Campos do Jordão recebe nova edição do MARKET PLAZA com lazer, gastronomia, compras e moda

A pista de patinação no gelo THE ICE, com 315 metros quadrados, marca presença pelo segundo ano consecutivo. Um espaço gastronômico também fará parte do MARKET PLAZA, com cervejas artesanais, vinhos, cafés, bolos e outras atividades que vão animar a temporada local.

Em uma área privilegiada do shopping, a cerveja BLACK PRINCESS, do GRUPO PETRÓPOLIS, trará rótulos diferenciados que fazem parte do universo das produções artesanais. Já o EMPÓRIO DIVINO apresentará rótulos de vinhos argentinos, chilenos e italianos aos apreciadores da bebida.

Ainda na gastronomia, o MARKET PLAZA contará com os requintados bolos, doces e cafés de LUCIANA FASANO, que oferecerá também uma linha de produtos sem glúten e sem lactose. A BELGIAN WAFFLES estará presente, assim como a CACAU DE CAMPOS CHOCOLATES, que possui produção artesanal e toda feita em Campos do Jordão, e o REI DO DOG.

Para "esquentar" os visitantes, a moda inverno terá um espaço especial no centro de compras com roupas customizadas, malhas de tricô e semijoias da MIX STORE, assim como as diferentes coleções de meias da INVERNESS, que trará duas novas estampas semanalmente. Além do vestuário, a EMPORIUM DOS AROMAS ELOISA CANDIDO chega ao espaço com aromatizadores e fragrâncias, assim como as poltronas da MASSAGE EXPRESS.

Para tornar a visita ainda mais agradável, o som ambiente ficará sob comando do DJ IGOR CUNHA, que preparou uma seleção especial de músicas. Com réplicas coloridas de carros como o Mini Cooper, BMW, Silverado e Mercedes, os MINI CARS TOURS são diversão garantida para crianças de até oito anos de idade.

E, para ampliar a conveniência dos frequentadores, o piso inferior contará com um estacionamento da ESTAPAR. O MARKET PLAZA tem como media partner a rádio JOVEM PAN VALE.

SERVIÇO

MARKET PLAZA - CAMPOS DO JORDÃO CONVENTION CENTER

Período de funcionamento: 29 de junho a 29 de julho

Horário:

Terça a sábado: 11h às 22h

Domingo: 11h às 18h

Endereço: Avenida Macedo Soares, 499 - Capivari - Campos do Jordão (SP)

Contato: Pamela Cadamuro - Tel: 11 3039-6067 - pamelacadamuro@grupodoria.com.br

