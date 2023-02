Cangzhou da China, estreia no desfile de Ano Novo Lunar de Nova York com Performasse de Carro Alegórico

NOVA YORK, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O 25º Desfile e Festival do Ano Novo Lunar foi realizado no Domingo em Manhattan, Nova York. O carro alegórico, com o tema "Amazing Cangzhou, Ancient Grand Canal City", trouxe uma experiência cultural chinesa animada e extraordinária para Nova York, de acordo com o organizador Better Chinatown USA.

Huang Ping, Cônsul Geral da República Popular em Nova York, fez um discurso no evento, desejando às pessoas um feliz e próspero ano do coelho.

O carro alegórico "Amazing Cangzhou, Ancient Canal City" ou "Incrível Cangzhou, Antiga Cidade do Canal", com mais de 10 metros de comprimento, é o único carro alegórico com design de modelagem 3D no Desfile do Ano Novo Lunar de Nova York deste ano e se tornou o destaque de todo o desfile imediatamente. (PRNewsfoto/Better Chinatown USA)

Nova York, o porto marítimo do Rio Hudson, é o centro comercial e financeiro dos Estados Unidos. Cangzhou, na Província de Hebei, no Norte da China, é famosa pelo Grande Canal. "Como o carro alegórico de Cangzhou se juntou ao desfile, assim como o Grande Canal do Milênio encontra o Rio Hudson, as culturas oriental e ocidental tocam uma melodia muito harmoniosa, o que é maravilhoso", disse Steven Tin, presidente da Better Chinatown USA.

O carro alegórico "Amazing Cangzhou, Ancient Canal City", com mais de 10 metros de comprimento, é o único carro alegórico com um design de modelagem 3D no Desfile do Ano Novo Lunar de Nova York deste ano e se tornou o destaque de todo o desfile imediatamente.

Com as cores brilhantes e ousadas aplicadas, "China Red" é a cor do tema, dourado e radiante. O corpo principal do carro é um navio estável e animado, representando as vantagens naturais e o espírito pioneiro de Cangzhou, o "Pearl of Bohai Sea and Fortress of Beijing". As ondas em ascensão são a epítome do Grande Canal, Patrimônio Mundial da UNESCO e o canal ou rio artificial mais longo do mundo. O Grande Canal oferece a Cangzhou recursos naturais auspícios e riqueza espiritual há mais de 1500 anos.

O carro mostra um tipo diferente de charme antigo sob o reflexo de elementos tradicionais orientais, como flores de ameixa, lanternas, lingotes de ouro e ventiladores dobráveis, representando felicidade, reunião, riqueza e cultura. Um leão de ferro de Cangzhou, parado majestosamente na frente do carro, simboliza o espírito de desenvolvimento de Cangzhou. Um coelho branco na neve, segurando uma lanterna vermelha, fica na parte traseira. Ele convida todo o mundo: 2023 é o ano do Rabbit (Coelho). Bem-vindo a Cangzhou, China.

O desfile de carros alegóricos do Ano Novo Lunar dura 2 horas, com mais de 20 carros alegóricos e 60 veículos no desfile de carros alegóricos deste ano, com 30.000 participantes e mais de 100.000 de público.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002443/Cangzhou__1.jpg

FONTE Better Chinatown USA

SOURCE Better Chinatown USA