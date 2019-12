Campanha da HughesNet leva a magia do Natal à área rural

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A campanha de Natal da HughesNet, internet via satélite da Hughes do Brasil, uma subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), líder mundial em redes e serviços de internet de banda larga via satélite, transformou um pequeno povoado no interior de SP.

A ação foi realizada pela Catalunya Filmes na comunidade Pedro Cubas, de origem quilombola, em Eldorado, e o objetivo foi propagar a magia do Natal. "Decoramos parte do povoado não apenas para gravar a campanha, mas a fim de realizar uma festa para os moradores e garantir que a comunidade possa ter um Natal com enfeites como na cidade, já que as luzes ficarão instaladas até janeiro", diz Rafael Guimarães, presidente da Hughes.

Ao fim do dia, os moradores se depararam com as casas da comunidade decoradas com luzes de Natal e uma árvore iluminada de mais de 6 metros de altura no centro do local, além da presença do Papai Noel, que trouxe presentes para todas as crianças.

"Além de levar a magia da internet para a área rural, agora também levamos a magia do Natal, mostrando que os moradores de comunidades de difícil acesso também podem ter atividades e celebrações que ocorrem nos grandes centros urbanos", ressalta Guimarães.

Na ocasião, a Hughes, que tem como foco levar conectividade para lugares afastados dos grandes centros urbanos, fez a doação de um computador com acesso à internet via satélite para a biblioteca da comunidade. Isso permitirá que os moradores usem a web para realizar diversas atividades, como pagar contas, estudar, acessar as redes sociais e se comunicar com vilas vizinhas.

A campanha será transformada em vídeos para TV e internet, e irá ao ar nas emissoras e nos canais da HughesNet no YouTube e Facebook, a partir da segunda semana de dezembro.

Confira a campanha emocionante:

https://www.youtube.com/watch?v=9lXrht3gS5k&t=2s

Sobre a Hughes Network Systems



A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é a líder global em tecnologia de banda larga via satélite e soluções residenciais e corporativas. Seu serviço de internet de alta velocidade via satélite é a HughesNet®, a maior rede satelital do mundo, com mais de 1,4 milhão de clientes residenciais e corporativos na América do Norte e América do Sul. Para grandes empresas e governos, a empresa oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes HughesON™, que provê soluções de conectividade completas com um mix otimizado de tecnologias terrestres e satelitais. O sistema JUPITER™ é a plataforma HTS mais utilizada do mundo, operando com mais de 40 satélites por provedores, entregando um vasto serviço de banda larga, mobilidade e aplicações de backhaul para celulares. Até o momento, a Hughes entregou mais de 7 milhões de terminais de todos os tipos para consumidores em mais de cem países, representando cerca de 50% do market share, e sua tecnologia possibilita o uso serviços de banda larga para aeronaves em todo o mundo. Localizada próximo de Washington, D.C., em Germantown, Maryland, EUA, a Hughes opera escritórios de venda e suporte no mundo todo e é uma companhia subsidiária da EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), provedora premium global de operações de satélite. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br .

Sobre a Echostar

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite http://www.echostar.com .

