigue siendo un lugar de reunión, diseños y creación. La California Community Foundation está encantada de que Self Help Graphics ahora tenga una sede permanente, que su legado perdure y que esté dispuesta a formar a las futuras generaciones de artistas, activistas y amantes del arte", expresó Maria Cabildo, directora de Vivienda y Oportunidad Económica de la California Community Foundation (CCF).

Para conmemorar esta ocasión tan importante, Self Help Graphics & Art organiza una recepción de celebración comunitaria el viernes 24 de junio de 6:30 p. m. a 8:00 p. m. Se invita al público a asistir para informarse más sobre la visión de SHG y conocer a sus nuevos socios de arquitectura y proyectos, que supervisarán la renovación del edificio y harán realidad la sede creativa de SHG para las generaciones futuras. La recepción comunitaria gratuita incluirá música, bebidas espirituosas e impresión en vivo por parte de Dewey Tafoya, maestro de la impresión, y Gaby Claro, asistente del estudio y aprendiz.

El camino seguido hasta terminar de pagar la hipoteca contó con el respaldo del distrito de supervisión 1 del condado de Los Ángeles (despacho de Hilda L. Solis), La Vida Feliz Foundation, Perenchio Foundation, Ahmanson Foundation, Vera R. Campbell Foundation, California Endowment y donantes privados. La recaudación de fondos Capital Renovation continúa con el apoyo del estado de California y con importantes contribuciones de generosos donantes privados.

Para obtener más información, visite https://youtu.be/ok2tfQmYMuw.

Acerca de Self Help Graphics & Art

Desde su fundación en 1973, SHG ha producido más de 2,000 ediciones de impresiones artísticas, incluidos 62 proyectos y exposiciones en estudio en todo el mundo. La organización sigue dedicada a la producción, interpretación y distribución de impresiones y otros tipos de arte multimedia por parte de los artistas chicanos y latinos; y sus programas multidisciplinarios intergeneracionales promueven la excelencia artística y empoderan a la comunidad al brindar acceso al espacio de trabajo, las herramientas, la capacitación y los recursos necesarios. Casi 50 años después, SHG sigue apoyando a artistas emergentes chicanos y latinos a través de su práctica de grabado de clase mundial y apoya el rol de los artistas como líderes, tanto dentro de su organización como de la comunidad. Para obtener más información, visite www.selfhelpgraphics.com.

Acerca de California Community Foundation

La California Community Foundation (CCF) se ha desempeñado como una organización pública y benéfica para el condado de Los Ángeles desde 1915. Su misión es liderar un cambio sistémico positivo que fortalezca a las comunidades de Los Ángeles. La CCF administra $2,500 millones en activos y gestiona a 1,800 fundaciones, fondos y patrimonios benéficos. Para obtener más información, visite calfund.org.

