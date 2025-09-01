CANSON CAPITAL PARTNERS AGIT EN TANT QUE CONSEILLER FINANCIER PRINCIPAL DE CAPVEST POUR L'ACQUISITION DE STADA ET CO-INVESTIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA BANQUE D'AFFAIRES

STADA est la sixième opération de capital-investissement pour laquelle Canson est conseiller financier et co-investisseur.

LONDRES, 1er septembre 2025 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners (« Canson ») est ravi d'annoncer qu'il a agi en tant que conseiller financier principal auprès de CapVest Partners LLP (« CapVest »), un investisseur privé international de premier plan, dans le cadre de son accord d'investissement dans STADA Arzneimittel AG (« STADA »). L'opération prévoit l'acquisition d'une participation majoritaire dans STADA auprès de Bain Capital et Cinven, qui resteront des investisseurs minoritaires.

Fondée en 1895, STADA est une entreprise pharmaceutique paneuropéenne de premier plan qui occupe des positions fortes sur les marchés de la santé grand public, des médicaments génériques et des médicaments spécialisés. Les produits de STADA sont vendus dans plus de 110 pays, principalement en Europe, en Eurasie et sur les marchés émergents. L'entreprise dispose de capacités entièrement intégrées en matière de développement, d'approvisionnement, de fabrication et de commercialisation. Au cours de l'exercice 24, STADA a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros.

En tant qu'investisseur exceptionnel dans le secteur de la santé, CapVest est bien placé pour accélérer la prochaine phase de croissance de STADA en s'associant à son équipe de direction pour renforcer sa position de leader sur le marché et favoriser son expansion par l'innovation, l'acquisition de licences et les fusions-acquisitions.

Cette transaction renforce encore l'approche de partenariat de Canson pour débloquer des opportunités :

Suivre de près STADA et ses marchés finaux pendant plusieurs années, en maintenant des relations étroites avec ses propriétaires actuels.

Partenariat avec Alan Main, expert mondial en santé grand public et ancien directeur de Sanofi Consumer Health, qui a apporté un éclairage stratégique et joué un rôle clé dans le processus de diligence raisonnable.

L'équipe s'est associée à un investisseur très expérimenté qui possède une connaissance approfondie du secteur et qui a fait ses preuves en matière de croissance transformationnelle.

Cette transaction renforce l'expertise de Canson dans le domaine de la santé et consolide notre position distinctive dans le secteur de la santé grand public, un domaine qui a été initié par notre partenariat avec Alan Main et qui s'est développé depuis lors grâce à notre participation à de nombreuses transactions définissant le secteur.

En tant que partenaire clé de CapVest, Canson aura la possibilité de co-investir dans la transaction par l'intermédiaire de sa banque d'affaires. Il s'agit de notre deuxième investissement dans le domaine de la santé, après Chanelle Pharma en 2024. Canson a déjà co-investi dans plusieurs opérations de capital-investissement importantes, notamment l'acquisition de participations minoritaires dans Refinitiv (la division « Financial and Risk » de Thomson Reuters), Kantar (l'entreprise de données, de recherche et d'analyse de WPP), INWIT (le plus grand opérateur de tours mobiles d'Italie), Fedrigoni (producteur mondial d'étiquettes et d'emballages haut de gamme) et Chanelle Pharma (entreprise irlandaise de premier plan dans le domaine de la santé animale).

La transaction STADA est le sixième partenariat dans lequel Canson a à la fois conseillé et co-investi depuis sa création. Cette démarche s'inscrit dans le modèle de banque d'affaires de Canson, qui met en relation des sources alternatives de capitaux avec des opportunités d'investissement uniques. Canson a participé à plus de 80 milliards de dollars en valeur d'entreprise dans des transactions liées au capital-investissement et a géré plus de 500 millions de dollars d'AUM dans ses fonds de banque d'affaires.

Dans une déclaration commune, l'équipe chargée de la transaction avec Canson a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à CapVest et à l'équipe de direction de STADA, que nous admirons depuis longtemps. Nous souhaitons également remercier Bain Capital et Cinven pour la transformation qu'ils ont opérée en faisant de STADA le leader du marché qu'elle est aujourd'hui. Cette transaction marque une étape importante dans l'histoire de Canson et renforce notre rôle unique de partenaire de banque d'affaires au sein de l'écosystème du capital-investissement. CapVest est particulièrement bien placé pour accompagner STADA dans sa prochaine phase de croissance ».

Alan Main, partenaire opérationnel de Canson a déclaré : « Je suis ravi d'avoir collaboré étroitement avec l'équipe de Canson sur un certain nombre de transactions déterminantes dans le secteur des soins de santé aux consommateurs. L'opération constitue une étape décisive dans ce domaine. Tout au long de ce processus, j'ai vraiment apprécié le modèle commercial unique de STADA, étayé par un solide portefeuille de marques locales, des positions de premier plan sur le marché, un pipeline passionnant et un leadership exceptionnel qui conduira la prochaine phase de croissance ».

