Canal mais longo do mundo é aberto a turistas no trecho central de Cangzhou, no norte da China

CANGZHOU, China, 2 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O trecho central do rio artificial mais antigo e mais longo do mundo na cidade de Cangzhou, o Grande Canal Beijing-Hangzhou, foi aberto à navegação turística em 1º de setembro e oferecerá aos visitantes a oportunidade de apreciar a obra-prima que é essa antiga hidrovia artificial da China, de acordo com o anúncio feito por um representante do governo municipal de Cangzhou da província de Hebei, no norte da China.

"Nós e mais de 230 representantes de todas as esferas da vida da cidade nos reunimos para testemunhar o momento histórico da abertura do turismo na área urbana central de Cangzhou do Grande Canal Beijing-Hangzhou", disse Xiang Hui, prefeito de Cangzhou, na cerimônia de abertura, acrescentando que o Grande Canal agora está inaugurando um novo século de renascimento.

A abertura do trecho de 13,7 quilômetros de extensão do Grande Canal em Cangzhou é um passo importante para a promoção do desenvolvimento coordenado da região de Beijing-Tianjin-Hebei, no norte da China.

O Grande Canal de Beijing-Hangzhou tem 1.794 quilômetros (1.115 milhas) de comprimento e uma história de mais de 2.500 anos. Ele começa em Beijing, no norte, e termina em Hangzhou, no sul, e serviu como uma importante artéria de transporte na antiga China. Cerca de um oitavo do Canal passa por Cangzhou, a 180 quilômetros de distância de Beijing. Um trecho de mais de 1.000 quilômetros do canal foi declarado patrimônio mundial em 2014.

Cangzhou, conhecida como "cidade do norte do Grande Canal", aprimorou os projetos de apoio ao longo do Grande Canal, construiu recentemente 12 píers turísticos e seis pontes de caminhada panorâmica e renovou oito pontes principais existentes. A cidade se empenha para oferecer um destino diferenciado para turistas do país e do exterior, dando uma importância central ao Grande Canal e realizando esforços para preservar projetos históricos e culturais como o Hundred Lions Garden, o Parque do Canal, o Bloco Cultural Nanchuanlou, o Parque de Exposições do Jardim, entretenimento para crianças, parque esportivo, restaurantes e instalações de alojamento.

Para ajudar o Grande Canal a recuperar sua vitalidade, Cangzhou implementou ativamente projetos de desvio de água e de reabastecimento de água nos últimos anos. Com base no desvio de 180 milhões de metros cúbicos de água em 2021, outros 300 milhões de metros cúbicos de água foram concluídos este ano. Mais de 67 mil mudas de árvores foram plantadas em ambos os lados do Canal, com uma área verde de 2.065 mu (1,37 quilômetros quadrados), formando um corredor ecológico vibrante e reforçando os projetos de plantio e melhorias. Cangzhou realmente "protegeu, transmitiu e fez bom uso da" cultura do Grande Canal e permitiu que este precioso patrimônio desabrochasse para uma nova era.

Quinze navios de cruzeiro se alinharam ao longo dos píers para seus primeiros passeios. A partir de 1º de setembro, os turistas poderão apreciar as relíquias históricas e culturais de Cangzhou ao longo do Grande Canal.

FONTE Cangzhou Municipal Government

