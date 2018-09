CannTrust et Breakthru Beverage concluent un partenariat exclusif concernant le marché du cannabis récréatif au Canada

VAUGHAN, Ontario, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

Breakthru investit de façon stratégique dans CannTrust et crée une société de courtage en cannabis

CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « société ») (TSX : TRST), l'un des producteurs agréés les plus importants et l'une des marques de cannabis les plus sûres du Canada, et Breakthru Beverage Group, le plus important négociant canadien en marques de spiritueux, de vins et de bières de qualité supérieure, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention en vue d'un partenariat exclusif visant à distribuer les produits spécialisés à usage récréatif de CannTrust auprès des consommateurs canadiens majeurs. Breakthru créera une société de courtage spécialisée dans la vente de cannabis et développera une plateforme d'accès au marché pour CannTrust au Canada, une fois que s'ouvrira le marché des produits récréatifs pour adultes, le 17 octobre 2018. En outre, Breakthru se positionne comme un partenaire stratégique de CannTrust à travers un placement d'entreprise, car la société est d'avis que cette dernière maintiendra durablement sa position de leader en termes de parts de marché. Cette opération reste soumise aux conditions de clôture habituelles, dont la signature d'un accord définitif, la finalisation d'une vérification de diligence raisonnable et l'approbation par la TSX du placement privé.

« Breakthru a été le premier négociant en boissons alcoolisées à s'établir au Canada au niveau national et c'est le premier représentant des plus grandes marques de boissons alcoolisées sur le marché », a déclaré Brad Rogers, le président de CannTrust. « Son modèle progressif, sa technologie en matière de vente, son infrastructure et ses relations approfondies au Canada, en font la solution idoine pour notre stratégie commerciale. »

CannTrust apporte au secteur du cannabis ses plus de 40 ans d'expérience en matière de pharmacie et de soins de santé ; c'est l'un des producteurs de cannabis médical les plus sûrs du Canada. La société est bien placée pour atteindre une envergure nationale, grâce à des accords de distribution d'un bout à l'autre du pays ; elle a récemment annoncé un accord avec Ontario Cannabis Store pour distribuer une vaste gamme de produits pour adultes provenant des trois nouvelles marques de cannabis récréatif de la société : liiv, Xscape and Synr.g.

« Nous nous réjouissons de travailler avec le producteur le plus respecté du Canada et de capitaliser sur notre modèle commercial bien établi, ce qui nous propulse aux avant-postes pour façonner une entreprise hautement performante et un secteur socialement responsable », a déclaré Danny Wirtz, le président adjoint de Breakthru Beverage Group. « C'est une extension logique de notre domaine de spécialité et un nouveau relais de croissance sur ce marché émergent. »

Les régimes de réglementation respectifs en matière de cannabis à usage récréatif sont à bien des égards semblables à ceux actuellement en vigueur au Canada pour les boissons alcoolisées. À l'instar du rôle de premier plan exercé par Breakthru en représentant bon nombre des principaux fournisseurs du secteur des boissons alcoolisées, les activités de courtage des ventes seront menées en collaboration, lorsque la loi le permet, avec les commissions de contrôle provinciales et les points de vente au détail désignés, pour soutenir l'action commerciale des produits du portefeuille de CannTrust.

L'entreprise de courtage de vente de cannabis sera une nouvelle filiale de Breakthru Beverage Group et sera entièrement distincte de Breakthru Beverage Canada, sa maison de courtage de boissons alcoolisées. Elle tirera néanmoins parti des connaissances, des stratégies, des technologies et des outils d'analyse de l'entreprise en Amérique du Nord pour faire la différence sur le marché.

