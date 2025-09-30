Candyspace startet erste Optimizely-SaaS-Website in EMEA für CFM International

LONDON und NEW YORK, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Die führende Agentur für digitale Produkte und Optimizely-Goldpartner Candyspace gibt den Start der neuen Website von CFM International – cfmaeroengines.com – bekannt, welche den ersten kommerziellen Einsatz von Optimizelys SaaS-basiertem, entkoppeltem Content-Managementsystem (CMS) in EMEA darstellt.

Die neue Website wurde in Zusammenarbeit mit Optimizely entwickelt. Sie nutzt die fortschrittlichen Funktionen der Plattform und positioniert CFM International an der Spitze der digitalen Transformation in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Wegweisend mit dem SaaS-CMS von Optimizely

CFM International (CFM) – einer der weltweit größten Hersteller von Triebwerken für Verkehrsflugzeuge – wählte Candyspace als digitalen Partner, um seine Website auf der neuen SaaS-Version des CMS von Optimizely neu zu gestalten und zu überarbeiten.

Candyspace verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Headless- sowie Microservice-Technologien und war als Optimizely-Goldpartner perfekt positioniert, um die CFM-Website auf eine Headless-SaaS-Lösung umzustellen, Probleme mit Legacy-Technologien zu überwinden und eine schnelle sowie leistungsstarke Plattform zur Unterstützung der Zukunftspläne des Unternehmens bereitzustellen.

Die SaaS-Plattform von Optimizely wurde aufgrund ihrer Stärken in mehreren Schlüsselbereichen ausgewählt:

Flexible, zukunftssichere Architektur

Das SaaS-CMS von Optimizely ist eine entkoppelte CMS-Plattform, bei der das Back-End-Content-Management vom Front-End-Erlebnis getrennt ist. Durch die Partnerschaft mit Vercel für erstklassiges Frontend-Hosting verfügt die CFM-Website nun über eine blitzschnelle Performance und bietet Entwicklern die Freiheit, schöne und nahtlose Frontend-Erlebnisse zu unterstützen.

Einfach zu bedienender Content-Editor

Im Gegensatz zu anderen entkoppelten CMS-Plattformen auf dem Markt bietet das Optimizely-SaaS-CMS eine erstklassige Content-Editor-Erfahrung für Marketingfachleute. Der „Optimizely Visual Builder" und die interaktive Live-Vorschau ermöglichen Marketingfachleuten eine benutzerfreundliche WYSIWYG-Content-Bearbeitung. Das Marketingteam von CFM ist nun in der Lage, ansprechende Erlebnisse ohne die Mitwirkung von Entwicklern zu gestalten, die Effizienz bei der Erstellung von Inhalten zu verbessern sowie die Markteinführung zu beschleunigen.

Skalierbar und sicher

Die Optimizely-SaaS-CMS-Plattform wurde für die Skalierbarkeit in Unternehmen entwickelt und ist auf Wachstum und Skalierbarkeit ausgelegt. Optimizely Graph unterstützt die schnelle Bereitstellung von Omnichannel-Inhalten über alle Kanäle hinweg und die automatische Skalierung sowie Aktualisierung verbessert die Sicherheit und reduziert den Wartungsaufwand für Entwickler.

CFM: Ein Modell für die digitale Transformation

Die neue Website cfmaeroengines.com bietet reichhaltige interaktive Erlebnisse, Echtzeit-Updates und fortschrittliche datengesteuerte Geschichten. Mehr als 250 000 Besucher pro Jahr genießen nun eine ansprechende Benutzeroberfläche, eine intuitive Veranstaltungsbuchung und eine nahtlose Integration von Nachrichten auf allen Geräten.

Candyspace: Die Kraft hinter dem Aufbau

Als Gold Optimizely Partner brachte Candyspace unübertroffene Produktstrategie, UX-Expertise und technisches Können in dieses Projekt ein. Candyspace hatte die strategische und technische Leitung des Projekts inne.

Tom Thorne, Geschäftsführer von Candyspace, sagte:

„Dieser Launch markiert einen wichtigen Meilenstein – die erste Einführung von Optimizelys SaaS-CMS außerhalb Nordamerikas. Wir sind stolz darauf, dass CFM International von einer Plattform profitiert, die auf Schnelligkeit, Leistung und Agilität ausgelegt ist."

Optimizely: Die Neudefinition von CMS für moderne Unternehmen

Optimizely ist weiterhin führend im Bereich digitaler Erlebnisse und wurde in zahlreichen Analystenberichten für seine flexible Architektur, seine entkoppelten Funktionen sowie seine eng integrierte Personalisierungs- und Experimentier-Suite ausgezeichnet.

Die neue SaaS-Lösung verschafft Marketing-Teams kreative Unabhängigkeit, reduziert den technischen Aufwand und fördert die DevOps-Agilität – eine Veränderung, die bei der Markteinführung im Juli 2024 festgestellt wurde.

„Optimizely CMS wurde mit Blick auf Marketingfachleute entwickelt – es bietet ihnen die Freiheit, mit Tools wie Visual Builder und KI-unterstützten Workflows schnell zu agieren, während es gleichzeitig den Umfang bietet, den Unternehmen benötigen", sagt Nazanin Ramezani, Vizepräsidentin für Produktmanagement CMS bei Optimizely. „Es ist aufregend zu sehen, dass CFM und Candyspace mit einer Website, die zeigt, wie moderne digitale Erlebnisse aussehen sollten, in Europa den Weg weisen."

Was kommt als Nächstes?

Candyspace und Optimizely arbeiten weiterhin zusammen, um führenden globalen Marken SaaS- und entkoppelte CMS-Innovationen zur Verfügung zu stellen, welche die Modernisierung von Inhalten, Experimentierprogramme und personalisierte digitale Erlebnisse in verschiedenen Branchen unterstützen.

Informationen zu CFM

CFM International, ein 50/50-Joint-Venture von GE Aerospace und Safran Aircraft Engines, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Flugzeugtriebwerken und hat mehr als 50 000 Triebwerke an Fluggesellschaften in aller Welt geliefert.

Informationen zu Candyspace

Candyspace ist eine Full-Stack-Agentur für digitale Produkte und Gold-Partner von Optimizely. Das Unternehmen hat sich auf das Design, die Entwicklung sowie die Optimierung von Websites, mobilen Apps und E-Commerce-Plattformen für ambitionierte Unternehmen, die in Wachstum und digitale Transformation investieren, spezialisiert.

Informationen zu Optimizely

Optimizely hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Marketingfachleuten mit Optimizely One, dem weltweit ersten Betriebssystem für Marketing-Teams, zu verbessern. Optimizely One kombiniert branchenführende Lösungen in den Bereichen Contentmanagement, Contentmarketing, Experimente, Commerce sowie Personalisierung und unterstützt jede Phase des Marketing-Lebenszyklus durch einen einzigen, KI-beschleunigten Arbeitsablauf. Mit der Flexibilität einer vollständig kompatiblen Plattform unterstützt Optimizely globale Marken wie Salesforce, Zoom und Toyota bei der schnellen Erstellung von Inhalten, der zuverlässigen Durchführung von Experimenten sowie der Bereitstellung von Erlebnissen von höchster Qualität.

