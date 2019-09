Cantautora Erika Ender recibió el Premio a la Filantropía de la Fundación Ismael Cala

MIAMI, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Erika Ender, compositora panameña, presidenta de la Fundación Puertas Abiertas y creadora del proyecto Talenpro, recibió este sábado el Premio a la Filantropía de la Fundación Ismael Cala por ser "un ejemplo de responsabilidad social".

"Ha creado una plataforma exponencial para los jóvenes talentos, enlazando el entretenimiento y la cultura con una labor social en pro de los demás. Desde Panamá y para el mundo, ha priorizado la educación profesional y emocional de las nuevas generaciones, con la intención de formar seres humanos equilibrados", resaltó el propio Ismael Cala al entregar el galardón a la multipremiada y reconocida artista, que ha roto todo tipo de récords. Sus canciones han sido grabadas por más de 200 artistas internacionales, entre ellas el éxito musical "Despacito".

Cala expresó que Ender "es hoy un ejemplo de artista con responsabilidad social, involucrada en gestionar soluciones para los panameños y un ejemplo para todo el continente".

El premio fue entregado durante la Gala Fifty, en Miami, que celebró los primeros 50 meses de labor de la Fundación Ismael Cala.

Durante el evento social se recaudaron fondos para fortalecer los programas de la fundación y contribuir con la educación y transformación social de niños, adolescentes y jóvenes, con Daniel Sarcos y Alessandra Villegas como maestros de ceremonia.

"La fundación es parte de mi ADN. No porque me tocó por casualidad o inercia, sino porque quise construir algo así. Obviamente, este es un trabajo en equipo. Solo he sido el gestor. La diferencia la hacen posible todos los colaboradores", dijo Cala en sus palabras.

En 50 meses de gestión, 6.359 jóvenes de 13 países de Latinoamérica y Estados Unidos han sido beneficiados con los programas, que buscan desarrollar sus potencialidades e incrementar su bienestar y progreso social.

Dilcia Ruan, embajadora de la Fundación y organizadora de la Gala, indicó que "con la recaudación de la gala, se beneficiarán cerca de 500 jóvenes de América Latina en programas de inteligencia emocional".

En la Gala Fifty se celebró además una subasta en beneficio del programa "El Vuelo de la Cometa", lanzado inicialmente en Guatemala y que pretende llegar a nuevos países. Su objetivo es ofrecer herramientas de inteligencia emocional y liderazgo a adolescentes.

El músico Oscar D'León cerró la gala a ritmo de salsa.

Celebridades como el diseñador Nicolás Felizola, las periodistas Mariana Atencio (NBC) y María Alejandra Requena (CNN en Español) recorrieron la alfombra azul, entre asistentes de Estados Unidos, México, Argentina, España, Ecuador, Bélgica, Alemania, Chile, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y otros países.

La subasta oficial del evento contó con contribuciones de los diseñadores Carolina Herrera, Nicolás Felizola y Giannina Azar, entre otros.

La Fundación Ismael Cala apuesta al desarrollo del liderazgo emocional y educativo de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad de nuestra región y población hispana de EEUU. Para lograr su misión, ICF ha creado varios programas, entre ellos el de Canalización de Becas. En alianza con instituciones educativas, empresas y otras organizaciones de desarrollo social, promueven la educación y formación de jóvenes a través de la canalización de becas para cursos y/o carreras de mejoramiento personal y profesional, y de esta manera incrementar su bienestar y progreso social.

FUENTE Cala Enterprises

