Campaña Nacional Promueve la Salud Mental para Niños de Middle School con Nueva Música de KAMAUU, Tobe Nwigwe, Lauren Jauregui, Empress Of

NUEVA YORK, 29 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando tu niño no pueda encontrar las palabras, ayúdalo a encontrar la canción. Hoy, la campaña nacional Sound It Out se lanza con un nuevo álbum y herramientas para ayudar a los padres y cuidadores a tener conversaciones significativas sobre el bienestar emocional con sus niños de middle school. Las canciones estarán disponibles en todas las principales plataformas de streamming al igual que en el sitio web de la campaña en EscuchandoSentimientos.org, que también ofrece recursos gratuitos aprobados por expertos para guiar las conversaciones entre niños, padres y cuidadores.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8868051-ad-council-sound-it-out/

La campaña es una colaboración entre Ad Council y Pivotal Ventures, una empresa de inversión e incubación creada por Melinda Gates, llega en un momento en el que muchos jóvenes luchan contra el aislamiento y el estrés causado por la pandemia, además de las presiones normales del crecer. Sound It Out pone énfasis en llegar a los padres y cuidadores en las comunidades afroamericanas e hispanas/latinas, que a menudo enfrentan el trauma adicional del racismo sistémico y mayores desafíos para acceder al apoyo que necesitan. Las canciones, videos y recursos estarán disponibles en inglés y español.

Inspirada por la idea de que la música puede ayudar a desbloquear las conversaciones entre los niños de middle school y sus padres o cuidadores. La campaña presenta entrevistas y nueva música exclusiva de los artistas, KAMAUU, Tobe Nwigwe, Lauren Jauregui y Empress Of. Los artistas participaron en conversaciones íntimas con niños de middle school y sus cuidadores, facilitadas por expertos en salud mental, y tradujeron las emociones y experiencias de los niños en canciones.

"Las mentes más impresionables de cualquier grupo de personas son las mentes de los niños. En Estados Unidos, la comunidad más atacada frecuentemente y sistemáticamente es la comunidad 'negra' ", dijo KAMAUU, quien escribió y grabó una canción inspirada en su conversación con Howie, un joven de 14 años de Nueva York. "Me atrajo participar y ser parte de este proyecto en nombre de la autopreservación. Al hacer lo que pueda para ayudar a los jóvenes y padres (padres y madres), puedo ayudar a crear una comunidad mejor para mí y para mis futuros hijos ".

"Las conversaciones con los jóvenes sobre su salud emocional y su bienestar pueden ser difíciles, pero son de importancia crítica, especialmente durante una pandemia que ha dejado a muchos sintiéndose aislados y solos", dijo la Dra. Renee Wittemyer, directora de estrategia de programas e inversión de Pivotal Ventures. "La campaña Sound It Out utiliza el poder único de la música para ayudar a los jóvenes yadultos que los cuidan a encontrar un lenguaje común para expresar estas emociones. Esfuerzos innovadores como este son esenciales para ayudar a más jóvenes a obtener el apoyo que necesitan."

Actualmente existe una crisis de salud mental entre la juventud de nuestra nación. El período de transición de la adolescencia marca un momento crítico para que los padres y cuidadores involucren a sus niños en conversaciones sobre su bienestar emocional.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of Mental Health), más de la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention or "CDC") de EE. UU. Informan que la tasa de suicidios casi se triplicó entre los jóvenes de 10 a 14 años entre 2007 y 2017

Un análisis de los CDC muestra que la proporción de visitas a la sala de emergencias por problemas de salud mental, como pánico y ansiedad, aumentó en un 31% entre los adolescentes de 12 a 17 años durante la pandemia, lo que indica los efectos negativos del aislamiento social y los encierros.

"El proyecto Sound it Out es un trabajo de amor, basado en una cuidadosa consideración de los matices culturales relevantes para las familias negras y latinas. Este proyecto está dirigido por un equipo con un profundo compromiso de lograr que la conversación sea correcta", dijo la Dra. Alfiee Breland-Noble, psicóloga y fundadora de la organización sin fines de lucro AAKOMA Project. "Juntos, hemos trabajado diligentemente para incorporar un enfoque cultural para apoyar a las familias de color en la construcción de conversaciones efectivas para reducir el estigma de las enfermedades mentales y fomentar el bienestar emocional. Estoy muy orgullosa de ser un miembro del equipo y una asesora experta en este proyecto ".

