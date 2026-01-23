CANEUS et le gouvernement de Maharashtra annoncent un partenariat au WEF Davos

Création du premier institut international d'accélération de l'innovation et de qualification en matière d'aérospatiale, d'espace, d'énergie et de technologies profondes de niveau intermédiaire (MidTRL)

DAVOS, Suisse, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CANEUS International, en partenariat avec le gouvernement de Maharashtra (Inde), a annoncé aujourd'hui son intention de créer le premier institut Mid-TRL (Technology Readiness Level 4-6) au monde à Mumbai, dans la région métropolitaine (MMR), conformément au thème 2026 du Forum économique mondial, à savoir le déploiement de l'innovation à grande échelle, de manière responsable.

From left to right: Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra; Dr. Milind Pimprikar, Chairman, CANEUS International and Shri Binoay B, Chief Strategist, CANEUS International.

Le protocole d'accord a été signé en présence du ministre en chef du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, et du Dr Milind Pimprikar de CANEUS au WEF-Davos. L'institut proposé se concentrera sur l'innovation, l'accélération et la qualification à moyen terme dans les technologies d'avant-garde : aérospatiale, espace, énergie et technologies profondes. CANEUS International, dont le siège est au Canada, est une organisation internationale, la première du genre, qui accélère les systèmes de la prochaine génération depuis 2000.

Le ministre en chef du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, a réaffirmé à cette occasion l'engagement ferme de l'État envers la communauté internationale des investisseurs. Il a souligné, que « le Maharashtra est bien équipé et fier de s'associer à CANEUS pour lancer la création de centres d'innovation dans des secteurs dynamiques et des technologies d'avant-garde. L'État est fier de s'associer à cet institut prestigieux près de Mumbai, la capitale commerciale de l'Inde, quatrième économie mondiale, ce qui correspond parfaitement aux aspirations du Maharashtra à développer son écosystème d'innovation sur la scène internationale ».

Milind Pimprikar, président de CANEUS International, « Cet institut comblera la "vallée de la mort" en faisant progresser les innovations de niveau intermédiaire par le prototypage rapide, l'intégration des systèmes, la validation et les essais en vol ou sur le terrain, en faisant passer les avancées du laboratoire à la qualification et à la production précoce pour un déploiement dans le monde réel et une compétitivité mondiale. »

L'institut, qui s'étend sur une superficie de 10 millions de mètres carrés, sera développé en collaboration avec les équipementiers, les fournisseurs de niveau 1, les régulateurs, les instituts de recherche et les centres d'excellence. Cela changerait véritablement la donne et servirait d'aimant puissant pour attirer les conglomérats internationaux en Inde.

M. Pimprikar a remercié l'équipe dynamique du gouvernement du Maharashtra pour son soutien et son engagement exceptionnels. Le Maharashtra est déjà une destination de choix pour les investissements, avec l'un des meilleurs classements en matière de « facilité de faire des affaires » en Inde pour les flux d'IDE.

L'institut est considéré comme un catalyseur clé de la vision Viksit Maharashtra 2047 et de son ambition de devenir une économie d'un billion de dollars, en accord avec les objectifs prospectifs de MIISP 2025 (Politique de Maharashtra en matière d'industries, d'investissements et de services).

Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la stratégie du gouvernement du Maharashtra, qui met de plus en plus l'accent sur le développement des compétences en lien avec l'industrie grâce à des partenariats public-privé, à la mise en place de programmes de formation axés sur la demande, au renforcement des capacités institutionnelles et à la création de parcours professionnels qui soutiennent directement les secteurs émergents et stratégiques.

www.caneus.org

