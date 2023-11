Campeonato do Mundo de FAN 32 acontece no Brasil pela primeira vez e conta com patrocínio da Companhia Brasileira de Cartuchos

Modalidade cresce no país e atletas do Team CBC se destacam na temporada 2023 competindo com as espingardas CBC Khan

PIRAQUARA, Paraná, Brasil, 23 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez o Brasil sediou o Campeonato do Mundo de FAN 32, realizado pela Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT) com patrocínio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). A modalidade, popularmente conhecida como Tiro à Hélice, vem crescendo exponencialmente no país com expressivas conquistas por atletas brasileiros que são atualmente referência mundial.

Equipe Campeã Mundial de Fan 32 2023: Dodo Molena, Lamberto Ramenzoni e Thiago Bonet

A etapa final do Campeonato do Mundo de FAN 32 aconteceu entre os dias 1º e 5 de novembro de 2023, no Clube Paranaense de Tiro, em Piraquara (PR), e reuniu atiradores de todo o mundo para disputar o título máximo, contando com a participação de 363 competidores de diversos países, entre eles Brasil, Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Inglaterra.

Os brasileiros Lamberto Ramenzoni, Dodo Molena (atleta do Team CBC) e Thiago Bonet Mozena se destacaram na competição e sagraram-se campeões Mundiais por Equipe.

Lamberto Ramenzoni também foi campeão Mundial de FAN 32 2023. Agora, o atleta é bicampeão Mundial individual, sendo o único com esse título na história da modalidade, e três vezes campeão Mundial por Equipe.

"Estou muito feliz com mais estas importantes conquistas, não só para a minha carreira, como para o Brasil, colocando o país em posição de liderança mundial na modalidade de Fan 32. Agradeço por todo o apoio que culminou nessa vitória espetacular, em especial a Companhia Brasileira de Cartuchos que me incentivou, contribuindo com importante patrocínio de munições, para que eu pudesse ficar motivado e aumentar consideravelmente o volume de treinos, conquistando agora o bicampeonato Mundial Individual e o tricampeonato por Equipe. Estou realizado por fazer mais uma vez história no esporte", afirma Lamberto Ramenzoni.

Incentivadora do esporte do tiro e patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT), a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) disponibilizou mais de 30 mil cartuchos para utilização pelos competidores no evento.

"Em nome da diretoria da CBCT, agradeço a confiança, por acreditarem na capacidade desta entidade em realizar pela primeira vez em nosso país um evento de tamanha grandiosidade e magnitude. A presença de nossos atletas e o apoio da CBC e de todos que de alguma forma contribuíram, sem medir esforços, foi de suma importância para abrilhantar este evento, mostrando ao mundo que o Brasil possui talento e competência para sediar campeonatos mundiais com excelência. Esses dias de competições esportivas intensas, os belos momentos vividos pelos atletas ao longo do campeonato, ficarão gravados em nossas memórias, pois como demonstrado na prática, o esporte une pessoas de várias nacionalidades e gerações, criando um ambiente salutar e de muita alegria", diz Otto Pohl, presidente da Confederação Brasileira de Caça e Tiro no Brasil.

Simultaneamente ao Campeonato do Mundo de FAN 32, foram realizadas pela Confederação Brasileira de Caça e Tiro outras três competições: a Copa do Mundo de FAN 32, o Grandprix FEDECAT e a XIII Etapa da VII Copa do Brasil de FAN 32 – MISTA. Confira abaixo os títulos conquistados pelos atletas do Team CBC nestas e em outras disputas da modalidade na temporada de 2023.

Espingardas CBC KHAN contribuem para desempenho em alto nível e vitórias dos atletas no esporte do tiro

Além de muito treino, dedicação e concentração, é fundamental que os atletas do esporte do tiro contem com equipamento de qualidade para obterem um alto desempenho nas competições e atingirem o objetivo de conquistar o pódio.

Para contribuir com a performance dos atletas, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), líder mundial em munições e tradicional fabricante de armas longas, em parceria com a Khan Arms, um dos maiores e mais tradicionais grupos fabricantes de armas da Turquia, trouxe ao Brasil as espingardas esportivas CBC KHAN, que entregam desempenho e elegância.

A série de espingardas, que conta com 9 modelos, é um sucesso no segmento e vem gerando campeões em diversas modalidades, entre elas Fossa Olímpica, Skeet, Trap Americano, Percurso de Caça, Compak e FAN 32, equivalendo a marcas consagradas do mercado em performance.

As espingardas CBC KHAN são atestadas por diversos atletas com experiência internacional, medalhistas olímpicos e campeões mundiais, como Roberto Schmits, técnico da seleção brasileira de Fossa Olímpica.

Os atletas do competitivo Team CBC também adotaram o armamento, utilizado nos treinamentos e em competições nacionais e internacionais, conquistando diversos pódios durante a temporada de 2023.

