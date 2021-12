Campanha 'Fim de Ano Solidário' busca arrecadar fundos em prol do combate à fome

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A insegurança alimentar, realidade de muitas famílias brasileiras, se agravou com a pandemia e leva o Brasil a estar novamente no mapa da fome. Com o objetivo de ajudar a mitigar os efeitos desse cenário desolador, principalmente quando se aproxima uma época tão especial como o final do ano, o Instituto Stop Hunger, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, criada e mantida pela Sodexo, lança a campanha 'Fim de Ano Solidário'.

Atuando há mais de 25 anos de forma sustentável por um mundo sem fome, o Instituto Stop Hunger buscas por meio da ação sensibilizar a sociedade para arrecadar recursos que serão revertidos integralmente em formato de créditos de cestas básicas digitais, disponibilizadas por meio dos cartões Alimentação Stop Hunger, em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social de 60 ONGs parceiras do Instituto de diversas regiões do país.

"Como não voltar os olhos a quem tanto precisa, especialmente em uma época que inspira amor, compreensão, respeito e cuidado com o próximo? Infelizmente, a falta de emprego, agravada pela pandemia, tem tirado o básico de muitas famílias. Com iniciativas simples como essa do 'Fim de Ano Solidário', conseguimos contribuir positivamente para a vida de muita gente, além de promover momentos de alegria a muitas pessoas. Todos os recursos financeiros arrecadados serão distribuídos por meio das nossas cestas básicas digitais, cartão alimentação Stop Hunger", conta Davi Barreto, superintendente do Instituto Stop Hunger.

Com esse formato de apoio (via cartão Alimentação Stop Hunger), os assistidos têm maior liberdade de escolha no momento da compra de alimentos (perecíveis e não perecíveis), produtos de higiene pessoal e de limpeza, entre outros itens, de acordo com suas necessidades, além de aquecer o comércio local.

Podem participar da ação tanto pessoas físicas quanto empresas. "Uma contribuição de R$ 50 significa que já temos uma cesta básica. Se forem R$ 100, já somam duas cestas e assim sucessivamente. Quanto mais arrecadar, mais iremos ajudar ", explica Davi Barreto.

O banco BNP Paribas, parceiro de longa data do Instituto Stop Hunger, já aderiu a esta missão e doou mais de R$ 50 mil.

"Gerar impacto positivo nas comunidades com as quais o BNP Paribas se relaciona é parte importante das práticas ESG da companhia. A política de Responsabilidade Social Corporativa do banco posiciona as ações sociais no centro do modelo de negócios do Grupo. É um grande orgulho dar continuidade a essa parceria que começou em 2018. O enfrentamento dos desafios sociais das localidades de que fazemos parte está no coração das nossas atividades. A pandemia agravou o problema da insegurança alimentar e da fome no Brasil. Ações como o Fim de Ano Solidário nunca foram tão importantes", diz Silene Chiconini, head de Comunicação e Marketing do BNP Paribas para a América Latina.

SERVIÇO

Para contribuir na campanha Fim de Ano Solidário, basta fazer um depósito, transferência ou PIX na conta corrente do Instituto Stop Hunger

Banco Itaú (341)

Agência: 0912

Conta Corrente: 02528-5

Razão Social: Instituto Stop Hunger

CNPJ: 23.975.546/0001-63

Acesse o site da campanha aqui: http://br.stop-hunger.org/home/doe-agora/doe.html

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 64 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

SOBRE O STOP HUNGER

Atualmente, o Stop Hunger é uma força de liderança global na luta contra a fome, sustentavelmente, e com 25 anos de compromisso. No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve os stakeholders da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa Stop Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Saiba mais sobre o Institituto Stop Hunger em: http://br.stop-hunger.org ou https://br.sodexo.com

