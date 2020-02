Canopy Growth présente les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2020

La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 124 millions de dollars, en hausse par rapport aux 76 millions de dollars réalisés au T2 2020

Hors charges de restructuration du portefeuille au T2 2020, le chiffre d'affaires net a augmenté de 13 %

La marge brute a atteint 34 %

Le total des dépenses d'exploitation est en baisse de 14 % par rapport au trimestre précédent

La perte de l'EBITDA ajusté diminue à 92 millions de dollars

SMITHS FALLS, Ontario, le 17 févr. 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2019. Sauf indication contraire, toutes les informations financières contenues dans le présent communiqué de presse sont présentées en millions de dollars canadiens.

1 Cela exclut l'incidence des autres ajustements du chiffre d'affaires au T2 2020, qui représentent la détermination des rendements et des ajustements de prix par la société. 2 La marge brute est déterminée avant l'incidence de la juste valeur sur le coût de vente. Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous. 3 L'EBITDA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous. 4 La trésorerie disponible est définie comme la trésorerie d'exploitation moins les charges de capital. Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Faits marquants financiers de l'entreprise au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2020

Chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires net déclaré a augmenté de 62 % par rapport au T2 2020, ou de 13 % si l'on exclut l'incidence des charges de restructuration du portefeuille. Le chiffre d'affaires brut du cannabis récréatif B2B a augmenté de 8 % par rapport au trimestre précédent, en partie grâce à l'ouverture de plus de 140 magasins au cours du trimestre et à la hausse des ventes de fleurs séchées de qualité supérieure et de joints préroulés. Nos entreprises acquises, notamment Storz & Bickel et This Works, ont également enregistré de bons résultats, contribuant à la croissance interne de ce trimestre.

: le chiffre d'affaires net déclaré a augmenté de 62 % par rapport au T2 2020, ou de 13 % si l'on exclut l'incidence des charges de restructuration du portefeuille. Le chiffre d'affaires brut du cannabis récréatif B2B a augmenté de 8 % par rapport au trimestre précédent, en partie grâce à l'ouverture de plus de 140 magasins au cours du trimestre et à la hausse des ventes de fleurs séchées de qualité supérieure et de joints préroulés. Nos entreprises acquises, notamment Storz & Bickel et This Works, ont également enregistré de bons résultats, contribuant à la croissance interne de ce trimestre. Marge brute : la marge brute avant l'incidence de la juste valeur était de 34 %. Les performances de la marge brute au cours du trimestre ont bénéficié de la baisse des coûts sur la période en raison d'une plus grande utilisation des installations

: la marge brute avant l'incidence de la juste valeur était de 34 %. Les performances de la marge brute au cours du trimestre ont bénéficié de la baisse des coûts sur la période en raison d'une plus grande utilisation des installations Charges d'exploitation : le total des charges d'exploitation a diminué de 14 % par rapport au T2 2020, principalement en raison d'une réduction de 20 millions de dollars des frais généraux et administratifs et d'une indemnité en actions de plus de 31 millions de dollars par rapport au trimestre précédent

: le total des charges d'exploitation a diminué de 14 % par rapport au T2 2020, principalement en raison d'une réduction de 20 millions de dollars des frais généraux et administratifs et d'une indemnité en actions de plus de 31 millions de dollars par rapport au trimestre précédent EBITDA ajusté : perte d'EBITDA ajustée de 92 millions de dollars, soit une perte plus faible de 64 millions de dollars par rapport au T2 2020, grâce à l'augmentation des ventes, à l'amélioration des marges brutes et à la réduction des charges d'exploitation

: perte d'EBITDA ajustée de 92 millions de dollars, soit une perte plus faible de 64 millions de dollars par rapport au T2 2020, grâce à l'augmentation des ventes, à l'amélioration des marges brutes et à la réduction des charges d'exploitation Position de trésorerie : l'encaisse brute était de 2,3 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 2,7 milliards de dollars du T2 2020, reflétant la perte d'EBITDA, les investissements de capitaux et les fusions et acquisitions

Faits marquants commerciaux et opérationnels du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2020

Maintien de la part de marché dominante dans le commerce de détail, estimée à 22 % du marché canadien du cannabis récréatif, alors que nous observons une forte demande en fleurs séchées de qualité supérieure à un prix équitable et en joints préroulés

Gains continus de parts de marché et augmentation du nombre de patients, à plus de 76 700, sur le marché canadien du cannabis médical

Nomination de David Klein comme nouveau président-directeur général

comme nouveau président-directeur général Premières livraisons des chocolats comestibles imprégnés de cannabis et des batteries JUJU Power 510 en décembre 2019

