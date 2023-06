VALCOURT, QC, le 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) est fière de célébrer le 50e anniversaire de sa marque Can-Am. Ce qui a commencé par une motocross gagnante de championnats au début des années 1970, et dominant immédiatement dans les courses de motocross et d'endurance, a évolué 50 ans plus tard pour devenir Can-Am, un leader mondial des sports motorisés avec de multiples gammes de produits. Sur route et hors route, Can-Am gagne le cœur et l'esprit de millions de conducteurs dans plus de 80 pays à travers le monde. Pour ses 50 ans, la marque souhaite célébrer son héritage et sa passion pour la conduite, mais aussi continuer à prendre de I'ampleur en offrant des expériences inoubliables et des produits innovants.

Can-Am fête 50 ans d'innovation, d'audace et de performances légendaires BRP logo Can-Am fête 50 ans d'innovation, d'audace et de performances légendaires

« Le 50e anniversaire de Can-Am est aussi une célébration des gens derrière la marque qui ont forgé son ADN et qui ont constamment repoussé les limites du possible, » déclare José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « La marque a connu un succès immédiat sur la piste et le sentier lorsque tout a commencé il y a 50 ans, détenant les podiums et établissant des records de vitesse. Depuis ce temps, motivés par notre engagement envers l'innovation, la technologie, la qualité et une passion inébranlable, nous avons réinventé Can-Am de bien des façons, en gardant toujours à l'esprit d'offrir la meilleure expérience aux consommateurs. Lorsque je regarde l'avenir, je suis convaincu que nous continuerons à franchir des jalons légendaires et je ne pourrais jamais assez remercier nos employés, nos concessionnaires, nos clients et nos partenaires d'avoir perpétué l'ADN de Can-Am d'année en année. »

Depuis sa création en 1973, Can-Am a défié la norme, établi de nouveaux standards et changé entièrement le cours des choses. Aujourd'hui, avec sa gamme de produits révolutionnaires conçus pour différents types de conducteurs, Can-Am s'est établie comme une marque de premier plan. La part de marché de ses véhicules tout-terrain (VTT) et ses véhicules côte à côte (VCC) affiche la croissance la plus rapide de leur catégorie en Amérique du Nord depuis 2015. Plus tôt cette année, Can-Am est également entrée dans l'histoire en remportant son sixième rallye Dakar consécutif. Dans l'industrie des 3 roues, Can-Am est en croissance et devient un acteur clé avec des gains de part de marché de 20 pp au cours des dernières années en Amérique du Nord et des ventes au détail qui ont plus que doublé au cours des quatre dernières années. S'appuyant sur son héritage en matière de moto, Can-Am change maintenant la dynamique avec deux nouvelles motos électriques qui offriront une expérience de conduite exaltante à une toute nouvelle génération de motocyclistes dès 2024.

Can-Am existe depuis un demi-siècle, cela mérite d'être célébré! Pour commencer, Can-Am a dévoilé une collaboration spéciale avec The Shoe Surgeon qui repousse les limites du possible pour célébrer l'inclusivité, son héritage et le plaisir de la conduite. Ensemble, les deux marques ont créé trois véhicules à 3 roues Can-Am Ryker sur mesure ainsi que trois modèles de chaussures de conduite inspirées de Can-Am . De plus, le prochain Club BRP au mois d'août sera un moment mémorable puisque BRP annoncera des mises à jour sur ses produits Can-Am et de nouveaux modèles révolutionnaires, restant fidèle à sa personnalité d'innovateur. Enfin et surtout, il y aura des activités et des célébrations, à la fois sur les médias sociaux et en personne, avec des adeptes et des propriétaires de Can-Am, y compris certains des conducteurs de championnat des débuts de la marque, ainsi que des propriétaires et des conducteurs actuels. Les employés de BRP profiteront également de festivités tout au long de l'été, qui culmineront par une célébration avec le réseau mondial de concessionnaires de BRP.

Pour en savoir plus sur l'histoire de Can-Am et sur cette étape importante, visionnez cette vidéo qui met l'accent sur l'héritage de la marque et met en lumière la communauté qui l'entoure, et visitez cette page . Au fil des ans, Can-Am a conquis la boue, traversé le désert et pavé la route pour tous. Ce fut une aventure amusante, excitante, incroyable et pleine de défis. 50 ans, c'est une étape importante, et ce n'est que le début !

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

