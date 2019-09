Cantor, compositor e produtor musical, Danilo Dubaiano chama a atenção com uma excelente mistura musical e cultural em Dubai

Em apenas 4 meses os números impressionam. Seu novo projeto artístico já conta com mais de 11 mil inscritos e aproximados 2 milhões de visualizações em seu canal do Youtube – Dubaiano's Official , distribuídos nas diversas músicas e vídeos – maioria de composição autoral – publicadas pelo novo artista.

Os estilos musicais são variados: Eletrônico, Pop, Rock, RnB, Funky, Soul, MPB e guias de Sertanejo, Forró e Bachata, que agradam os mais exigentes ouvidos, graças ao investimento feito em seu estúdio de gravação profissional em Dubai, o Dubaiano's Studio. E a qualidade musical surpreende, especialmente pela mistura de cultura e experiência dos diversos profissionais que trabalham em conjunto nesse projeto.

Com produção musical de Carlos Viatella, da Colômbia, Mixagem e Masterização de Bernardo Fabriek, de Portugal, Percussão de Alexander Amoros, de Cuba, Violão de Vladimir Maisiuk, da Bielorussia, Bateria de Lance Woodman, da África do Sul, o Baixista Anthony Muthurajah, do Sri Lanka e Equipe de Edição, Design e Comunicação do colombiano Willo Keys e a brasileira Fabíola Martin, essa combinação multicultural traz uma essência única ao trabalho. Além disso, o projeto conta com parcerias de renome, como o grande Produtor Musical Ray Ferrari, sócio do STUDIO FS, já indicado ao Grammy Latino com os álbuns: "Sou Do Interior", de Fernando e Sorocaba e "Dois Tempos", de Zezé Di Camargo e Luciano.

As habilidades de composição de Danilo são admiráveis, com versos que trazem otimismo e calma, como na música Positividade Amiga, até hits mais dançantes e divertidos, como as Guias de Sertanejo Pop lançadas. Embora mais de 90% das músicas sejam de própria autoria, Danilo também enriquece seu repertório com a parceria de compositores estrelados, como Jujuba Compositor e Christian Ribeiro.

Atualmente, o projeto musical está em fase experimental, com lançamento de diversas playlists nos mais variados estilos, mas que em breve será feita uma segmentação específica. As músicas estão hoje disponíveis para ouvir diretamente em seu canal do Youtube ou mesmo para download em seu site, afirma Danilo.

Abaixo, alguns hits que já fazem sucesso no Youtube:

Positividade Amiga – mais de 231mil visualizações

Tempos de Paz e Amor – mais de 198mil visualizações

Quando a Bad Bater (Cover de Luan Santana) – mais de 195mil visualizações

Dizem por Aí – mais de 148mil visualizações

Com grandes projetos ainda por vir, você pode conferir os últimos lançamentos de Danilo Santana nas redes sociais:

Instagram: @danilodubaiano

Youtube: Dubaianos Official

Website: http://www.dubaianos.com

