CannTrust schreibt mit der ersten Lieferung von Cannabis-Öl an den dänischen Partner STENOCARE Geschichte

CannTrust ist der erste und einzige lizenzierte Hersteller, der an Dänemark liefern darf

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX :TRST ), einer der führenden und vertrauenswürdigsten lizenzierten Hersteller von Cannabis in Kanada, gab heute bekannt, dass die erste Lieferung von Cannabis-Öl an den dänischen Joint-Venture-Partner STENOCARE abgeschlossen ist. Mit dieser bahnbrechenden Lieferung verändern CannTrust und STENOCARE die medizinische Landschaft in Dänemark, indem sie die ersten und einzigen medizinischen Cannabis-Öle anbieten, die von der dänischen Arzneimittelagentur auf die Medikamentenliste gesetzt wurden.

Die Cannabis-Öle von CannTrust sind jetzt für dänische Patienten erhältlich und bieten eine Alternative zu Cannabis-Tee, was bis jetzt das einzige Cannabis-Produkt auf dem dänischen Markt war. Medizinisches Cannabis ist seit dem 1. Januar 2018 legal in Dänemark. Patienten warten bereits sehnsüchtig auf die Einführung von Produkten mit Cannabis-Öl, da sie in Dänemark zur Behandlung von Multipler Sklerose, chronischen Schmerzen und Übelkeit durch die Nebeneffekte der Chemotherapie angegeben sind.

"Diese erste Lieferung von CannTrust-Produkten an STENOCARE ist ein bedeutender Fortschritt für Cannabis als Arzneimittel in Dänemark und nur der Anfang vieler gemeinsamer Erfolge für unsere beiden Unternehmen. Es ist außerdem ein wichtiger Schritt für die internationale Expansion von CannTrust. Während mehr und mehr Länder auf der Welt die Nutzung von Cannabis als Arzneimittel akzeptieren und genehmigen, ist Dänemark ein leuchtendes Beispiel dafür, wie das Fachwissen und der pharmazeutische Ansatz von CannTrust uns zu einem starken Partner machen", sagte Brad Rogers, Präsident, CannTrust.

"Es ist ein geschichtlicher Meilenstein für STENOCARE, da die dänischen Qualitätsanforderungen für sichere und einheitliche Produkte unter den strengsten der Welt gelten. Dank der beständigen Qualität und den standardisierten Produkten von CannTrust sind wir die ersten in Dänemark, die Cannabis-Öl haben, das für den Markt zugelassen ist. Es freut uns, dass wir dänischen Patienten eine therapeutische Alternative bieten können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CannTrust in der nächsten Phase unserer Entwicklung", erläuterte Thomas S. Schnegelsberg, Vorstandsvorsitzender von STENOCARE.

Die Lieferung treibt die erste Phase der Strategie von STENOCARE voran: den Import und die Verteilung von Qualitätsprodukten von CannTrust.

Gemeinsam führen STENOCARE und CannTrust die Branche in Dänemark an. CannTrust gab das Joint Venture mit STENOCARE erstmalig im März 2018 bekannt. STENOCARE, ein Pionierunternehmen bei der Legalisierung von Medizinalhanf in Dänemark, hat Lieferverträge mit zwei führenden Pharmaverteilern in Dänemark, die gemeinsam 99 % des Pharmamarktes im Land abdecken.

Informationen zu CannTrust

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischer Marktführer für die Herstellung standardisierter Produkte.

Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichert CannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Aktuell betreibt CannTrust 23.000 m² seiner 42.000 m² großen Niagara Perpetual Harvest Facility, die während der ersten Phase eines Sanierungsprojekts neu entwickelt wurden. Die zweite Expansionsphase, die 18.000 m² umfasst, wird voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen und für den Anbau bereit sein. Auch die dritte Phase, die die Erweiterung durch eine zusätzliche Gewächshausfläche von 56.000 m² vorsieht, hat dank vollständiger Finanzierung bereits begonnen. Das industrieweit umfangreichste Produktportfolio wird in dem 5.500 m² großen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt.

CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stets darum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierter Forschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zu leisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mit unserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. die Innovation und Entwicklung von Produkten unablässig voran, die die Verwendung von Cannabis als Arzneimittel für Patienten leichter gestalten werden. Wir unterstützen fortwährend die Aufklärung von Patienten über Cannabis als Arzneimittel und leiten ein Compassionate Use-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zur Seite zu stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.CannTrust.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie wie "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden, einschließlich jener in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion mit Breakthru sowie den entsprechenden Zeitpunkt, einschließlich des Erwerbs von Stammaktien und der Verwendung der dadurch gewonnenen Erträge, sowie die daraus resultierende Geschäftsbeziehung zwischen Breakthru und CannTrust; und zukünftige Produktangebote von CannTrust. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit Erfüllung aller Abschlussbedingungen der Transaktion mit Breakthru, der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder der Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischen Cannabis-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfall und anderen Risiken.

Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt (Annual Information Form, "AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf http://www.sedar.com einzusehen ist. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind.

Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