Pietro Caramori conquistou no GP FEDECAT FAN 32 2023 o 1º lugar da Majorança na modalidade FAN 32, sendo o melhor atirador nas três provas presenciais da Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT), somando a maior pontuação dentre todos os 227 competidores.

Dodo Molena, além de campeão Mundial de FAN-32 por Equipe, foi campeão no Campeonato América do Sul e vice-campeão no GP FEDECAT FAN 32 2023.

E Christian Souza brilhou na categoria Júnior, sendo vice-campeão na Copa do Mundo de FAN-32, campeão da Copa SF Madeiras, vice-Campeão no GP FEDECAT FAN 32 2023, campeão do Campeonato América do Sul, campeão na VII etapa da Copa do Brasil de FAN 32 e campeão da Copa São Paulo de FAN 32.

Os atletas foram também campeões do Campeonato América do Sul por Equipe de Armas, competindo e apresentando o excelente desempenho da espingarda CBC KHAN, com score de 50/52 (Pietro Caramori), 49/52 (Dodo Molena) e 49/52 (Christian Souza)

Aline Quenzer Couto ganhou diversas medalhas e troféu na Etapa Regional Internacional Sudeste 2023 de Trap Americano, em Monte Alto (SP) sua cidade natal. Conquistou o 1º lugar na categoria Dama, classe A, nas provas Trap 100, Trap 200, Trap Double e Trap 100 Brasil. Foi campeã em Trap Misto, junto com Marcelo Mota Couto, e ganhou o troféu Top Gun Regional Sudeste pelo seu excelente desempenho na etapa.

Ereovaldo Godani se destacou sendo vice-campeão na 2ª Etapa da Copa Brasil Compak Sporting 2023, na categoria Sênior, além de 3º lugar na 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho – Percurso de Caça, na categoria Premium.

Além destes, renomados e promissores atletas do tiro esportivo, que integram o Team CBC, conquistaram expressivos resultados em seus currículos com a espingarda CBC KHAN, como Luisa Acosta, atiradora excepcional e uma das grandes representantes da nova geração na modalidade Skeet, Igor Mêra, que exibe uma expressiva habilidade competindo na modalidade Fossa Olímpica, Ítalo Burnier, talento nato e verdadeiro prodígio da modalidade Percurso de Caça, e Roberth Vieira, conhecido por sua técnica impecável e consistência, sendo um dos melhores atletas de tiro do Brasil no Skeet.

As espingardas CBC KHAN possuem um excelente custo-benefício, com preço cerca de 5 vezes menor em comparação com outras armas consagradas no mercado internacional.

Além disso, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) oferece todo o suporte aos consumidores, disponibilizando serviço de pré e pós-vendas, com assistência técnica em todo o território nacional, vantagem competitiva que diferenciam a empresa da concorrência.

As espingardas CBC KHAN possuem elevado padrão de qualidade, aliando tecnologia e materiais modernos a conceitos de artesanato tradicional, que elevam o nível do produto ao estado da arte. Desde a concepção do projeto, todas as etapas de desenvolvimento e produção foram acompanhadas pela CBC e são resultado de um intenso trabalho entre as empresas para oferecer produtos voltados ao esporte do tiro.

APOIO AO ESPORTE DO TIRO

Tradicional fabricante de armas longas, a CBC possui um extenso e inovador portfólio de produtos voltados ao esporte, lazer e segurança, além de oferecer ao mercado vários modelos de armas para iniciação e prática de modalidades esportivas de tiro.

Líder mundial em munições, é uma empresa em constante evolução, que domina a tecnologia de ponta empregada em sua área de atuação, e oferece aos seus consumidores produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos, possuindo linha de cartuchos de competição e insumos para as diferentes modalidades do tiro esportivo.

A CBC possui um programa de patrocínios que tem como intuito apoiar os atletas do esporte do tiro, oferecendo apoio e recursos de que eles necessitam para atingir seu potencial máximo. Os patrocinados são selecionados com base em suas jornadas, potencial e conquistas esportivas. O programa também incentiva o ingresso e formação de novos atiradores e jovens talentos. O Team CBC conta, atualmente, com 16 atletas em diversas modalidades e categorias, com expressivos resultados em seus currículos e vagas garantidas em competições internacionais.

Além disso, a companhia apoia entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras entidades e campeonatos em todo Brasil.

Outra importante iniciativa da CBC é o programa Pro Training, lançado em 2022 com o intuito de atender e valorizar os atletas confederados ativos. Milhares de atiradores esportivos em todo país foram contemplados diretamente neste programa na compra de munições e insumos para treinos e competições, por meio das entidades do esporte do tiro, resultando em mais um movimento pró-esporte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284560/Equipe_Campe____Dodo__Lamberto_e_Bonet__1___1.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos