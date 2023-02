Canal internacional de TV do Irã fecha estúdios em Londres, citando ameaças à segurança

A polícia metropolitana diz que as ameaças estrangeiras agora são tão severas que não pode mais mitigar o perigo para a equipe e para o público em geral

A TV Internacional do Irã transferiu sua transmissão de 24 horas para seu estúdio de Washington DC

Ela continua a operar e não haverá interrupção no serviço

LONDRES, 19 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Após uma escalada significativa nas ameaças respaldadas pelo Estado do Irã e aconselhamento da polícia metropolitana, a TV Internacional do Irã fechou relutantemente seus estúdios em Londres e mudou sua transmissão para Washington DC. A estação continuará a operar a partir de Washington DC sem interrupções.

As ameaças chegaram ao ponto de se sentir que não era mais possível proteger a equipe do canal, outros funcionários do Chiswick Business Park e o público em geral.

Mahmood Enayat, gerente geral da TV Internacional do Irã, disse:

"Não acredito que isso tenha chegado a esse ponto. Um estado estrangeiro causou uma ameaça tão significativa ao público britânico em solo britânico que temos que nos mover. Que fique claro que isso não é apenas uma ameaça à nossa estação de TV, mas ao público britânico em geral. Para além disso, isso é um ataque aos valores de soberania, segurança e liberdade de expressão que o Reino Unido sempre valorizou.

Dia e noite, nossos jornalistas se esforçam para entregar a 85M de pessoas do Irã e de sua diáspora as notícias independentes e sem censuras que merecem.

Recusamo-nos a ser silenciados. Continuaremos a transmitir.

Não nos deixamos intimidar".

Notas aos editores

Esta decisão ocorre após meses de alegadas ameaças do governo iraniano e seus representantes contra a TV internacional do Irã

Em novembro de 2022, a Polícia Metropolitana alertou sobre ameaças iminentes e críveis à vida de jornalistas da TV internacional do Irã

Desde então, a sede da TV internacional do Irã em Chiswick foi fortificada e colocada sob guarda armada.

Na segunda-feira,13 de fevereiro de 2023, um homem foi acusado de crimes de terrorismo relacionados à vigilância de nossa sede e desde então está sob custódia

Sobre a TV Internacional do Irã:

Com sede em Londres, a TV Internacional do Irã é o principal canal de notícias independente 24 horas por dia, 7 dias por semana, que atende a um público de mais de 30 milhões entre a população iraniana e a diáspora global.

A TV Internacional do Irã é o provedor confiável e respeitado de notícias e análises imparciais e sem censura no Irã.

FONTE Iran International TV

