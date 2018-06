Campus Party Brasília terá talk show com Eldo Gomes sobre youtubers e influencers

O talk show vai abordar a produção de conteúdo e suas vertentes. O evento começa 18h e segue até 20h. Serão dois painéis de debate, cada um de 50 minutos, dialogando sobre produção de conteúdo no Youtube e no Instagram. O evento é apresentado pelo jornalista multimídia Eldo Gomes.

"Vivo o mundo digital há quase uma década. Da rádio web ao mundo dos blogs, venho contando história em várias plataformas e aprendendo o tempo inteiro com seguidores, colegas de profissão e em cursos. Na internet, todo tem algo novo pra aprender e por isso nasceu esse talk show com criadores", conta Eldo Gomes.

Influencers convidados:

Mih Macedo, Felipe Fischer, Karl Jeanneth, MC Jenny, Brenda Lima e Odir Ribeiro.

Youtubers convidados:

Canal Kel React (Kel e Laura), Canal Regra9 (Duda), Canal Entre Planos (Max Valarezo), Canal Negra e Estilosa (Agda Carvalho ) e o Canal Jeitinho Próprio (Beatriz Andrade ) e Pedro Quevedo (Coletivo Cais).

Os campuseiros já podem se inscrever no Talk Show pelo link oficial do evento no Campurse (aqui).

Serviço:

Talk Show com Influencers e Youtubers de Brasília na Campus Party

Apresentação Eldo Gomes

Dia 29/06, sexta-feira

Horário: das 18h às 20h

Local: No Palco Games & Creativy, do Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos: http://brasil.campu

