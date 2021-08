Cano Health anuncia una asociación empresarial con el productor global de entretenimiento e ícono de la música latina Emilio Estefan

MIAMI, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cano Health Inc., una plataforma líder de prestación de atención médica basada en valores agregados para adultos mayores con más de 197,000 miembros, anuncia hoy una asociación con el productor, empresario e ícono de la música aclamado a nivel mundial Emilio Estefan para ayudar a posicionar la marca empresarial en el escenario nacional e impulsar el desarrollo comercial general. Como parte de esta asociación, el Sr. Estefan realizará una inversión de capital en Cano Health y se desempeñará como embajador de la marca.

"Nos complace asociarnos con Emilio Estefan a medida que continuamos creciendo en todo el país", expresó el Dr. Marlow Hernandez, fundador y director ejecutivo de Cano Health. "Como un hombre de talento, energía e mucho ingenio, Emilio nos ayudará a seguir llegando a comunidades desatendidas y apoyará nuestras iniciativas de mejorar la calidad de la atención y forjar lazos de por vida con nuestros pacientes".

Con una trayectoria de 45 años, el Sr. Estefan, junto con su esposa, Gloria, han formado un imperio musical que simboliza la rica diversidad cultural de los Estados Unidos. La familia Estefan incursionó en la industria hotelera y poseen y operan numerosos restaurantes y hoteles galardonados y reconocidos internacionalmente. También enfocaron su éxito en la filantropía y el servicio humanitario y han recibido innumerables distinciones por su trabajo en el apoyo a la investigación médica, la desigualdad en la salud y la falta de vivienda. El emprendimiento comercial más reciente del Sr. Estefan, EE Global Media Marketing, refleja su creatividad visionaria y presta servicios multiétnicos, de publicidad multilingüe y de comercialización a escala internacional.

"He seguido la impresionante e inspiradora historia de Cano Health durante bastante tiempo", expresó el Sr. Estefan. "El equipo de liderazgo de Cano ejemplifica el espíritu indomable y esperanzador que hace de los Estados Unidos un país grandioso, y estoy comprometido a ayudar a sus miembros a articular su promesa de marca, que consiste en encontrar una manera de que los pacientes reciban la atención que necesitan. Me enorgullece unirme a Cano en su misión de mejorar la salud y la calidad de vida de las comunidades a las que presta servicio al apoyar sus esfuerzos para brindar atención innovadora y centrada en el paciente en un entorno cálido y familiar".

Acerca de Cano Health

Cano Health opera centros de atención primaria basados en valores agregados y respalda clínicas médicas afiliadas que se especializan en atención primaria para personas mayores en Florida, Texas, Nevada y Puerto Rico, y cuenta con mercados adicionales en desarrollo. Como parte de su estrategia de coordinación de la atención, Cano Health ofrece programas sofisticados y personalizados de administración de la salud de la población, entre los que se incluyen telesalud, entrega a domicilio de medicamentos recetados, programas de bienestar, transición de la atención y gestión de la atención compleja y de alto riesgo.

La atención personalizada de los pacientes y el enfoque proactivo de la compañía hacia el bienestar y la atención preventiva la diferencian de la competencia. Cano Health ha mejorado constantemente los resultados clínicos y, a su vez, ha reducido los costos, lo que otorga a los pacientes la oportunidad de tener una vida más duradera y saludable. Cano presta servicios a una población predominantemente minoritaria (el 80 % de sus pacientes son latinos o afroamericanos) y de bajos ingresos (el 50 % de sus pacientes son doblemente elegibles para Medicare y Medicaid). Para obtener más información, visite www.canohealth.com .

Acerca de Emilio Estefan

Emilio Estefan es un músico, productor, compositor y emprendedor cubano-estadounidense. Ganador de 19 premios Grammy e innumerables galardones, el Sr. Estefan lanzó a Gloria Estefan y Miami Sound Machine, uno de los grupos de cross-over más exitosos en la historia de la música. En 1997, el Sr. Estefan y su esposa establecieron la Gloria Estefan Foundation, una organización sin fines de lucro que apoya diversas causas, incluida la educación, la investigación de la médula espinal y de lesiones de las cuerdas vocales, el rescate animal y el desarrollo cultural. El Sr. Estefan ha sido reconocido por su trabajo filantrópico en Joe DiMaggio Children's Hospital y T.J. Martell Foundation for Leukemia, Cancer and AIDS Research, entre otras entidades.

Entre sus numerosos premios y reconocimientos se incluyen una estrella en el Hollywood's Walk of Fame (Paseo de la Fama de Hollywood); el U.S. Congress National Artistic Achievement Award (Premio al Logro Artístico Nacional del Congreso de los Estados Unidos); la Medal of Excellence for Community Service (Medalla de Excelencia por Servicio Comunitario) del Congressional Hispanic Caucus Institute; el Sammy Cahn Lifetime Achievement Award (Premio al Logro de Toda una Vida Sammy Cahn) otorgado por el Songwriters' Hall of Fame; y el Award for Business & Philanthropic Accomplishments (Premio por los Logros de Negocios y Filantrópicos) de la Harvard Business School. Estefan se ha desempeñado como vicepresidente de la Comisión del National Museum of the American Latino y en las Juntas Directivas de Kennedy Center, Berklee College of Music y Frost School of Music de la University of Miami. En 2015, el presidente Barack Obama reconoció al Sr. Estefan con el mayor honor civil del país: la Medalla Presidencial de la Libertad. Además, el Sr. Estefan ha recibido la Ellis Island Medal of Honor (Medalla de Honor Ellis Island) y, más recientemente, el Library of Congress Gershwin Prize (Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso).

Contactos:

Relaciones con los Medios

Patricia Graue

Brunswick Group

(212) 333-3810

[email protected]

Relaciones con los Medios – Local (FL)

Barbara Ferreiro

Cano Health

(305) 790-6731

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557704/Cano_Health_Logo.jpg

FUENTE Cano Health

SOURCE Cano Health