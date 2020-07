Canada Nickel lanza NetZero Metals Inc., una subsidiaria de propiedad total, para desarrollar la producción con huella de carbono cero de níquel, cobalto y hierro

TORONTO, 27 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) ("Canada Nickel" o la "empresa") se complace en anunciar que ha creado una subsidiaria de propiedad total, NetZero Metals, para comenzar las investigaciones y el desarrollo de una instalación de procesamiento que estaría localizada en la región de Timmins, Ontario, con el objetivo de utilizar tecnologías existentes para la producción con huella de carbono cero de productos de níquel, cobalto y hierro.

La empresa ha solicitado marcas comerciales para los términos NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM y NetZero IronTM en Estados Unidos, Canadá y otras jurisdicciones relacionadas con la producción con huella de carbono cero de productos de níquel, cobalto y hierro.

"La industria de los vehículos eléctricos y otros muchos sectores dirigidos hacia el consumidor necesitan metales producidos con huella de carbono cero esta misma década, y no en un nebuloso plazo hasta el 2050 contemplado por otras muchas empresas de recursos naturales", señaló Mark Selby, presidente de la junta directiva y CEO de Canada Nickel.

"Gracias a las ventajas únicas que ofrece la región de Timmins con su cercanía a hidroelectricidad generada con huella de carbono cero y nuestro proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford, compuesto en gran medida por rocas serpentinas que absorben de forma natural el CO 2 cuando se exponen al aire, Canada Nickel tiene el potencial para desarrollar los productos con huella de carbono cero que nuestros clientes están esperando del sector minero. Al ser el níquel el metal preferido para potenciar la revolución energética limpia, nuestro compromiso con una producción con huella de carbono neto cero es el paso correcto a dar por el medio ambiente, los consumidores y nuestros inversores".

La roca serpentina, la roca huésped que compone más del 90 por ciento de la masa de los recursos en el proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford1, ha sido sometida a numerosos estudios terminados que señalan que la roca absorbe de forma natural dióxido de carbono (CO 2 ) cuando se expone al aire, a través de un proceso de carbonatación mineral espontánea que ocurre de forma natural.

La industria del níquel se enfrenta a diversos desafíos, ya que el método de procesamiento actual de minerales de laterita y sulfuro genera una huella medioambiental considerable en forma de emisiones de SO 2 y CO 2 . Estos desafíos medioambientales no harán más que empeorar debido al perfil de suministro de la industria, donde la mayor parte del reciente aumento del suministro de níquel y la principal fuente de aumento futuro de la producción proviene de la producción de arrabio de níquel en Indonesia, el cual, según fuentes de la industria, usa de 25 a 30 toneladas de carbón para producir cada tonelada de níquel, algo que, cuando se combina con otras fuentes de CO 2, genera aproximadamente 90 toneladas de emisiones CO 2 de Alcance 1 y Alcance 2 por tonelada de níquel producida. (Consulte la Figura 1).

Para una batería de vehículo eléctrico con un contenido de 50 kg de níquel procedente de esta fuente, esto representaría aproximadamente 4 toneladas de emisiones de CO 2. para ese vehículo. Otras fuentes de aumento del suministro de níquel que tienen problemas adicionales de huella medioambiental son los proyectos HPAL en Indonesia, que están considerando tecnologías como la descarga de relaves a lo profundo del océano lo cual traería como resultado la descarga al océano de aproximadamente 100 toneladas de material por tonelada de níquel.

Tecnologías clave analizadas para el desarrollo de una operación con una huella de carbono cero

Canada Nickel explorará el uso de varias alternativas para alcanzar sus objetivos NetZero en cada etapa del proceso minero: minería, molienda y procesamiento.

Minería

La tecnología individual más importante para reducir la huella de carbono en las actividades de minería es la utilización, dondequiera que sea posible, de palas de cable eléctricas y de camiones trolley que utilizan electricidad, y no combustible diésel, como fuente de energía. Dada la cercanía a una capacidad de generación hidroeléctrica con huella de carbono cero, el uso de electricidad en lugar de combustible diésel tiene el potencial para reducir considerablemente las emisiones de carbono.

El vertido de roca estéril y de relaves durante el proceso de minería también expondrá al aire la roca serpentina, lo cual abre la posibilidad para que este material absorba CO 2 mediante carbonatación mineral natural y compense cualquier emisión de CO 2 generada por el proyecto. La cantidad exacta y la tasa a la cual el CO 2 puede ser absorbido a partir de los materiales extraídos de Crawford se analizará durante próximas fases de trabajo.

Molienda

Tradicionalmente, el procesamiento a gran escala de minerales de sulfuro de bajo grado ha utilizado una considerable cantidad de electricidad. Vale recalcar que la proximidad local a hidroelectricidad tiene el potencial de minimizar las emisiones de carbono esta etapa de la producción.

NetZero Metals - Procesamiento de concentrado de níquel-cobalto

Para diversos productores en todo el mundo, los procesos existentes para el procesamiento de concentrados de níquel-cobalto para la eliminación de sulfuro, hierro y otras impurezas han traído como resultado la generación de considerables cantidades de CO 2 , SO 2 y otras impurezas.

