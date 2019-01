Cannapharmarx anuncia la adquisición de Alternative Medical Solutions

IRVINE, California, 8 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Cannapharmarx, Inc. (OTCPink Sheets: "CPMD") anunció hoy que ha completado la adquisición de Alternative Medical Solutions, Inc., ("AMS"), una corporación con sede en Ontario, Canadá. Según los términos del acuerdo, Hanover CPMD Acquisition Corp. ("HCAC"), una subsidiaria propiedad total de la empresa, adquirió todos los valores emitidos y en circulación de AMS por un monto total de CAD$12.710.000 conformado por efectivo, acciones ordinarias y un pagaré.

AMS es una empresa solicitante como productora con licencia de marihuana en etapa avanzada en Canadá que actualmente opera en la fase de Inspección previa a la licencia y licencia, que es la 5ª de 6 etapas, con una licencia totalmente aprobada. Cuando finalice la construcción de la instalación para cultivo de AMS, Health Canada inspeccionará la instalación y los procedimientos operativos correspondientes para asegurarse de que se satisfacen los estándares que han sido aprobados en la solicitud. Luego de completarse la etapa de obtención de licencia, AMS debe recibir la aprobación de Health Canada para comenzar el cultivo de marihuana.

La instalación de AMS, construida expresamente y adquirida por la empresa como parte de esta compra, incluye 4.530 metros cuadrados de infraestructura para cultivo dentro de 2.71 hectáreas de terreno en Hanover, provincia de Ontario, en Canadá.

La parte exterior de la instalación ya está terminada. Sin embargo, la construcción de la moderna parte interior aún no ha comenzado. Una vez terminada, la instalación para producción incluirá veinte cuartos de cultivo individuales muy modernos que se espera que mantengan una capacidad de producción anual de 9.500 kilogramos de marihuana. Se estima que el completamiento de la construcción de la instalación tome unas 20 semanas. Junto con los equipos restantes que se necesitan para completar esta expansión, la gerencia estima que la empresa requerirá financiamiento adicional por un monto de aproximadamente CAD$12.2 millones. En estos momentos la empresa no cuenta con un compromiso en firme para este financiamiento, pero está optimista acerca de la posibilidad de recaudar estos fondos.

El completamiento de la adquisición de AMS proporciona a Cannapharmarx, Inc. una plataforma productora con licencia para entrar en el robusto y popular segmento de la marihuana global. En octubre de 2018, Canadá se convirtió en la primera nación integrante del G7 en legalizar el uso recreativo de la marihuana. La empresa prevé la búsqueda proactiva de oportunidades adicionales de negocios con otras empresas que operan en el sector del cannabis legal en Canadá y en aquellas otras jurisdicciones donde también ha sido legalizado.

Acerca de Cannapharmarx, Inc.

La empresa fue incorporada originalmente en el estado de Colorado en agosto de 1998. En abril de 2010, la empresa fue reincorporada. En octubre de 2014, cambiamos nuestro nombre legal a "CannaPharmaRx, Inc.". En ese momento nos convertimos en una empresa farmacéutica en fase incipiente cuyo propósito era hacer progresos en la investigación y el descubrimiento de cannabinoides usando formulación propia y tecnología de administración de medicamentos que en ese entonces estaba en fase de desarrollo. En abril de 2016, cesamos de operar. Hasta la adquisición de AMS analizada anteriormente, estuvimos inactivos.

Declaración de puerto seguro

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro que se basan en expectativas, pronósticos y suposiciones actuales que involucran riesgos e incertidumbres que pudieran causar que las consecuencias y los resultados reales difieran materialmente de los que se prevén o esperan, incluso declaraciones relacionadas con el monto y el momento de obtención de los ingresos esperados y cualquier pago de dividendos sobre nuestras acciones ordinarias o preferentes, declaraciones relacionadas con nuestro desempeño financiero, ingresos esperados, distribuciones, y crecimiento futuro para venideros períodos trimestrales y anuales. Estos riesgos e incertidumbres se definen con más detalles en presentaciones e informes de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Los resultados reales y el momento de determinados eventos pudieran diferir materialmente de los proyectados o incluidos en las declaraciones a futuro debido a un número de factores detallados de vez en cuando en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Entre otros asuntos, Cannapharmarx, Inc. puede que no sea capaz de sostener crecimiento o alcanzar rentabilidad debido a muchos factores, incluidas, pero sin limitarse a, las condiciones generales de los mercados bursátiles. En el presente comunicado de prensa se hace referencia a declaraciones cautelares expuestas en las presentaciones más recientes de la empresa ante la SEC. Hemos incurrido, y continuaremos incurriendo, en gastos considerables en la expansión de nuestras líneas de servicio existentes y nuevas, y señalamos que no hay garantías de que generaremos ingresos suficientes para compensar estos costos tanto a corto como a largo plazo. Las ofertas de servicios adicionales pueden exponernos a costos legales y reguladores adicionales y a exposiciones desconocidas que dependen de las diversas localidades geopolíticas donde proporcionaremos los servicios, cuyo impacto no se puede predecir en este momento.

