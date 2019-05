Canada Intercâmbio registra aumento de brasileiros interessados em estudar no Canadá

SÃO PAULO, 29 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Aprender um novo idioma, ensino médio, graduação, pós-graduação, trabalho, turismo têm tirado o brasileiro da zona de conforto e levado para uma experiência internacional. Pela 13ª vez consecutiva, o Canadá é o país escolhido, principalmente por ser conhecido por sua hospitalidade, beleza e qualificação educacional conforme pesquisas da Belta – Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio.

"A educação do Brasil tem muito para crescer quando comparado aos outros países. Isso faz com que os brasileiros, principalmente os pais, procurem essa qualificação em outros lugares do mundo para seus filhos", comenta a CEO da Canada Intercambio, Rosa Maria Troes.

Os programas realizados pela moçada, com menos de 17 anos, são: cursos de idioma (48,7%), de férias (20,5%) e high school (20,5%) – onde o adolescente tem a oportunidade de viver um período do ensino médio em terras estrangeiras. Além da qualificação educacional, os jovens desenvolverão diversas habilidades: responsabilidade, independência, comunicação, empatia, conhecimento cultural, finanças pessoais, autoconfiança, adaptabilidade e carreira.

A falta de educação efetiva faz com que o Brasil seja um dos países com menos mão de obra qualificada, resultando em perda de produtividade, competitividade e menores salários. Se não houver um investimento efetivo em educação, o país corre risco de ter um colapso de mão de obra qualificada num curto espaço de tempo. "Não adianta reclamar do sistema educacional e esperar que o governo faça tudo. Investir na carreira é garantir um cargo melhor e salários mais altos. Um dos investimentos que tem se destacado nos currículos brasileiros é a vivência em outros países. Além de aprender um idioma com fluência, vivenciar outras economias, o aluno terá pontos fortes para concorrer aos cargos mais importantes tanto no Brasil como no exterior. O Canadá busca por profissionais qualificados no mundo todo para movimentar sua economia e é uma grande oportunidade para os brasileiros que querem ter esta vivência", ressalta Rosa.

Rosa acredita que essa conscientização dos pais de permitirem que o jovem explore sua capacidade intelectual fora do país, pode proporcionar ao brasileiro um espaço maior de atuação profissional e mais significativo no cenário mundial. "Precisamos de jovens educados e independentes, que estejam orientados às soluções e não se abalem com qualquer problema que apareça no caminho, afinal eles serão o nosso futuro", completa. www.canadaintercambio.com

