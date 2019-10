Canopy Growth anuncia la venta de su participación en AusCann

Las compañías continuarán colaborando en el mercado australiano

SMITHS FALLS, Ontario, 15 de octubre de 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth") ha vendido sus 42.087.639 acciones de la compañía australiana de cannabis AusCann Group Holdings (AusCann), a través de una operación en bloque por fuera del mercado al precio de US$0,15 por acción, obteniendo un ingreso bruto de US$6,3 millones. La comercialización fue facilitada por Canaccord Australia.

La venta representa la totalidad de la participación del 13,2% de Canopy Growth en AusCann.

"Canopy Growth sigue siendo optimista con respecto al futuro del mercado australiano del cannabis medicinal y continuará colaborando con el equipo de Auscann para apoyar un mayor entendimiento por parte de los facultativos y el acceso de los pacientes a productos de cannabis de excelente calidad a lo largo y ancho de Australia", afirmó Mark Zekulin, director ejecutivo de Canopy Growth. "La decisión de desinvertir nuestra participación en AusCann, que obtuvimos hace tres años a cambio del apoyo prestado, nos permitirá concentrar nuestros esfuerzos en operaciones de propiedad integral en el mercado, al mismo tiempo que continuamos colaborando con nuestros asociados de AusCann".

Con el objetivo de facilitar la futura colaboración, el Dr. Marcel Bonn-Miller -director senior de Ciencia Clínica de Canopy Growth- continuará ocupando su cargo en el consejo directivo de AusCann.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una compañía diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos para cannabis líder a nivel mundial, que ofrece marcas distintivas de cannabis y variedades de cannabis curado en forma seca, de aceite y de cápsulas de gel, así como dispositivos médicos, a través de Storz & Bickel GMbH & Co. KG, una subsidiaria de Canopy Growth. Desde la innovación de productos y procesos hasta la ejecución en el mercado, Canopy Growth está impulsada por su pasión por el liderazgo y un compromiso de desarrollar una compañía de cannabis de clase mundial, producto a producto, lugar por lugar y país por país. Canopy Growth tiene operaciones en más de doce países de cinco continentes.

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth, se dedica con orgullo a educar a los profesionales de atención a la salud, realizando sólidas investigaciones clínicas y aumentando el entendimiento del cannabis por parte del público al mismo tiempo que ha dedicado millones de dólares a investigaciones de vanguardia comercializables y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación por códigos de colores Spectrum, así como el singular canabinoide Dronabinol, bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera tiendas de venta al detalle en todo Canadá, bajo sus galardonadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis globalmente reconocida que ha desarrollado un gran y leal seguimiento enfocándose en productos de calidad y valiosas relaciones con sus clientes.

Desde nuestra histórica cotización en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva York, hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover valor para los accionistas a través del liderazgo está incorporado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres líderes en el sector, incluyendo a los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del ámbito de reproducción y cultivos DNA Genetics y Green House Seeds y Constellation Brands, líder en bebidas alcohólicas que integra la lista Fortune 500, por nombrar solo a algunos. Canopy Growth opera once sitios de producción de cannabis bajo licencia, con una capacidad de producción de más de 4,7 millones de pies cuadrados que incluye más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción con certificación GMP (Good Manufacturing Practice). Si desea más información, ingrese a www.canopygrowth.com

Aviso relacionado con las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" en el sentido que le asigna la Ley de Reforma de litigios sobre valores privados de Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e "información a futuro" en el sentido de la legislación canadiense aplicable a los valores. A menudo, pero no siempre, las declaraciones y la información a futuro pueden ser identificadas por el uso de palabras tales como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "considera", o variaciones de tales palabras y frases, o afirman que determinadas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "serían" o "van a ser" tomadas, ocurrirán o se lograrán. Las declaraciones o la información a futuro involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros de Canopy Growth o sus subsidiarias difieran materialmente de cualesquiera resultados, desempeños o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones o información a futuro contenidas en este comunicado de prensa. Entre los ejemplos de tales declaraciones se incluyen aquellas con respecto a la desinversión de acciones. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores involucrados con la información a futuro podrían provocar que los eventos, los resultados, los desempeños, las perspectivas y las oportunidades difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha información a futuro, incluyendo la capacidad de la Compañía para satisfacer los contratos de ventas provinciales o las provincias que adquieren todo el cannabis que se les asignó y los riesgos contenidos en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 25 de junio de 2019 y presentado ante las autoridades reguladoras de los valores canadienses que se encuentra disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR, www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que las presunciones y factores utilizados en la preparación de la información a futuro o las declaraciones a futuro de este comunicado de prensa son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en dicha información y no se puede garantizar que dichos eventos ocurran en los plazos mencionados o que tan siquiera ocurran. La información a futuro y las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y la Compañía no asume obligación alguna para actualizar públicamente dicha información o declaraciones a futuro para reflejar nueva información, eventos subsiguientes o de otro tipo, salvo que así lo exijan las leyes sobre valores aplicables.

Caitlin O'Hara, Relaciones con los Medios, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, 613-291-3239; Tyler Burns, Relaciones con los Inversores Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 ext. 122

FUENTE Canopy Growth Corporation

