Campanha De Todo Coração alerta sobre os cuidados com a saúde cardiovascular durante a pandemia

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A campanha De Todo Coração tem como objetivo alertar a população, especialmente pacientes com risco ou doença cardiovascular, sobre a importância de manter a rotina de acompanhamento de saúde, mesmo durante a pandemia. Trata-se de um projeto do Instituto Coalizão Saúde (ICOS) e da Boehringer Ingelheim, com apoio de diferentes entidades dos segmentos público, privado e terceiro setor, incluindo Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP), SESI, Grupo NotreDame Intermédica, Crônicos do Dia a Dia (CDD), Hospital Sírio Libanês, InovaHC, Fundação Faculdade de Medicina da USP e outros.

Para marcar o lançamento da campanha, as cantoras Zizi e Luiza Possi fizeram um vídeo explicando a importância do cuidado com o coração em todos os momentos da vida, fazendo um apelo para que as pessoas realizem exames preventivos e não interrompam o tratamento sem orientação médica.

Além do engajamento das celebridades, a iniciativa também conta com mutirões de saúde para detecção de risco cardiovascular, seguindo todos os protocolos de segurança preconizados pelas entidades sanitárias. A primeira ação de testagem será realizada no Memorial da América Latina em 2 de setembro, das 10h às 16h.

Além da população em geral, a campanha também será voltada a profissionais de saúde, que receberão materiais de apoio para orientação dos pacientes sobre a importância da prevenção e do acompanhamento das doenças cardiovasculares e os cuidados de segurança relacionados à pandemia.

"A pandemia é um cenário sem precedentes na história da humanidade e, por isso, causa muita insegurança. Porém, precisamos prover informação de qualidade para que o cuidado com o coração continue, pois as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em nosso país e no mundo e elas não podem esperar", explica Dr. Claudio Lottenberg, Presidente do Instituto Coalizão Saúde. "Algumas enfermidades, como diabetes tipo 2, podem ser assintomáticas e, por isso, exames preventivos para diagnóstico e tratamento são primordiais", completa o médico.

Para a diretora médica da Boehringer Ingelheim no Brasil, Dra. Thais Melo, a iniciativa reforça o propósito da companhia de contribuir para a saúde da população brasileira. "Colocamos as pessoas no centro de tudo o que fazemos, sempre pensando na promoção da saúde e do bem estar. Ao liderar esta campanha ao lado de tantos parceiros importantes, queremos contribuir para gerar impacto positivo para a saúde no Brasil", afirma.

Mais informações sobre a campanha De Todo Coração estão disponíveis nas mídias sociais da Boehringer Ingelheim, do Instituto Coalizão Saúde e dos demais parceiros. O conteúdo também pode ser acessado pelo site

https://www.boehringer-ingelheim.com.br/campanha/cardiovascular/campanha-de-todo-coracao

Ação para Avaliação de Risco Cardiovascular

02 de setembro, quinta-feira

Das 10h às 16h

Memorial da América Latina

Portão 8