Storz & Bickel a élargi sa gamme de produits avec le lancement du vaporisateur Crafty+ en novembre 2019

Annonce de la première gamme de produits CBD dérivés du chanvre First & Free et début des ventes en ligne par le biais de www.firstandfree.com, un trimestre avant l'objectif du T4 2020

« Au cours du troisième trimestre, nous avons obtenu des résultats au Canada, dans nos marchés internationaux et dans nos acquisitions stratégiques afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires », a déclaré David Klein, PDG. « Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous sommes impatients de capitaliser sur l'opportunité de créer une position imprenable en nous concentrant étroitement sur le consommateur et sur les marchés essentiels. »

« Nous avons enregistré une amélioration brute significative au troisième trimestre, grâce à un chiffre d'affaires plus important et à une meilleure utilisation des capacités. Les mesures prises plus tôt cette année devraient permettre de réduire sensiblement l'indemnité en actions au cours de l'exercice fiscal 2021, et nous avons commencé à mettre en place des contrôles de coûts plus stricts dans toute l'organisation », a déclaré Mike Lee, vice-président directeur et directeur financier. « Nous prévoyons de prendre de nouvelles mesures pour réduire nos coûts et dimensionner correctement notre entreprise afin de pouvoir générer un profil de marge sain et des liquidités dans les années à venir. »

- Exploitation et frais généraux de l'entreprise $ (44,4) $ (109,0) 59 % $ (52,8) 16 % - Investissements stratégiques et développement commercial $ (39,1) $ (36,2) -8 % $ (8,9) -339 % - Établissements non exploités ou sous-utilisés $ (8,2) $ (10,5) 22 % $ (13,1) 37 %

1 L'EBITDA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Mesures non conformes aux IFRS

Le pourcentage de la marge brute, avant l'incidence de juste valeur sur le coût des ventes, une mesure non conforme aux IFRS, est une mesure opérationnelle clé qui ne présente pas de signification standardisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Cette mesure correspond au chiffre d'affaires net moins les coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes, divisé par le chiffre d'affaires net et peut être calculée à l'aide des comptes d'exploitation consolidés présentés dans le présent communiqué de presse.

L'EBITDA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est une mesure opérationnelle clé qui ne présente pas de signification standardisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. L'EBITDA ajusté est calculé comme le bénéfice avant intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement, la charge de rémunérations versées en actions, les variations de juste valeur et autres éléments hors caisse, et les autres ajustements pour supprimer les coûts liés aux acquisitions. La société attribue l'EBITDA ajusté à ses activités et à ses frais généraux, à ses investissements stratégiques et développements commerciaux, ainsi qu'à ses établissements non exploités ou sous-utilisés. Le rapprochement de l'EBITDA ajusté est présenté dans le présent communiqué de presse et expliqué dans le rapport de gestion sous la rubrique « EBITDA ajusté (Mesures non conformes aux IFRS) », dont une copie sera déposée sur SEDAR.

La trésorerie disponible, une mesure non conforme aux IFRS, est une mesure opérationnelle clé qui n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Cette mesure est calculée comme la trésorerie nette provenant des (utilisée dans les) activités d'exploitation moins les achats et les dépôts d'immobilisations corporelles.

Transition vers les déclarations conformes aux normes PCGR américaines

Dans le cadre de ses obligations d'informations financières aux États-Unis, Canopy Growth a confirmé qu'à partir du 30 septembre 2019, elle ne remplissait plus les critères de qualification d'émetteur privé étranger car (1) plus de 50 % des titres avec droit de vote en circulation sont détenus par des résidents des États-Unis et (2) la majorité des administrateurs de Canopy Growth sont des citoyens américains.

Par conséquent, à compter du 1er avril 2020, Canopy Growth sera considérée comme un émetteur national américain et un grand déposant utilisant le processus accéléré (large accelerated filer). En raison de ce changement, à compter du 1er avril 2020, Canopy Growth devra préparer ses états financiers consolidés, y compris les états financiers consolidés annuels audités de la société au 31 mars 2020, conformément aux principes comptables généraux des États-Unis, ce changement étant appliqué rétrospectivement. La portée de l'impact de ce changement de cadre comptable n'a pas encore été quantifiée. Canopy Growth devra également fournir un rapport d'attestation d'auditeur en vertu de la section 404(b) de la loi Sarbanes-Oxley Act.

Le présent communiqué de presse est destiné à être consulté en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités (les « états financiers ») et le rapport de gestion (« RG ») de la société pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 décembre 2019, qui seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et qui seront disponibles sur le site www.canopygrowth.com. La base de présentation des informations financières dans les états financiers et le RG est en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Informations concernant les conférences téléphoniques et les diffusions Web

La société tiendra une conférence téléphonique et une diffusion Web audio avec David Klein, président-directeur général et Mike Lee, directeur financier, à 10 h 00, heure de l'Est, le 14 février 2020.

