Campanha de Combate à Fome da CenturyLink beneficiará mais de 140 bancos de alimentos dentro e fora dos EUA

A Campanha de Combate à Fome da CenturyLink, que será realizada de 4 a 15 de junho, é totalmente gerenciada por meio de doações on-line. Os doadores podem acessar o site www.centurylink.com/fooddrive e selecionar entre os mais de 140 bancos de alimentos que atendem às comunidades em que a empresa atua. Ao contribuírem para essa campanha, os doadores ajudarão os bancos de alimentos a receberem o mesmo valor da Clarke M. Williams Foundation da CenturyLink, duplicando o impacto dos seus donativos no combate à fome. Os valores equiparados serão distribuídos aos bancos de alimentos participantes com base no montante de doações encaminhadas a cada organização. As doações precisam ser realizadas pelo site para que possam ter o seu valor equiparado. O site para doações será encerrado às 22h do dia 15 de junho, no fuso horário da região central dos EUA.

A ampliação da campanha deste ano também abrange dois órgãos internacionais que atuam em mais de 80 países em todo o mundo.

"A fome é uma carência sentida em todas as comunidades, e estamos felizes em atuar em parceria com esses bancos de alimentos para gerar dinheiro e conscientização em prol do combate à fome nas comunidades em que atuamos", conta Sondra Smith, diretora de responsabilidade social corporativa da CenturyLink. "Temos esperança de que os nossos colaboradores, os nossos clientes e os membros das nossas comunidades trabalharão conosco para ajudar esses órgãos a alimentarem pessoas e famílias necessitadas."

O dinheiro doado gera mais impacto

Em média, um banco de alimentos comum pode fornecer até dez refeições a cada dólar doado. Com a capacidade de comprar em grandes quantidades, a maioria dos bancos de alimentos comunitários pode fazer mais com o dinheiro doado do que pessoas que compram alimentos individualmente. Por esta razão, a CenturyLink incentiva os seus colaboradores, os seus clientes e os membros das suas comunidades a fazerem doações on-line pelo site www.centurylink.com/fooddrive.

Nos últimos nove anos, as campanhas de alimentos da CenturyLink, combinadas com os valores equiparados pela Clarke M. Williams Foundation da própria CenturyLink, doaram o equivalente a mais de 25 milhões de quilos de produtos alimentícios a bancos de alimentos locais em todas as áreas de serviço da empresa nos EUA.

Informações importantes:

A Campanha de Combate à Fome da CenturyLink vai de 4 a 15 de junho.

A Clarke M. Williams Foundation da CenturyLink equiparará o total de doações até o valor de US$ 1 milhão.

Mais de 140 bancos de alimentos dentro e fora dos EUA participarão da campanha deste ano.

140 bancos de alimentos dentro e fora dos EUA participarão da campanha deste ano. As doações podem ser feitas pelo site www.centurylink.com/fooddrive.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é a segunda maior fornecedora de serviços de telecomunicações nos Estados Unidos a clientes empresariais globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink está empenhada em ser a melhor empresa de redes do mundo, levando soluções para a demanda crescente dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como uma parceira de confiança de seus clientes, ajudando-os a gerenciar a complexidade cada vez maior de redes e de TI e a oferecer soluções de gerenciamento de redes e segurança cibernética para ajudá-los a protegerem suas empresas.

