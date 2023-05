Campari celebra duas semanas de criações inesquecíveis inspiradas na marca, no 76º Festival de Cannes

São Paulo , 28 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Como parceiro oficial da 76ª edição do mundialmente renomado Festival de Cannes, Campari, ícone da cultura da coquetelaria, inspirou uma série de eventos que celebraram as inesquecíveis criações da mixologia e da indústria cinematográfica.

Iconic model, Alessandra Ambrosio, attends the Campari: Discover Red event experience during the 76th Festival de Cannes, celebrating the unforgettable creations of cinema. Actor Charles Melton enjoys a Campari aperitif at Campari: Discover Red event experience ahead of his premiere for May December at the 76th Annual Festival de Cannes. The Hollywood Reporter recorded a special presentation of its flagship podcast, Awards Chatter, live from the Campari Lounge at 76th Festival de Cannes featuring a one-to-one interview with Alicia Vikander and THR’s Executive Editor of Awards, Scott Feinberg, sponsored by Campari. Zahra Amir Ebrahimi and Cate Blanchett Campari was proud to be the sponsor of Variety Golden Globes Party attended by Zahra Amir Ebrahimi (left) and Cate Blanchett (right) and attendees enjoyed a selection of the world’s most iconic cocktails from an unmissable Campari bar. Campari hosted the cast of Black Flies including Tye Sheridan (pictured here) and Jean-Stéphane Sauvaire with an evening that celebrated the success of the premiere at 76th Festival de Cannes.

O Campari Lounge, no Palais des Festivals, foi o ponto central das atividades, recebendo o elenco do filme "La Chimera" e uma gravação de podcast ao vivo com a estrela de Firebrand, Alicia Vikander, tudo tendo como pano de fundo o Tapete Vermelho e a Croisette, que podem ser apreciados pela vista única do Lounge. A presença icônica e vermelha da Campari também foi sentida ao longo da Croisette de Cannes, com eventos acontecendo no Palais de Stephanie Beach, Barrière Beach e no Hotel Martinez, incluindo a after party do filme concorrente, "Black Flies".

Cada momento promovido por Campari deu vida àquilo que seus coquetéis e o cinema têm em comum: ícones em seus corações que elevam a experiência para além do esperado.

DUAS SEMANAS INESQUECÍVEIS DE EVENTOS

Além de sediar eventos em parceria, um momento emblemático para a Campari durante o Festival foi o evento "Discover Red", uma noite curada pela icônica marca do aperitivo vermelho que ofereceu aos convidados criações inesquecíveis do chef Christian Sinicropi, com duas estrelas Michelin, e do Head Bartender do Camparino in Galleria, Tommaso Cecca. A noite começou com um aperitivo na presença da estrela de May December, Charles Melton, e do lendário ator Luke Evans, seguido de uma experiência de combinação de coquetéis organizada por Christian e Tommaso.

Nenhum evento repleto de estrelas estaria completo sem o criador de conteúdo viral de celebridades e frequentador do Red Carpet, Cole Walliser, conhecido por seus vídeos em câmera lenta de talentos em eventos de alto perfil, capturando convidados do Discover Red, incluindo Alessandra Ambrosio.

Ao longo do Festival, o Campari Lounge e o Palais de Stephanie Beach foram transformados em after parties para as inesquecíveis criações lançadas no 76º Festival de Cannes. Na praia, Campari recebeu o elenco de "Black Flies", incluindo Tye Sheridan e o diretor Jean-Stéphane Sauvaire, em uma noite que celebrou o sucesso da estreia. A Campari também ofereceu um aperitivo no Lounge com o elenco de "La Chimera", incluindo Isabella Rossellini, seguido por uma festa no Palais de Stephanie Beach.

O Hollywood Reporter gravou uma apresentação especial de seu podcast principal, Awards Chatter, ao vivo do Campari Lounge no Festival Internacional de Cinema de Cannes, com uma entrevista individual com Alicia Vikander e o Editor Executivo de Prêmios da THR, Scott Feinberg, patrocinada pela Campari.

A Campari teve o orgulho de ser o patrocinador da Festa do Globo de Ouro da Variety, que reuniu as estrelas, criadores e executivos mais influentes. A noite contou com a presença de Cate Blanchett, Charles Melton, Tye Sheridan e Shaunette Renée Wilson. Os participantes tinham à disposição uma seleção dos coquetéis mais icônicos do mundo em um imperdível bar Campari.

Na festa de lançamento de THE IDOL, a Campari serviu suas bebidas icônicas em um bar imperdível, convidando os presentes a celebrar mais uma criação inesquecível. O evento contou com a presença de membros do elenco, incluindo Abel Tesfaye (The Weeknd) e Lily Rose-Depp, ao lado de uma série de talentos mundialmente renomados.

Além de receber elencos de filmes repletos de estrelas, a Campari também recebeu o Júri de Un Certain Regard, incluindo John Reilly, Emilie Dequenne e Davy Chou, que compareceram para uma hora de aperitivos, além dos atores americanos Tyler Hoechlin e Ian Bohen, que também visitaram o espaço.

Campari também sediou eventos enraizados na indústria cinematográfica e celebração da paixão e talento no cinema. A Stampede Ventures e a EST Studios realizaram um evento no Campari Lounge que celebrou as criações inesquecíveis da emocionante onda do cinema asiático. A noite reuniu executivos asiáticos e da AAPI, distribuidores e celebridades em um espaço compartilhado.

A Campari, mais uma vez, sediou o Breaking Through The Lens (BTTL), uma organização que defende uma indústria cinematográfica mais equitativa, conectando diretores de gênero marginalizado ao financiamento. Após sua primeira colaboração bem-sucedida no Festival de Cannes em 2022, este ano a iniciativa recebeu um painel de mídia moderado pela renomada Wendy Mitchell, com agentes de mudança da indústria, incluindo Frederic Boyer, diretor artístico de Tribeca; Shruti Haasan ator e ativista estrelando "The Eye"; Mounia Wissinger, chefe de marketing da Protagonist, bem como Molly Manning Walker, roteirista e diretora de "How To Have Sex", que estreou em Un Certain Regard, no festival deste ano.

Durante uma noite dedicada a celebrar a criatividade e paixão de Campari, cinco dos melhores bartenders do mundo se reuniram para o evento "CAMPARI: Celebrando Criações Inesquecíveis". Cada bartender criou seus próprios coquetéis exclusivos, servidos pelo Camparino in Galleria, e no centro de cada um desses drinks estava o glamour da Croisette de Cannes, a essência do festival de cinema global mais prestigioso e a magia do cinema, tudo sustentado pelo icônico aperitivo vermelho, Campari.

A Head de Marketing Global do Grupo Campari, Julka Villa, comenta: "Olhando para essas duas semanas, é incrível ver os eventos dos quais participamos. Desde receber talentos de primeira linha no nosso Campari Lounge, até patrocinar eventos glamourosos na Croisette, trazer os icônicos coquetéis da Campari e o excepcional serviço do Camparino in Galleria para as estrelas, e claro, sediar nossa própria noite inesquecível no Hotel Martinez. Durante cada evento, nosso objetivo foi inspirar e imergir os convidados no mundo do cinema global, através das lentes vermelhas de Campari, e alcançar o nível de excelência que se espera tanto da marca, quanto do Festival de Cannes. Agora, estamos ansiosos para o próximo ano!"

FONTE Campari