"Hacer que los niños de middle school se abran sobre sus emociones puede ser difícil, pero la música es un medio poderoso que nos ayuda a expresar nuestros pensamientos y sentimientos en palabras. Cuando no podemos encontrar la manera de decirlo, probablemente haya una canción que sí pueda ", dijo Heidi Arthur, directora de desarrollo de campañas del Ad Council. "En un momento en el que no podría ser más necesario, Sound It Out usa la música para ayudar a los padres y cuidadores a tener conversaciones más significativas con sus niños sobre su bienestar emocional".

Los anuncios de servicio público de la campaña, desarrollados por McCann con el apoyo de Casanova//McCann, EGAMI Group y Mass Appeal, aparecerán en todo el país en el tiempo y el espacio donados por los medios. La campaña también incluye un video musical de la canción de KAMAUU "Howie and the Howl", dirigida por Jared Malik Royal y con el trabajo del destacado artista Hebru Brantley, cuyo trabajo icónico eleva la narrativa de los héroes negros. Un colectivo de creativos seleccionados intencionalmente por su diversidad, dio vida a la campaña, incluidos fotógrafo, director de video, director de fotografía, editor, productores, ingenieros de mezcla y estilistas.

La agencia de medios UM está proporcionando estrategia de medios y alcance pro-bono. Bustle Digital Group, Facebook, Pinterest, TikTok y ViacomCBS se encuentran entre las plataformas de medios que apoyarán la campaña con medios donados. Además, ViacomCBS proporcionará contenido personalizado e integración de contenido como parte de su enfoque continuo en abordar la crisis de salud mental a través de los medios y la narración de historias.

El álbum exclusivo estará disponible para streaming en Amazon Music, Apple Music, deezer, Google Play, iTunes, Pandora, SoundCloud, Spotify, Tidal y YouTube. Los cuidadores también pueden acceder a los videos, canciones y recursos de la campaña en los canales Sound It Out en Facebook, Instagram y Twitter.

"El estigma generacional y la subsecuente gravedad de las conversaciones sobre salud mental han sido lo más importante en mi comunidad, sobre todo ahora. Se siente inaccesible no solo por la falta de herramientas, sino por la falta del lenguaje para hablar de ello. Las letras de la música, sin embargo, tienen la magia de hablar sobre cada emoción en una mente sana", dijo Gabrielle Shirdan, VP Directora Creativa de McCann NY. "Sound It Out cuenta las historias que no se han contado y utiliza la música como un instrumento para cambiar la cultura de la salud mental, herramientas con las que todo niño debería crecer. Este trabajo es para un niño de Brooklyn que solo intenta decirle a su padre cómo se siente ".

Los principales expertos en salud mental brindaron orientación y aportes en cada etapa del desarrollo de la campaña y el sitio web Sound It Out. Además, Sound It Out será amplificado por una red de organizaciones sin fines de lucro centradas en la salud mental y la equidad en la salud, incluido el AAKOMA Project, la American Academy of Pediatrics (AAP), la American Foundation for Suicide Prevention, Boys & Girls Clubs of America, Child Mind Institute, The Jed Foundation, Learning Heroes, National Council for Behavioral Health, UnidosUS y Yale Center for Emotional Intelligence. Las activaciones específicas que extenderán el alcance de Sound It Out a audiencias clave durante el próximo año incluyen la colocación de recursos de The Jed Foundation en las escuelas; la distribución de contenido por AAP a través de su red de pediatras; y el envío de los materiales de la campaña a afiliados de UnidosUS.

Ad Council

Ad Council tiene una larga historia de crear comunicaciones de servicio público que salvan vidas en tiempos de crisis nacional, desde los primeros días de la organización durante la Segunda Guerra Mundial hasta el 11 de septiembre y desastres naturales como el huracán Katrina y el huracán Sandy. Sus profundas relaciones con los medios de comunicación, la comunidad creativa, los expertos y líderes gubernamentales hacen que la organización esté en una posición única para distribuir rápidamente información que puede salvar la vida de millones de estadounidenses.

