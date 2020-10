Campanha #TudoBemTratar alerta para a importância do diagnóstico e do tratamento do câncer durante a pandemia

Coalizão entre associações de pacientes, sociedades médicas e a Janssen disponibiliza guia de segurança para a continuidade dos atendimentos ao câncer nesse período

SÃO PAULO, 13 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, se uniu à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), Oncoguia, International Myeloma Foundation (IMF), Instituto Vencer o Câncer e Instituto Lado a Lado pela Vida para lançar a campanha #TudoBemTratar o câncer. A iniciativa tem o objetivo de alertar sobre a importância de não interromper os cuidados com o diagnóstico e o tratamento do câncer, além de informar os brasileiros sobre como fazer isso de forma segura durante a pandemia.

Para isso, foram lançados dois Guias de Segurança, para pacientes e médicos, com instruções e protocolos para evitar a contaminação pelo SARS-COV-2 nas instituições de saúde e sobre os cuidados que devem ser tomados por cada indivíduo. Os guias podem ser acessados no site da campanha, pelo link https://www.janssen.com/brasil/blog/tbt.

#TudoBemTratar o câncer

Inspirada no #TBT, ou Throwback Thursday, movimento das mídias sociais em que os usuários postam fotos de suas lembranças às quintas-feiras, a campanha traz mais um significado à hashtag, lembrando sobre a importância do diagnóstico e do tratamento do câncer para que os pacientes possam viver novas experiências e construir suas próximas memórias. A campanha também disponibilizará conteúdos informativos em diferentes formatos para profissionais de saúde conversarem com seus pacientes e reforçarem a necessidade de dar continuidade às suas consultas, exames e tratamentos, assim como orientá-los sobre maneiras seguras para fazer isso. As postagens podem ser acompanhadas pelo Facebook, Instagram e LinkedIn da Janssen Brasil, além das mídias sociais dos parceiros da campanha.

"O cenário de incertezas sobre o futuro causa receio e ansiedade em muitas pessoas. A prevenção da contaminação pelo vírus é extremamente importante, mas não é a única atenção que temos que ter com a nossa saúde nesse momento. Pacientes com doenças graves, como o câncer, se beneficiam de diagnóstico precoce e tratamento correto, no momento certo. Por isso, convidamos a sociedade a se prevenir, diagnosticar e tratar o câncer. Essas são ações fundamentais para construirmos o futuro que queremos ter depois da pandemia", comenta Fabio Lawson, Diretor Médico da Janssen Brasil.

Impacto da pandemia no diagnóstico do câncer

Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) em parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), entre os meses de março e maio de 2020, apontou que 70% das cirurgias de câncer deixaram de ser realizadas e pelo menos 50 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico da doença1. Os dados ainda revelaram que, desde o decreto do estado de pandemia pela OMS, houve uma redução de 50 a 90% das biópsias enviadas aos patologistas1.

Na rede pública do Estado de São Paulo, por exemplo, foram realizadas 5.940 biópsias entre março e maio deste ano, enquanto que em 2019, no mesmo período, foram realizadas 22.680, uma redução de mais de 70%¹.

O Instituto Oncoguia também percebeu a súbita mudança de cenário e realizou uma pesquisa com a finalidade de averiguar os impactos da pandemia nos tratamentos oncológicos. Entre os dados obtidos, o levantamento apontou que 43% dos respondentes sentiram esse impacto².

Daqueles que fazem o tratamento no SUS, 60% informaram terem sentido algum impacto durante a pandemia, enquanto 33% dos usuários de redes privadas afirmaram que tiveram seus serviços afetados de alguma forma2.

Além disso, 12% dos pacientes decidiram interromper o tratamento por conta própria, temendo a contaminação, e apenas 3% tomaram esta decisão compartilhada com o médico. Em 43% dos casos, a decisão de adiar o tratamento foi da própria instituição de saúde com a preocupação de transmissão e infecção, levando em consideração não só dos pacientes, mas também da equipe médica envolvida².