Informations concernant la diffusion Web

Une diffusion Web audio en direct sera disponible à l'adresse suivante :

https://event.on24.com/wcc/r/2171215/8311836AC24F7988B042B4BB0FA5622A

Informations sur la rediffusion

Une rediffusion de l'appel sera accessible par diffusion Web, le 14 mai 2020 jusqu'à 23 h 59, à l'adresse

https://event.on24.com/wcc/r/2171215/8311836AC24F7988B042B4BB0FA5622A

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX :WEED,NYSE :CGC) est une société diversifiée dans le cannabis, le chanvre et les dispositifs à base de cannabis, leader dans le monde, proposant des marques distinctes et des variétés de cannabis préparé, notamment sous forme de cannabis séché, d'huiles et de capsules molles. Canopy Growth propose des dispositifs médicaux par le biais de la filiale de la société, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à la mise en œuvre sur le marché, Canopy Growth est animée par la passion du leadership et l'engagement à développer une société dédiée au cannabis de classe mondiale, un produit, un site et un pays à la fois. La société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur les cinq continents.

Spectrum Therapeutics, la division médicale de la société, est fière de former des professionnels de santé, de mener des recherches cliniques solides et de mieux faire comprendre le cannabis au public, en consacrant des millions de dollars à la recherche de pointe commercialisable et au développement de la propriété intellectuelle. Spectrum Therapeutics commercialise un éventail complet de produits en s'appuyant son système de classification par code couleur Spectrum, mais aussi le dronabinol, un cannabinoïde unique, sous la marque Bionorica Ethics.

La société dispose de magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada à travers ses enseignes primées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed, une marque de cannabis mondialement réputée, dont la clientèle est nombreuse et fidèle, se concentre sur des produits de qualité et une forte relation client.

De notre inscription en bourse historique à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York jusqu'à la poursuite de notre développement international, la fierté de faire progresser la valeur actionnariale grâce au leadership est enracinée dans toutes les activités de Canopy Growth. Canopy Growth a créé des partenariats avec les plus grands noms du secteur, dont les icônes du cannabis, Snoop Dogg et Seth Rogen, produisant les légendaires graines DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Constellation Brands, une société appartenant au Fortune 500 leader dans les boissons alcoolisées, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite onze sites de production de cannabis sous licence, soit une superficie de production de près de 483 000 mètres carrés, dont 90 000 mètres carrés agréés selon les bonnes pratiques de fabrication. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.canopygrowth.com

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine sur les litiges dans le secteur des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, ainsi que des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas » ou « croit », ou à des variantes de ces mots et expressions, ou stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Parmi ces énoncés, citons les attentes de la société relatives aux récoltes futures, les attentes de la société relatives à la disponibilité de stocks de produits finis supplémentaires pour la vente lors des prochains trimestres, la mise sur le marché de produits à base de CBD sur le d'ici la fin de l'exercice 2020, l'expansion accélérée du marché d'Acreage, les avantages escomptés de la nouvelle image de marque de Spectrum Therapeutics sur la part de marché de la société, les opportunités potentielles pour les produits à base de cannabis en Europe et l'augmentation prévue de la disponibilité des produits canadiens et danois, l'augmentation prévue des ventes de Storz & Bickel, l'attente selon laquelle les établissements seront pleinement opérationnels dans les mois à venir, le lancement de nouveaux produits grand public et de marques CBD à l'exercice 2020, le calendrier de mise en œuvre de la transaction liée à Acreage. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment les modifications des lois, réglementations et directives, la conformité aux lois, les lois internationales, les risques opérationnels, réglementaires et autres, l'exécution de la stratégie commerciale, la gestion de la croissance, la difficulté à prévoir, la dépendance aux licences, les risques inhérents à une entreprise agricole, les contrats avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les contraintes de commercialisation des produits, les risques inhérents aux acquisitions et aux investissements, l'expansion dans des juridictions étrangères, les réglementations gouvernementales, le cannabis est une substance contrôlée aux États-Unis ; les risques liés au Farm Bill ; des hypothèses quant à la capacité des parties à recevoir, en temps utile et à des conditions satisfaisantes, les approbations réglementaires et judiciaires nécessaires pour la transaction liée à Acreage ; et les risques mentionnés dans la circulaire de la direction de la société datée du 17 mai 2019 et dans le formulaire d'information annuel daté du 24 juin 2019 et déposé auprès des autorités de régulation de marché financier au Canada, disponible sur le profil de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Bien que la société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives et les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont raisonnables, il convient de prendre ces informations avec précaution et il n'existe aucune garantie que ces événements se produiront dans les délais annoncés ou même qu'ils se produiront tout simplement. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs et informations prospectives que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.



CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON AUDITÉS 31 décembre 31 mars (en milliers de CAD) 2019 2019









Actif







Actif courant







Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1 561 664 $ 2 480 830 Titres négociables

705 921

2 034 133 Montants à recevoir

108 822

106 974 Actif biologique

59 107

78 975 Stock

622 575

262 105 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme

114 637

107 123



3 172 726

5 070 140









Investissements dans des participations comptabilisées à la valeur de consolidation

123 077

112 385 Autres actifs financiers

351 952

363 427 Immobilisations corporelles

1 725 333

1 096 340 Actif incorporel

567 185

519 556 Écart d'acquisition

2 068 696

1 544 055 Autres actifs à long terme

37 073

25 902











$ 8 046 042 $ 8 731 805









Passif







Passif courant







Comptes créditeurs et de charges à payer $ 225 181 $ 226 533 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

21 652

103 716 Autre passif courant

171 476

81 414



418 309

411 663









Dette à long terme

536 107

842 259 Passif d'impôts différés

65 733

96 031 Passif de crédit pour le rachat d'actions

1 301 322

- Autres passifs à long terme

194 737

140 404













2 516 208

1 490 357









Capitaux propres







Capital social

6 359 643

6 026 618 Autres réserves

2 768 725

1 673 472 Encours accumulés d'autres revenus généraux

(45 904)

28 630 Déficit

(3 826 095)

(777 087)









Capitaux propres attribuables à Canopy Growth Corporation

5 256 369

6 951 633









Intérêts minoritaires

273 465

289 815









Total des capitaux propres

5 529 834

7 241 448











$ 8 046 042 $ 8 731 805



CANOPY GROWTH CORPORATION COMPTES D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET NEUF MOIS CLOSES LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 NON AUDITÉS Trimestre clos le Période de neuf mois close le

31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre (en milliers de CAD sauf les montants des actions) 2019 2018 2019 2018

(Redressés - voir note 2(d)) (Redressés - voir note 2(d))









Chiffre d'affaires $135 546 $97 703 $324 558 $146 946 Droits d'accise 11 782 14 655 33 699 14 655









Chiffre d'affaires, montant net 123 764 83 048 290 859 132 291









Coûts de production des stocks passés en charges du coût des ventes 81 953 61 329 241 456 90 358









Marge brute avant les éléments suivants 41 811 21 719 49 403 41 933









Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges 60 546 28 105 175 765 105 989 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques (78 964) (22 267) (300 303) (90 500)









Marge brute 60 229 15 881 173 941 26 444









Vente et marketing 62 104 48 324 171 814 107 199 Recherche et développement 20 795 5 264 41 191 7 964 Frais généraux et d'administration 67 385 46 088 217 517 102 777 Frais liés aux acquisitions 3 256 4 520 19 000 9 606 Rémunérations versées en actions 56 763 40 062 217 611 108 159 Rémunérations versées en actions en rapport avec les jalons d'acquisition 4 916 23 849 24 311 81 674 Dépréciation et amortissement 16 530 5 015 42 953 11 640









Charges d'exploitation 231 749 173 122 734 397 429 019









Pertes d'exploitation (171 520) (157 241) (560 456) (402 575)









Perte sur l'extinction de bons de souscription - - (1 176 350) - Autres revenus (dépenses), montant net 24 903 233 142 (51 759) 54 445 Total des autres revenus (dépenses), montant net 24 903 233 142 (1 228 109) 54 445









(Perte) revenu avant impôts sur le revenu (146 617) 75 901 (1 788 565) (348 130)









Recouvrement (charge) d'impôt sur le revenu 22 451 (1 041) 8 611 1 398









Revenu (perte), montant net $(124 166) $74 860 $(1 779 954) $(346 732)









Revenu (perte) attribuable à, montant net :







Canopy Growth Corporation $(120 969) $67 582 $(1 778 208) $(349 831) Intérêts minoritaires (3 197) 7 278 (1 746) 3 099

$(124 166) $74 860 $(1 779 954) $(346 732)









(Perte) bénéfice par action, de base







Revenu (perte) par action de base, montant net : $(0,35) $0,22 $(5,13) $(1,45) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation : 348 530 622 303 281 549 346 877 660 241 806 351









