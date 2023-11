Campeonato Regional CBC 2023 é um sucesso e conta, ao todo, com mais de 100 mil inscrições de atletas, em 17 modalidades, e participação de 313 clubes de tiro de todo o Brasil

SAO PAULO, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Campeonato Regional CBC, organizado pela Liga Nacional dos Atiradores Desportivos (LINADE) com o patrocínio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), líder mundial em munições e tradicional fabricante de armas longas, foi um sucesso, superando os altos números de participação dos anos anteriores.

Milhares de atletas participaram do Campeonato Regional CBC 2023 em todo o Brasil

Ao todo, a competição, durante o ano de 2023, contou com mais de 100 mil inscrições de atletas, considerando as duas etapas testes, as seis etapas on-line e a final (play-off), um aumento de 139% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas cerca de 49 mil inscrições. Além disso, mais de 300 clubes de todo o Brasil participaram este ano, consolidando o torneio como referência e o maior do setor.

O Campeonato Regional CBC é uma competição inclusiva, com disputas em 17 modalidades, voltada a todos os tipos de atiradores esportivos e com preço acessível. O objetivo é fomentar o esporte no Brasil, direcionar os participantes para campeonatos nacionais e olímpicos, além de ser uma oportunidade para treinamento dos atiradores esportivos.

O recorde absoluto de participantes demonstra cada vez mais a união, força, importância e valor do esporte do tiro na vida de milhares de atletas e profissionais do segmento no Brasil.

A última etapa (playoff) do Campeonato Regional CBC 2023 aconteceu de 01 a 05 de novembro, com mais de 5 mil atletas de todo o país inscritos. As provas foram realizadas em cinco locais simultâneos: em Americana (SP), no Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro; em Araguari (MG), no Clube de Caça e Tiro do Triângulo; em Caxias do Sul (RS), no Clube Caxiense de Caça e Tiro; em Tubarão (SC), no Clube de Caça e Tiro José Siebert; e em Pitanga (PR), no Clube de Caça e Tiro Pitanga.

Destaque no campeonato, a paulista Aline Couto, atleta do Team CBC, se tornou campeã Damas 2023 na modalidade Trap Americano, pela oitava vez consecutiva em sua carreira. Aline é uma atiradora talentosa que demonstra um domínio impressionante do tiro no Trap. Sua técnica exemplar e grande capacidade de foco a colocam no patamar das melhores atletas do país.

Grande apoiadora do tiro desportivo, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) apoiou o Campeonato Regional CBC 2023 contribuindo com mais de R$ 300 mil em produtos para premiações e sorteios. Além disso, todo o valor arrecadado com as inscrições foi revertido aos atletas, somando um total de cerca de R$ 1 milhão em prêmios.

Para participar do Campeonato Regional e concorrer às premiações, os atletas devem possuir Certificado de Registro (CR) e a documentação legal deve ser apresentada.

A CBC investe e contribui constantemente com diversas entidades, clubes e atletas em todo o território nacional, por meio de programas de incentivo para fortalecimento do setor. A empresa oferece ao segmento um completo portfólio de produtos de alto desempenho e qualidade. Além disso, patrocina diretamente atletas em diversas modalidades e categorias do esporte do tiro e olímpico, de competidores consagrados a jovens talentos. O Team CBC conta com 16 atletas com expressivos resultados em seus currículos e vagas garantidas em competições nacionais e internacionais.

Outra importante iniciativa da CBC é o programa Pro Training, lançado em 2022 com o intuito de atender e valorizar os atletas confederados ativos. Milhares de atiradores esportivos em todo país foram contemplados diretamente neste programa na compra de munições e insumos para treinos e competições, por meio das entidades do esporte do tiro, resultando em mais um movimento pró-esporte.

Para mais informações sobre o Campeonato Regional CBC, acesse o site https://regionalcbc.com.br ou o perfil do Instagram @RegionalCBC

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2276384/Campeonato_Regional_CBC_2023_1__fase_teste___4.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos