CannTrust envoie des gélules d'huile de CBD à l'université de Gold Coast, destinées à un essai clinique sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les maladies du motoneurone (MMN)

CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou « la Société ») (TSX : TRST), l'un des producteurs de cannabis agréés les plus importants et les plus dignes de confiance du Canada, a annoncé aujourd'hui avoir envoyé ses gélules à base d'huile de CBD (cannabidiol) standardisée à l'hôpital universitaire de Gold Coast, en Australie. Les gélules seront utilisées dans le cadre d'une étude visant à cerner l'efficacité des gélules d'huile de CBD de CannTrust dans le ralentissement de la progression de la maladie chez les patients souffrant de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et de maladies du motoneurone (MMN). Cette étude avait initialement été annoncée par la Société en juillet 2018. Les gélules seront importées, stockées et distribuées par PharmaCann Pty Ltd (« PharmaCann »). La cargaison englobera tous les produits de recherche nécessaires à l'étude.

Cette étude illustre l'accent que CannTrust met sur la recherche médicale, l'engagement de la Société à découvrir la valeur médicinale de ses produits exclusifs à base de cannabis et la façon dont elle peut améliorer la santé et le bien-être de tout un chacun. L'étude va non seulement évaluer la progression de la SLA, mais aussi examiner les effets des gélules d'huile de CBD de CannTrust à l'aune de plusieurs critères des résultats liés à la SLA comme la spasticité, la douleur, la perte de poids et la qualité de vie. La souche de CBD qui sera utilisée dans l'étude a été développée par CannTrust à partir de sa gamme génétique propriétaire, ce qui veut dire que les résultats de la recherche se rapporteront exclusivement à l'huile de CBD de la Société.

« Forts de notre expérience dans le cannabis médicinal et ayant à notre actif plus de 50 000 patients inscrits dans les cinq dernières années, nous continuons à voir le potentiel médical de la plante de cannabis. Nous nous efforçons d'être les fers de lance de la production de preuves scientifiques à même de démontrer les avantages médicaux du traitement répondant à de nombreuses indications. Des centaines de milliers de personnes vivant avec la SLA au Canada et à l'échelle planétaire, nous nous consacrons sans relâche à améliorer la vie des gens partout dans le monde », affirme Peter Aceto, PDG de CannTrust. « Nous remercions également PharmaCann pour son expertise et pour nous avoir aidés à importer nos produits en Australie, ce qui a permis cette étude. »

À propos de CannTrust

CannTrust, producteur agréé de cannabis à usage médical et récréatif réglementé au niveau fédéral, domine le marché canadien et mondial de la fabrication de produits à base de cannabis standardisés. À l'origine seul producteur de cannabis à usage médical du Canada fondé par des pharmaciens, CannTrust met désormais ses plus de 40 ans d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical. CannTrust exploite aujourd'hui des installations de récolte perpétuelle couvrant 450 000 pieds carrés (environ 42 000 mètres carrés), situées à Niagara. L'agrandissement de la serre à 600 000 pieds carrés (56 000 mètres carrés) a commencé et est entièrement financé. Les produits de la gamme la plus large du secteur sont préparés et conditionnés au centre de fabrication d'excellence de 60 000 pieds carrés (5 600 mètres carrés), situé à Vaughan, dans l'Ontario.

CannTrust est fin prête pour le « Cannabis 2.0 » et met actuellement au point de nouveaux produits pour les futurs marchés verticaux couvrant la médecine, les loisirs, la beauté, le bien-être et les animaux domestiques. CannTrust s'investit dans la recherche et l'innovation et contribue au volume croissant de recherches fondées sur des données probantes concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis. Ses équipes de développement de produits et ses partenaires externes travaillent assidûment à l'innovation et à la mise au point de produits qui faciliteront l'usage de cannabis à usage médical aux patients. CannTrust soutient la sensibilisation continue des patients au cannabis médical et dispose d'un programme de bienfaisance qui épaule les patients confrontés à des difficultés financières.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens où l'entendent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des évènements futurs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de ceux-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains évènements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des évènements futurs que la direction juge raisonnables en l'état. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des cibles, des directives ou d'autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés relatifs aux offres de produits futures, aux attentes internes, aux attentes en termes de volumes de production réels, aux attentes en termes de capacité de croissance future, aux attentes en termes de légalisation future au Canada de produits comestibles à base de cannabis et à la réalisation de tout projet d'investissement ou de développement. Les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques associés à la conjoncture économique générale ; aux évènements défavorables dans l'industrie ; à la perte de marchés ; aux évolutions législatives et réglementaires futures ; à l'incapacité d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes, et/ou à l'incapacité d'obtenir un capital suffisant à des conditions favorables, ; au secteur canadien du cannabis en général ; à la capacité de CannTrust à mettre en œuvre ses stratégies commerciales ; à la concurrence ; à une mauvaise récolte et à d'autres risques.

Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenue de mettre à jour ni de revoir ses énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces énoncés prospectifs, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust, datée du 29 mars 2018, et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes en termes de valeurs mobilières sur SEDAR, à l'adresse http://www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient entraîner des différences significatives entre les évènements ou résultats réels et ceux décrits dans les différents énoncés prospectifs.