Perte par action, diluée







Perte par action diluée, montant net : $(0,35) $(0,38) $(5,13) $(1,45) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation, diluées : 348 530 622 315 974 639 346 877 660 242 044 821



CANOPY GROWTH CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS POUR LES NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 NON AUDITÉS

31 décembre

31 décembre (en milliers de CAD)

2019

2018









Entrée (sorties) nette de trésorerie en rapport avec les activités suivantes :

















Opérations







Perte nette $ (1 779 954) $ (346 732) Ajustements pour :







Dépréciation des immobilisations corporelles

57 926

15 703 Amortissement des actifs incorporels

26 680

7 869 Part de la perte sur les prises de participation

6 668

9 021 Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

175 765

105 989 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques

(300 303)

(90 500) Rémunération fondée sur des actions

241 922

194 686 Autres actifs

-

(16 908) Perte sur l'extinction de bons de souscription

1 176 350

- Autres revenus et dépenses

93 162

(44 476) Recouvrement de l'impôt sur le revenu

(8 611)

(1 398) Devises hors caisse

(3 945)

1 394 Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation

(233 918)

(129 547)









Trésorerie nette affectée aux activités d'exploitation

(548 258)

(294 899)









Investissement







Achats et dépôts d'immobilisations corporelles

(610 858)

(495 236) Achats d'actifs incorporels

(7 800)

(40 140) Rachat (achat) de titres négociables, montant net

1 324 682

(802 247) Investissements dans des participations comptabilisées à la valeur de consolidation

(4 719)

(27 201) Investissements dans d'autres actifs financiers

(46 647)

(74 071) Prime payée pour l'option d'achat d'Acreage

(395 190)

- Sorties de trésorerie nettes sur l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle

-

(1 996) Sortie de trésorerie nette lors de l'acquisition de filiales

(511 080)

(344 472) Paiement des dettes liées aux acquisitions

(29 837)

-









Trésorerie nette affectée aux activités d'investissement

(281 449)

(1 785 363)









Financement







Paiement des coûts d'émission de titres

(245)

(18 617) Produit de l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription

-

5 072 500 Produit de l'émission d'actions par Canopy Rivers

1 062

91 218 Produit de l'exercice de stock options

39 149

28 730 Produit de l'exercice de bons de souscription

446

18 684 Émission de dette à long terme

10 268

600 000 Paiement des frais d'émission de dette à long terme

-

(16 380) Paiement des intérêts sur la dette à long terme

(13 738)

- Remboursement des obligations au titre des contrats de location

(9 331)

(2 728) Remboursement de la dette à long terme

(112 705)

(3 499)









Trésorerie nette apportée (utilisée) par les activités de financement

(85 094)

5 769 908









Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(4 365)

103 664









Entrée (sortie) de trésorerie nette

(919 166)

3 793 310 Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de la période

2 480 830

322 560









Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de la période $ 1 561 664 $ 4 115 870

EBITDA ajusté1 Mesure non conforme aux IFRS Trimestre clos le (en milliers CAD) 31 décembre 2019 31 décembre 2018









Rapprochement de l'EBITDA ajusté1







Perte d'exploitation - comme indiqué $ (171 520) $ (157 241)









Normes comptables IFRS de juste valeur relatives aux actifs biologiques et aux stocks Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

60 546

28 105 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques

(78 964)

(22 267)



(18 418)

5 838 Charge de rémunérations versées en actions (par état des flux de trésorerie)

61 679

64 179 Frais liés aux acquisitions

3 256

4 520 Dépréciation et amortissement (par état des flux de trésorerie)

33 342

7 890



98 277

76 589 EBITDA ajusté $ (91 661) $ (74 814)







Période de neuf mois close le (en milliers CAD) 31 décembre 2019 31 décembre 2018









Rapprochement de l'EBITDA ajusté1







Perte d'exploitation - comme indiqué $ (560 456) $ (402 575)









Normes comptables IFRS de juste valeur relatives aux actifs biologiques et aux stocks Variations de juste valeur des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus et autres charges

175 765

105 989 Gain non réalisé sur les variations de juste valeur des actifs biologiques

(300 303)

(90 500)



(124 538)

15 489 Charge de rémunérations versées en actions (par état des flux de trésorerie)

241 922

194 686 Frais liés aux acquisitions

19 000

9 606 Dépréciation et amortissement (par état des flux de trésorerie)

84 606

23 572



345 528

227 864 EBITDA ajusté $ (339 466) $ (159 222)

1 L'EBITDA ajusté est le bénéfice avant intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement, la charge de rémunérations versées en actions, les variations de juste valeur et autres éléments hors caisse, et les autres ajustements pour supprimer les coûts liés aux acquisitions.

