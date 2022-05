Camper & Nicholsons International choisit BitPay pour accepter les paiements en crypto-monnaie

La possibilité d'accepter les crypto-monnaies permet à Camper & Nicholsons d'attirer de nouveaux clients et de réaliser des ventes en exploitant le marché massif des crypto-monnaies. L'entreprise de 240 ans accepte les paiements en crypto-monnaies pour l'ensemble de sa flotte de yachts à la vente, à la location et pour tous les services fournis.

« Nous avons décidé d'accepter les crypto-monnaies pour élargir notre marché, répondre aux nouvelles préférences des consommateurs et offrir aux clients plus d'options, de flexibilité et de liberté », a déclaré Paolo Casani, PDG de Camper & Nicholsons . « BitPay gère l'ensemble du processus et facilite et sécurise la réception de crypto de la part du client et les dépôts d'argent sur notre compte. »

Camper & Nicholsons bénéficie de l'ajout de la crypto-monnaie à ses options de paiement tout en réduisant les frais élevés, ce qui augmente la transparence et l'efficacité des paiements. BitPay a été le premier à traiter les paiements par blockchain afin de permettre des paiements sans frontières à l'aide de crypto-monnaies telles que le Bitcoin (BTC), le Bitcoin Cash (BCH), le Dogecoin (DOGE), l'Ethereum (ETH), le Litecoin (LTC), le Shiba Inu (SHIB), le Wrapped Bitcoin (WBTC) et 5 pièces stables rattachées au dollar (BUSD, DAI, GUSD, USDC et USDP). Les solutions commerciales de BitPay éliminent la fraude aux transactions, réduisent le coût du traitement des paiements et permettent des paiements sans frontières en crypto-monnaie. En utilisant BitPay , Camper & Nicholsons reçoit le règlement le jour ouvrable suivant, directement sur son compte bancaire dans sa monnaie fiduciaire locale, comme le dollar américain ou l'euro. Il n'y a pas de volatilité du prix des crypto-monnaies ni de risque pour l'entreprise.

« Camper & Nicholsons réalise le potentiel de la crypto pour transformer l'industrie du yachting, en rendant les paiements plus rapides, plus sûrs et moins chers à l'échelle mondiale » a déclaré Merrick Theobald, vice-président du marketing chez BitPay. « La capitalisation totale du marché de la crypto approchant les 2 000 milliards de dollars, Camper & Nicholsons est également maintenant bien positionné pour tirer parti de cette richesse en aidant les détenteurs de crypto qui cherchent à acheter des articles de luxe comme la vente et l'affrètement de yachts. »

À propos de Camper & Nicholsons

Camper & Nicholsons International est l'une des plus anciennes sociétés de yachting au monde, fondée en 1782 comme chantier naval à Gosport, en Angleterre. Aujourd'hui, Camper & Nicholsons est le leader mondial des activités de yachting de luxe avec 11 bureaux dans le monde répartis sur 4 continents. Camper & Nicholsons propose à ses clients des services clés en main complets, notamment la vente et l'achat, la construction neuve, la location de yachts, la gestion de yachts, la gestion de projets, le marketing de la location, le placement d'équipages, le réaménagement et la réparation, ainsi que les capitaux et les assurances.

Camper & Nicholsons a participé à plus de 2 400 projets de yachts depuis 1782. Aujourd'hui, nous avons plus de 140 yachts dans notre flotte de vente et de gestion d'affrètement et plus de 44 000 tonnes brutes de yachts sous notre gestion.

Pour plus d'informations, consultez le site camperandnicholsons.com .

À propos de BitPay

Fondée en 2011, BitPay est l'une des plus anciennes sociétés de crypto-monnaies. En tant que pionnier du traitement des paiements par blockchain, l'entreprise a pour mission de transformer la façon dont les entreprises et les personnes envoient, reçoivent et stockent l'argent. Ses solutions commerciales éliminent les rétrofacturations pour fraude, réduisent le coût du traitement des paiements et permettent les paiements sans frontière en crypto-monnaie, entre autres services. BitPay offre aux consommateurs une solution complète de gestion des actifs numériques qui comprend le porte-monnaie BitPay et la carte prépayée BitPay, leur permettant de transformer leurs actifs numériques en dollars à dépenser dans des dizaines de milliers d'entreprises. Pour plus d'informations, consultez le site bitpay.com .