Brad Rogers a ajouté : « CannTrust a fait d'importants investissements en termes de capacité comme d'innovation en lançant une nouvelle génération de produits, à l'instar des produits comestibles et des boissons à base de cannabis, qui devraient être commercialisés en 2019. Nous disposons d'une nanotechnologie nous permettant de produire des boissons à base de cannabis au goût neutre et de couleur claire comme l'eau. Cette technologie nous permettra d'être leaders au Canada et dans les marchés mondiaux à venir. »

Une filiale de Breakthru Beverage Group achètera 902 405 actions ordinaires de CannTrust au prix de 10,23 USD/action, pour un produit brut de 9 231 600 USD. En outre, la filiale de Breakthru Beverage Group disposera d'options d'achat auprès de CannTrust jusqu'à concurrence de 2 000 000 d'actions ordinaires supplémentaires au total, à un prix par action correspondant à un escompte de 15 % par rapport au cours moyen pondéré du volume des actions sur cinq jours à la TSX, juste avant la date à laquelle le droit d'option d'achat est exercé, si CannTrust dépasse certains seuils de vente.

À propos de CannTrust

Depuis sa création en 2014, CannTrust est le chef de file du marché canadien pour la production de produits pharmaceutiques standardisés.

En tant que producteur agréé réglementé au niveau fédéral, CannTrust met ses plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical. CannTrust exploite aujourd'hui les plus de 23 000 m2 récemment réaménagés, au terme d'une première phase, dans ses installations de serres situées dans la région du Niagara, elles-mêmes de plus de 42 000 m2. L'expansion prévue en phase deux est en cours et devrait s'achever pour entrer en culture d'ici à l'automne 2018. La troisième phase de construction, à savoir l'ajout d'une serre de 56 000 m2, est entièrement financée et a déjà commencé. Les produits de la gamme la plus large du secteur sont préparés et conditionnés au centre de fabrication d'excellence de 5 600 m2 situé à Vaughan, dans l'Ontario.

CannTrust investit dans la recherche et l'innovation et contribue au volume croissant de recherches fondées sur des données probantes concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis. Nos équipes de développement de produits, de concert avec Apotex Inc., notre partenaire pharmaceutique mondial exclusif, travaillent activement à l'innovation et à la mise au point de produits qui faciliteront l'usage de cannabis médical pour les patients. Nous soutenons la sensibilisation continue des patients au cannabis médical et disposons d'un programme de bienfaisance aidant les patients confrontés à des difficultés financières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.canntrust.ca .

À propos de Breakthru Beverage Group

Breakthru Beverage Group est l'un des plus grands distributeurs d'alcool des États-Unis et le plus important négociant du Canada. Il dispose d'un portefeuille complet de spiritueux, de vins et de bières. Fort de son empreinte en Amérique du Nord, Breakthru emploie plus de 7 000 personnes, qui ont une approche agile et judicieuse des ventes, du marketing et des activités. L'actionnariat familial est bien présent dans l'entreprise, s'attache à veiller au patrimoine et à être le champion de l'innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.BreakthruBev.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à ce que », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « anticipe », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de celle-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains événements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des événements futurs que la direction juge raisonnables en l'état, notamment : la réalisation de la transaction avec Breakthru et son échéance, dont l'achat des actions ordinaires et l'usage des produits qui en seront tirés, mais aussi les relations commerciales entre Breakthru et CannTrust et les offres de produits à venir de CannTrust. Les déclarations prospectives incluent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment, et sans y être restreintes, les risques associés à l'obtention de toutes les conditions de clôture de la transaction avec Breakthru ; à la conjoncture économique générale ; à des événements défavorables dans l'industrie ; à une perte de marchés ; à des évolutions législatives et réglementaires futures ; à l'incapacité d'obtenir un capital suffisant auprès de sources internes et externes et/ou à l'incapacité d'accéder à un capital suffisant à des conditions favorables ; au secteur canadien du cannabis en général ; à la capacité de CannTrust à mettre en œuvre sa stratégie commerciale, à la concurrence, aux mauvaises récoltes ; ainsi qu'à d'autres risques.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est formulée et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenu de mettre à jour ni de revoir ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces déclarations prospectives, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust datée du 29 mars 2018 et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes sur SEDAR, sur http://www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient amener les événements ou résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans les différentes déclarations prospectives.

La Bourse de Toronto (TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