Canada Nickel explorará el potencial para la producción de productos de níquel y cobalto a partir de procesos pirometalúrgicos existentes como tostado, tostado con sulfatación y reducción usando hornos de arco eléctrico (con la utilización de gas natural en lugar de coque o carbón como reductor) con la descarga gaseosa capturada y redirigida para permitir que el CO 2 sea capturado por la roca estéril y los relaves del proyecto de sulfuro de níquel-cobalto de Crawford1. La empresa también analizará la posibilidad de utilizar procesos hidrometalúrgicos existentes para la producción de productos de níquel y cobalto, como el proceso Albion y otros similares, los cuales generan una descarga gaseosa mínima, para producir productos de níquel y cobalto. Aquí también la descarga gaseosa será capturada y sometida a tratamiento para garantizar la minimización de las emisiones de CO 2 y SO 2 .

NetZero Metals - Procesamiento del concentrado de magnetita

La empresa explorará el potencial para la producción de productos de hierro mediante la utilización de procesos existentes de hierro reducido directamente (HRD) o la reducción en hornos de arco eléctrico utilizando gas natural y con posterior redireccionamiento para permitir que el CO 2 sea capturado por la roca estéril y los relaves del depósito.

Próximos pasos

La empresa anunciará algunos cambios clave en el liderazgo a nivel de junta directiva, que ayudarán a guiar a la empresa durante este importante esfuerzo. Se integrará el acercamiento NetZero al trabajo de ingeniería que se realiza para la Evaluación Económica Preliminar, anunciada previamente y que actualmente se encuentra en curso. A lo largo del resto del año se anunciarán y pondrán en marcha estudios específicos para analizar la cantidad y la tasa de absorción de CO 2 por la roca huésped en Crawford y el diseño de procesos para el procesamiento aguas abajo de materiales de níquel y cobalto y concentrado de magnetita.

1 El proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford es un proyecto en etapas tempranas de exploración y desarrollo. No hay garantías de que el proyecto alcanzará una etapa de desarrollo avanzado o producción. La viabilidad económica y la factibilidad técnica del proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford de la empresa no han sido establecidas a ningún nivel de confianza apoyado por una Evaluación Económica Preliminar (PEA), un Estudio de Prefactibilidad (PFS) o un Estudio de Factibilidad (FS), y como tal, actualmente no hay evidencia que respalde que el proyecto dará como resultado una "huella de carbono neto cero". La empresa actualmente tiene planes de completar una PEA para finales del año 2020.

Acerca de Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. fomenta la próxima generación de proyectos de sulfuro de níquel-cobalto para proporcionar el níquel y el cobalto que se requieren para abastecer los mercados en alto crecimiento de los vehículos eléctricos y el acero inoxidable. Canada Nickel Company ha solicitado en múltiples jurisdicciones las marcas comerciales para los términos NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM y NetZero IronTM y busca el desarrollo de procesos que permitan la producción con huella de carbono neto cero de productos de níquel, cobalto y hierro. Canada Nickel brinda a los inversores apalancamiento para níquel y cobalto en jurisdicciones con bajo riesgo político. Canada Nickel está actualmente afianzada por su proyecto insignia de sulfuro de níquel-cobalto Crawford, en el cual tiene el 100% de propiedad, ubicado en el corazón del prolífico campo minero Timmins-Cochrane.

Declaración cautelar con respecto a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene determinada información que puede constituir "información a futuro" según la legislación canadiense sobre títulos valores correspondiente. La información a futuro incluye, pero no se limita a, resultados de las perforaciones relacionadas con el proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford, la oportunidad de los estudios económicos, el potencial del proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford, el desarrollo potencial de la producción con huella de carbono cero de níquel, cobalto y hierro, los planes estratégicos, incluso los resultados futuros de la exploración y el desarrollo, y objetivos corporativos y técnicos. La información a futuro se basa necesariamente en un número de suposiciones que, aunque se consideran razonables, están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados reales y los eventos futuros difieran materialmente de los resultados expresados o implícitos en tal información a futuro. Los factores que pudieran afectar el resultado incluyen, entre otros: los precios futuros y el suministro de metales, la demanda futura de metales, los resultados de la perforación, la incapacidad de recaudar el dinero necesario para incurrir en los gastos requeridos para retener la propiedad y hacer progresos en la misma, responsabilidades medioambientales (conocidas y desconocidas), incertidumbres generales de tipo empresarial, económico, competitivo, político y social, los resultados de los programas de exploración, el momento oportuno del estimado actualizado de recursos, los riesgos de la industria minera, los retrasos en la obtención de aprobaciones gubernamentales y la no obtención de aprobaciones de organismos reguladores o de los accionistas. No puede haber garantías de que tal información demostrará ser precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros pudieran diferir materialmente de los previstos en tal información. Consecuentemente, los lectores no deben depositar indebida confianza en la información a futuro. Toda la información a futuro contenida en este comunicado de prensa se ofrece a la fecha del mismo y se basa en las opiniones y los estimados de la gerencia y en información que la gerencia tiene disponible a la fecha del comunicado de prensa. Canada Nickel renuncia a toda intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otras causas, excepto según lo requiere la ley.

Mark Selby, presidente de la junta directiva y CEO, teléfono: +1 647-256-1954, correo electrónico: [email protected]

FUENTE Canada Nickel Company Inc.

SOURCE Canada Nickel Company Inc.