CannTrust beantragt Notierung an der NYSE

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" bzw. das "Unternehmen") (TSX: TRST), einer der führenden und vertrauenswürdigsten lizenzierten Cannabis-Produzenten in Kanada, hat den Börsengang eingeleitet. Das bei den Canadian Cannabis Awards 2018 als "Top Licensed Producer of the Year" ausgezeichnete Unternehmen hat den Antrags zur Notierung seiner Stammaktien an der New York Stock Exchange (die "NYSE") eingereicht.

Die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der NYSE unterliegt der Genehmigung durch die NYSE sowie der Erfüllung der erforderlichen Börsennotierungs- und Regulierungsvorschriften. Im Zusammenhang mit der angestrebten NYSE-Zulassung hat das Unternehmen unter Nutzung des Formulars 40-F eine Registrierungserklärung (die "Registrierungserklärung") bei der United States Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht. Die Registrierungserklärung wurde von der SEC noch nicht für gültig erklärt. Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Abschluss des formellen Notierungsprozesses wird das Unternehmen den Termin für den ersten Handelstag an der NYSE öffentlich bekannt geben.

"CannTrust ist als einer der wichtigsten lizenzierten Produzenten in Kanada fest etabliert mit einer globalen Plattform, die auf Vertrauen, Wissenschaft und Innovation basiert", sagt CannTrust CEO Peter Aceto. "Eine Notierung an der NYSE ist der natürliche nächste Schritt in unserer Entwicklung, wobei wir die Erweiterung unseres Investorenkreises, die Steigerung unserer Markenpräsenz und internationales Wachstum anstreben."

CannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzent von Medizinalcannabis und Cannabis für Genusszwecke in Kanada. CannTrust wurde von Apothekern gegründet und blickt als Anbieter von Medizinalcannabis auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen zurück. Seine getrockneten, Extrakt- und Kapselprodukte werden von mehr als 57.000 Patienten konsumiert. Das Unternehmen betreibt seine ca. 42.000-Quadratmeter-große Niagara Perpetual Harvest Facility. Das branchenweit umfangreichste Produktportfolio wird in einem knapp 5.600-Quadratmeter-großen Kompetenzzentrum in Vaughan im kanadischen Bundesstaat Ontario produziert und verpackt.

CannTrust arbeitet an der Entwicklung von Nanotechnologie, um neue Produkte für medizinische und Genusszwecke, Beauty, Wellness und Haustiere hervorzubringen. Durch eine strategische Partnerschaft mit Cannatrek Ltd. in Australia und ein Joint Venture mit STENOCARE in Dänemark hat sich das Unternehmen international positioniert. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen beim Vertrieb von Genussprodukten in Kanada über Kindred Canada mit Breakthru Beverage Group zusammengetan. CannTrust ist der Forschung und Innovation verpflichtet. Seine Kollaboration mit McMaster University in Ontario und Gold Coast University in Australien verfolgt das Ziel, einen Beitrag zur evidenzbasierten Erforschung des Konsums und der Wirksamkeit von Cannabis zu leisten.

CannTrust ist stolz auf seine Auszeichnung als "Top Licensed Producer of the Year" bei den Canadian Cannabis Awards 2018. Weitere Informationen finden Sie unter .

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den gültigen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell"", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich entsprechender Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten" "würden oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten Einschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine Tatsachendarstellungen sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Zusammenhang mit der Genehmigung zum Börsengang des Unternehmens mit Stammaktien an der NYSE. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen; der kanadischen Cannabis-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien; dem Erhalt der NYSE- und SEC-Zulassungen für die Notierung von CannTrusts Stammaktien; jegliche Verzögerungen beim Erhalt dieser Genehmigungen infolge des derzeitigen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte; und anderen Risiken.

Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen uns Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt ("Annual Information Form" bzw. "AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR einzusehen ist unter http://www.sedar.com. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren und anderen Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beschrieben sind.

Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