Ad Council es donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro reúne a las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. Ad Council ha creado muchas de las campañas más emblemáticas de la historia de la publicidad, como "Los amigos no dejan que los amigos conduzcan borrachos", Smokey Bear y "El amor no tiene etiquetas".

Las innovadoras campañas de bienestar social del Ad Council crean conciencia, inspiran acciones y salvan vidas. Para obtener más información, visite www.AdCouncil.org, siga las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter, y vea la creatividad en YouTube.

Pivotal Ventures

Pivotal Ventures es una empresa de inversión e incubación creada por Melinda Gates. Trabajamos con organizaciones e individuos para acelerar el impulso donde el progreso se ha estancado y utilizamos capital filantrópico y de inversión para mejorar sustancialmente la vida de las personas.

McCann

McCann Worldgroup, parte de Interpublic Group (NYSE: IPG), es una red líder de soluciones de marketing global cuyos profesionales están unidos en más de 100 países por una sola visión: ayudar a las marcas a ganar un papel significativo en la vida de las personas. McCann Worldgroup fue nombrada "Agencia global del año" por la revista Adweek, "Red del año" por Cannes Lions, la empresa de servicios de marketing más creativa del mundo por los Premios Effie (durante tres años consecutivos), "Red global de el año" por Campaign Magazine y" Red del año" por The Webby Awards. Fast Company nombró a McCann Worldgroup en su lista de las empresas más innovadoras del mundo. La red comprende McCann (publicidad), MRM (ciencia / tecnología / marketing relacional), Momentum Worldwide (experiencia total de marca), McCann Health (marketing a profesionales / comunicación directa a consumidores (direct to consumer), CRAFT (producción), Weber Shandwick (relaciones públicas) y FutureBrand (consultoría /diseño).

Casanova // McCann

Casanova // McCann es una de las agencias hispanas líderes en comunicación integral en los EE. UU. Y la agencia hispana más premiada en Cannes en los últimos dos años. Fundada en 1984, la compañía tiene su sede en Costa Mesa, CA, con oficinas en Nueva York y Detroit. Maneja publicidad hispana y servicios de comunicaciones integrales para clientes de Fortune 500 como Nestlé, Chevrolet, Servicio Postal de los Estados Unidos, Cigna y Coca-Cola, entre otros. Casanova ha estado afiliada con Interpublic Group of Companies desde 1999 y se convirtió en un negocio de participación minoritaria y propiedad de mujeres, en octubre de 2020.

EGAMI Group

EGAMI Group es una agencia de comunicaciones de marketing integral, galardonada, independiente, certificada, de propiedad de mujeres y minorías, que conecta a empresas y marcas con audiencias diversas a través de estrategias, ideas, experiencias y creatividad decididas y ricas en cultura.

A través de las poderosas plataformas de Cultura, Comunidad y Causa, EGAMI Group activa el propósito de una marca para inspirar acciones e impactar al mundo. Como pionero del marketing con propósito, EGAMI Group ha sido nombrada una de las "100 agencias de más rápido crecimiento" por Adweek, reconocida dos veces por ADCOLOR como el socio más valioso, y galardonado con un Emmy comercial, además de ser la primera agencia de propiedad de minorías en ganar un Gran Premio de Cannes Lions.

Mass Appeal

Mass Appeal es una empresa de entretenimiento dedicada a contar historias desde la perspectiva de quienes dan forma y cambian la cultura. Desde 1996, hemos documentado los movimientos emergentes que influyen en las ideas populares. Hoy, Mass Appeal es la voz elevada del Hip Hop y su constante expansión de influencia. Las ofertas integrales en contenido, música y servicios creativos alimentan la capacidad de Mass Appeal para maximizar el impacto de nuestra producción. Nuestra diversa escuela de pensamientos nos separa tanto de amigos como de enemigos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748305/Ad_Council_Logo.jpg

FUENTE Ad Council

SOURCE Ad Council