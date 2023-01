Cannadips Europe s'associe à Snushus AG pour lancer les sachets snus All Natural CBD

ZURICH, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Cannadips Europe, une marque de SpectrumLeaf qui propose des produits CBD de qualité supérieure sur le marché européen, s'est récemment associée à Snushus AG pour proposer la collection principale en magasin.

Snus est un produit de tabac sans fumée en sachet qui a vu le jour au début du18esiècle en Suède et qui est placé entre la lèvre supérieure et la gencive pendant une période suggérée pour permettre la diffusion. L'adaptation rapide de Snus a été largement attribuée au mouvement continu visant à réduire le tabagisme. Selon une étude récente(1), on s'attend à un TCAC de 4,75 % pour Snus au cours des 5 prochaines années. Bien que Cannadips CBD soit livré dans un sachet similaire, il ne contient ni tabac ni nicotine. Chaque sachet offre 10 mg de CBD soluble dans l'eau avec une haute biodisponibilité, permettant une administration plus efficace.

« Notre partenariat avec un leader clé de l'industrie tel que Snushus AG marque véritablement une nouvelle étape pour nous. Non seulement ils détiennent 20 % des parts de marché en Suisse et ont vendu plus de 2,4 millions de canettes l'année dernière, mais ils fournissent également des canaux en ligne et hors ligne. Par exemple, les magasins de détail hors ligne nous permettront de proposer des événements d'échantillonnage directs afin d'aider les consommateurs à mieux comprendre Cannadips. Grâce à cette nouvelle relation, nous espérons accéder à d'autres utilisateurs de Snus en Suisse qui pourraient chercher une alternative au CBD. En outre, nous aimerions contacter les défenseurs du CBD à la recherche d'une solution sans fumée. En fait, Snushus a la vision de créer une Suisse sans fumée, et ce serait pour nous un honneur de participer à ce mouvement », a déclaré Felix Sundström, PDG de SpectrumLeaf (société mère de Cannadips Europe).

Cannadips CBD propose une large gamme de collections, dont 5 arômes dans la gamme Core Collection, 10 dans la gamme Limited Edition, 3 dans la gamme CBG + Caffeine Line et 4 dans la gamme Terpene (sans CBD). Les 5 arômes de la Core Collection seront disponibles en ligne à la fois sur Snushus.ch (ou Snushus.eu) et dans toutes les boutiques Snushus en Suisse, avec d'autres collections à venir.

À propos de SpectrumLeaf

SpectrumLeaf est une société qui se consacre à la sélection et à l'approvisionnement de produits CBD de qualité supérieure dans des formats uniques en fonction des besoins collectifs des clients. Les marques relevant de la société incluent Cannadips – un produit CBD de sachet-en-bouche ; Elevar Hemp – des bandes orales de CBD de qualité supérieure et d'autres produits à base de CBD ; et Voon – des mini sachets de chanvre blanc à base de CBD.

(1) marché de Snus – croissance, tendances, impact du Covid-19 et prévisions (2023 - 2028) https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/snus-market

