Campanha interativa da HughesNet conecta crianças e Papai Noel

Em um roteiro singelo e tocante, o filme para a TV mostra um menino e uma menina enfeitando a árvore na sala de casa, enquanto questionam os pais sobre a vinda do Papai Noel neste ano. Momentos depois, o telefone do pai toca com uma chamada de vídeo do Papai Noel – na realidade, o avô das crianças fantasiado. A atitude emociona os pais e garante a alegria dos pequenos.

"A campanha da HughesNet mostra que, apesar de todo esse período de isolamento social, podemos aproveitar a internet via satélite para vivenciar a proximidade, o amor e o espírito natalino", diz Marcelo Juliato, Gerente de Marketing da Hughes e criador da campanha.

O grande diferencial da campanha está no hotsite que simula uma chamada de vídeo personalizada entre o Papai Noel e as crianças, criando um conteúdo interativo. Da mesma forma que as crianças do filme publicitário, os pequenos da vida real também poderão vivenciar um encontro virtual com o Papai Noel por meio da internet. Para isso, os pais ou responsáveis poderão acessar o hotsite www.natalviasatelite.com.br, selecionar o nome da criança e acessar a chamada de vídeo. Mais de 100 nomes foram definidos para que as crianças tenham uma experiência personalizada. Mesmo que o nome desejado não esteja disponível, ainda será possível selecionar uma mensagem carinhosa.

"Queremos transmitir para as crianças a experiência incrível de um encontro com o Papai Noel", diz Rodrigo Cavalieri, Diretor de Marketing da Hughes no Brasil. "Essa campanha é um presente da HughesNet para as crianças que não poderão sair às ruas encontrar o Papai Noel nesse Natal, mas que podem aproveitar essas experiências de forma virtual, sem perder o encanto e o espírito natalino", afirma.

Produzido pela Catalunya Filmes, o comercial para TV tem duração de 1 minuto e será veiculado em emissoras de todo território nacional. Uma versão estendida da campanha também será disponibilizada pela HughesNet nas mídias sociais.

"O sucesso das campanhas da Hughes vem de roteiros sempre bem cuidados, capazes de contar uma história que se conecta com o público", diz o fundador da Catalunya Filmes, Caio Bocuti. Segundo Bocuti, já foram mais de 20 campanhas e ações desde o início da parceria da Hughes com a produtora, em 2018.

A gravação ocorreu em uma pousada no município de Piraquara, no interior do Paraná, cliente da HughesNet na vida real. Em razão da pandemia de Covid-19, atores e toda equipe técnica passaram por testes, garantindo que apenas pessoas com resultado negativo tivessem acesso ao set de filmagens. O time de apoio também contava com dois profissionais exclusivamente responsáveis pelos cuidados sanitários, como limpeza dos espaços, oferta de álcool em gel e troca das máscaras de proteção.

Confira a campanha em: https://youtu.be/d--mhoIVNs0

Ficha técnica

Roteiro - Marcelo Juliato

Diretor de Cena - João Marcelo Gomes

Diretor de Fotografia - Jonathan Van Thomaz

Produtor Executivo - Caio Bocuti

1º Assistente de Direção - João Bocuti

Diretor de Produção - Edilor Schmitz

Mídia - Carolina Holler

1º Assistente de Câmera - Felipe Parolim

Diretora de Arte - Rô Melink

Produtora de Objetos - Fernanda

Produtora de Objetos - Suzana

Som Direto - Estúdio Som Direto

Elenco - Paulo Mattos, Elizabeth Siqueira, Eleonete Gusso, Irineu Crocetti, Yasmin Rossi, Benjamin

Brandão

Contrarregra - Pablo

Figurinista - Bruna Afonso

Maquiagem - Mayara

Making Off - Victor Freitas, Felipe Raminelli

Chefe de Elétrica - Marcio Ceara

Chefe de Maquinaria - Arnaldo Gabardo

Assistente de Maquinaria - Marlon, Cesinha

Logger - Vitor Lima

VFX - Felipe Raminelli

Edição e Finalização - Vitor Lima

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1374243/Hughes_do_Brasil.jpg

FONTE Hughes do Brasil

