Campanha Sobre Viver conta histórias de superação de pacientes oncológicos

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Viver com câncer é um desafio, mas também pode ser uma trajetória de conquistas e superação. Isso é o que conta a campanha Sobre Viver - Como é viver com câncer hoje? que, por meio de histórias inspiradoras dos pacientes com câncer de pulmão e melanoma , busca responder uma pergunta que está se tornando cada vez mais frequente entre os pacientes e familiares.

A iniciativa que já conta com nove episódios, busca trazer um olhar humanizado para a relação entre paciente, médico e cuidadores, e mostra que o diagnóstico de câncer pode ser encorajador. "O relacionamento entre médico e paciente é fundamental para que todas as decisões sejam tomadas em conjunto. A campanha Sobre Viver leva ao público o que muitas vezes fica apenas dentro dos consultórios", explica Dr. Antonio Buzaid, Diretor Médico Geral do Centro de Oncologia da BP (Beneficência Portuguesa de São Paulo) e co-fundador do Instituto Vencer o Câncer.

O verão é a época do ano em que os cuidados com a pele devem ser redobrados. Segundo o Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA), a estimativa é que entre 2020 e 2022 ocorram 625 mil novos casos de câncer no Brasil1, incluindo os casos de câncer de pele não melanoma, que representam cerca de 33% de todos os diagnósticos oncológicos no país2. "O câncer de pele não melanoma tem uma alta incidência, porém sua letalidade é baixa. Já o melanoma, tipo mais raro de câncer pele, apesar de ser o mais agressivo, quando diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de chances de cura2", alerta o oncologista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD, algumas das estratégias de prevenção de cânceres de pele incluem evitar a exposição excessiva ao sol, especialmente entre 10h e 16h; utilizar filtro solar diariamente com no mínimo 30 FPS ou fator de proteção solar e ficar atento e procurar um dermatologista caso surjam pintas ou manchas suspeitas na pele2.

Marlene Oliveira, Fundadora e Presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, alerta para os cuidados contínuos com a saúde. "É fundamental o uso do protetor solar e, dentro do possível, evitar a exposição prolongada no sol. Sabemos que no Brasil muitos trabalhadores atuam em áreas onde não é possível ficar longe dos raios solares, mas com o uso do protetor solar, de um chapéu ou boné, é possível se proteger. Precisamos reforçar a consciência do autocuidado. A prevenção e a promoção da saúde dependem de nós", ressalta Marlene.

Fazer um acompanhamento com um especialista, seja na rede pública ou privada, também é de extrema importância, assim, caso surja algum sintoma da doença, o médico conseguirá chegar ao diagnóstico mais rapidamente, aumentando as chances de se obter uma melhor resposta no tratamento.

A campanha Sobre Viver, idealizada pela biofarmacêutica Bristol Myers Squibb, conta com o apoio dos institutos Lado a Lado Pela Vida, Oncoguia e Vencer o Câncer. A iniciativa coloca o paciente no centro da conversa, com histórias reais e inspiradoras que são combustível de vida para todos os espectadores, mesmo não sendo um paciente oncológico. Para ouvir e trazer ao mundo essas histórias, o ator Jonathan Azevedo, de Verdades Secretas 2, aceitou o convite para ser o embaixador da campanha. O ator vivenciou junto ao pai o que é um diagnóstico oncológico e seus impactos, após Sérgio Azevedo receber o diagnóstico de um câncer de laringe em 2013. Assista aos vídeos da Campanha Sobre Viver aqui (https://www.bms.com/br/about-us/survivorship-today.html).

