CANSON CAPITAL PARTNERS BETEILIGT SICH AN FEDRIGONI UND FUNGIERT ALS FEDERFÜHRENDER FINANZBERATER FÜR BC PARTNERS IM RAHMEN EINER GEMEINSAMEN EIGENTÜMERVEREINBARUNG MIT BAIN CAPITAL

MAILAND und LONDON, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners („Canson") freut sich, bekannt zu geben, dass es als leitender Finanzberater von BC Partners, einer führenden internationalen Investmentgesellschaft, beim Abschluss einer Vereinbarung über die gemeinsame Eigentümerschaft von Fedrigoni, einem weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Selbstklebeetiketten und Luxusverpackungen auf Faserbasis, mit Bain Capital Private Equity, einer weltweit führenden privaten Investmentgesellschaft, fungiert hat.

Als wichtiger Partner des Private-Equity-Konsortiums wird Canson die Möglichkeit haben, über seinen Merchant-Banking-Bereich in die Transaktion zu investieren und neben BC Partners und Bain Capital eine Minderheitsbeteiligung an Fedrigoni zu erwerben. Dies steht im Einklang mit dem Merchant-Banking-Modell von Canson, das alternative Kapitalquellen mit einzigartigen Investitionsmöglichkeiten verbindet.

Der Merchant-Banking-Arm von Canson war bereits an einer Reihe bedeutender Private-Equity-Transaktionen beteiligt, darunter der Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an Refinitiv, der Finanz- und Risikoabteilung von Thomson Reuters, Kantar, dem Daten-, Forschungs- und Analyseunternehmen von WPP, und Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), dem größten Betreiber von Mobilfunkmasten in Italien. Canson investierte neben Blackstone, Bain Capital und Ardian in diese drei Ausgliederungen.

Die Fedrigoni-Transaktion ist die vierte Unternehmenspartnerschaft, bei der Canson seit ihrer Gründung im Jahr 2017 sowohl berät als auch co-investiert. Canson verwaltet über drei Merchant-Banking-Fonds ein Gesamtvermögen von rund 500 Millionen Euro.

Matteo Canonaco, Mitbegründer von Canson, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit BC Partners und Bain Capital zwei führende Private-Equity-Firmen als Partner gewinnen konnten, um diese Investition gemeinsam mit dem Managementteam von Fedrigoni zu tätigen, das wir seit vielen Jahren bewundern. Diese Transaktion ist ein weiterer bedeutender Meilenstein für das Wachstum von Canson und zeigt erneut unsere einzigartige Rolle als Merchant-Banking-Partner im Private-Equity-Ökosystem."

Luca Colopi, Partner bei Canson, sagte: „Wir sind seit der Übernahme des Unternehmens durch Bain Capital im Jahr 2017 enge Partner des Fedrigoni-Teams und haben die beeindruckende Transformation, die es geleitet hat, aus erster Hand miterlebt. Wir glauben, dass Fedrigoni dank seiner führenden Marktposition, seines einzigartigen und hochwertigen Angebots und seines Engagements für Nachhaltigkeit ein langfristiger Gewinner in seinem Sektor ist. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in der nächsten Phase seines globalen Wachstums als Partner zu begleiten."

Canson Capital Partners ist ein führendes, auf alternatives Kapital fokussiertes Beratungs- und Handelsbankunternehmen. Das Team bietet Beratung auf höchster Ebene und ein Engagement von Principal zu Principal und versucht, alternative Kapitalquellen mit spezifischen Gelegenheiten zu verbinden, damit die Kunden ihre langfristigen strategischen Ziele erreichen können. Seit 2017 hat Canson Capital Partners bei Private-Equity-Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 70 Milliarden US-Dollar beraten. Canson Capital Partners ist der Handelsname der Canson Ltd, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird.

