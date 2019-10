CannabCo cria novo segmento de mercado para a cannabis com o exclusivo produto Odourless Cannabis™

BRAMPTON, Ontário, 9 de outubro de 2019 /CNW/ - A CannabCo Pharmaceutical Corp. (CannabCo), empresa canadense sediada em Brampton, Ontário, tem o prazer de anunciar seu propósito de expandir a produção e a oferta de produtos em vista do impressionante interesse despertado na implementação da tecnologia PURECANN™. Há menos de um mês, a CannabCo lançou a PURECANN, a tecnologia responsável pela produção da Odourless Cannabis™ (cannabis sem cheiro), uma novidade global na área da cannabis e, desde então, a PURECANN aparentemente criou um novo segmento de mercado no setor.

Desenvolvida originalmente para o mercado médico e chamada de "PURECANN", a tecnologia foi concebida para eliminar, para os consumidores, muito da aspereza de fumar cannabis, sem perder quaisquer de suas propriedades. "Desde o momento do anúncio, a resposta tem sido impressionante", disse o presidente e presidente-executivo da empresa, Mark Pellicane. "Algumas horas após o anúncio fomos inundados com perguntas do público".

Existem inúmeros produtos para controlar o odor da cannabis durante o processo de produção e no mercado secundário. "Ninguém pensou em eliminar o odor na fonte, isto é, no próprio produto", disse Pellicane. "Fizemos isso com o emprego da tecnologia PURECANN".

Desde então, a CannabCo apareceu em diversas entrevistas ao vivo e teve cobertura de imprensa tanto de publicações especializadas em cannabis como de outras de segmentos de mercado aparentemente não relacionados, tais como publicações da indústria artesanal. "Todos querem saber qual é o impacto dessa tecnologia em diferentes segmentos do mercado, dos pontos de vista social e empresarial", disse Pellicane. "Em virtualmente todos os casos, o tema fundamental foi o aspecto positivo da eliminação do cheiro da cannabis, associado ao uso do produto pelas pessoas". Pellicane acrescentou que a empresa criou um segmento de mercado inteiramente novo, resolvendo o que muitos consideravam um problema fundamental dos usuários da cannabis, o odor.

"Não há dúvida de que existe uma enorme demanda por produtos sem cheiro, além da queima padrão da maconha seca", disse o diretor de operações da CannabCo, Mark Novak. "Atualmente, estamos explorando inúmeros produtos consumíveis e não consumíveis, que serão produzidos na unidade de fabricação com o uso da PURECANN como tecnologia básica".

Atualmente, a CannabCo está levantando capital através de uma colocação interna privada, sem corretor. A empresa está construindo sua unidade-piloto em Brampton, Ontário, e recebeu a notificação sobre a "Confirmação de Prontidão" ("Confirmation of Readiness") da Health Canada, relativa a sua licença pendente para operações com cannabis.

A CannabCo pretende ainda obter registro em bolsa canadense, visando o primeiro e segundo trimestres de 2020, e a administração contratou assessoria jurídica, especializada em valores mobiliários, para esse fim. Atualmente, a empresa está usando MNP para propósitos de auditoria.

Sobre a PURECANN

A CannabCo detém direito exclusivo de uso da tecnologia PURECANN para a produção da Odourless Cannabis™. O processo está em conformidade com a BPF da UE e foi projetado para a fabricação de produtos de cannabis com as seguintes características:

Odor vitualmente não detectável do produto seco durante armazenamento;

Odor da cannabis grandemente reduzidos (virtualmente não detectável) durante a queima;

Reduz a aspereza, resultando em um fumo muito suave durante a queima;

Podem ser usados para fabricar produtos especializados para um segmento único de mercado;

Menos sensação de peso residual no "dia após o efeito", associada a fumar cannabis.

Ao receber a licença da Health Canada, a CannabCo terá direitos exclusivos para utilizar a tecnologia em sua produção canadense.

Sobre a CannabCo Pharmaceutical Corp.

A CannabCo Pharmaceutical Corp. é uma empresa canadense de serviços completos na área de cannabis, com operações em Brampton, Ontário. A empresa recebeu sua "Confirmação de Prontidão" ("Confirmation of Readiness") da Health Canada, para se tornar uma produtora licenciada e, atualmente, está construindo sua unidade-piloto na área de Brampton. A empresa pretende usar uma tecnologia aperfeiçoada, conhecida como PHOENIX, em suas iniciativas de cultivo, esperando alta produtividade e custos significativamente menores por grama do que os do plantio tradicional. A empresa também objetiva lançar iniciativas de extração, bem como entrar nos mercados de óleos, extratos e produtos de consumo, após a conclusão da unidade de Brampton. A unidade está buscando o status de BPF na UE, possibilitando acesso ao mercado farmacêutico global mal atendido.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter certas "informações prospectivas" e "declarações prospectivas", dentro do significado da legislação de valores mobiliários aplicável. Todas as informações contidas aqui, que não sejam de fatos históricos em sua natureza, podem constituir informações prospectivas. Declarações prospectivas podem ser identificadas como aquelas que contêm palavras tais como "acredita", "prevê", "planeja", "pretende", "irá", "deveria", "espera", "continua", "estima", "prediz" e outras expressões similares. Resultados e desenvolvimentos reais podem diferir substancialmente daqueles contemplados nestas declarações. Apesar de a CannabCo acreditar que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são razoáveis, não há garantia de que tais declarações serão comprovadamente precisas. Eventos e resultados futuros podem diferir substancialmente daqueles estabelecidos, contemplados ou que sustentam as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa. Os comentários e reivindicações relacionados às tecnologias PHOENIX e PURECANN se baseiam apenas no que foi observado ou nas opiniões da administração, bem como em verificações de terceiros fornecidas à CannabCo por especialistas do setor.

