Cantourage, Cannabis House i Together Pharma współpracują w celu zwiększenia dostępności medycznej marihuany w Polsce

Współpraca pomiędzy Cantourage, Cannabis House i Together Pharma po raz pierwszy wprowadza medyczną marihuanę z Ugandy do Polski

Polska jest trzecim rynkiem europejskim, po Wielkiej Brytanii i Niemczech, na którym produkt jest już dostępny dla pacjentów

Odmiana Glueberry OG ® jeszcze bardziej zwiększy opcje terapeutyczne dla pacjentów korzystających z medycznej marihuany w Polsce





BERLIN, 1 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Cantourage Group SE (symbol giełdowy we Frankfurcie: HIGH), europejski lider w dziedzinie medycznej marihuany; Cannabis House, stowarzyszenie umożliwiające dystrybucję medycznej marihuany w Polsce, oraz Together Pharma (symbol giełdowy w Tel Awiwie: TGTR), izraelski producent medycznej marihuany, ogłosili dziś współpracę, dzięki któremu medyczna marihuana z Ugandy jest po raz pierwszy dostępna w Polsce. Od pierwszego tygodnia grudnia polscy pacjenci zapisani do inicjatywy Cannabis House będą mieli dostęp do odmiany Glueberry OG® firmy Together Pharma, która będzie dystrybuowana za pośrednictwem wybranych aptek w całym kraju. Po Niemczech i Wielkiej Brytanii, Polska jest trzecim europejskim rynkiem, na którym produkt będzie teraz dostępny.

Umowa dostawy obejmuje import ponad 500 kg gotowego suszu kwiatów konopi w ciągu najbliższych trzech lat. Kolejne produkty, oferowane już przez Cantourage w Wielkiej Brytanii i Niemczech, zostaną wprowadzone do inicjatywy w Polsce w najbliższych miesiącach.

Philip Schetter, prezes Cantourage, powiedział: "Cieszymy się z połączenia sił z Cannabis House i Together Pharma, żeby rozszerzyć dostęp do produktów z medycznej marihuany dla pacjentów w Polsce. Czujemy się zaszczyceni, że możemy odegrać ważną rolę w dostarczaniu polskim pacjentom wysokiej jakości marihuany z Ugandy, z czasem poszerzając portfolio dostępnych produktów."

Dr Grzegorz Kobyłecki, prezes Cannabis House, dodaje: "Obecnie zapotrzebowanie na medyczną marihuanę w Polsce jest na najwyższym poziomie. Rynek konopi w Polsce wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. Dlatego nasze partnerstwo jest ważnym krokiem w zapewnieniu, że wystarczająca ilość wysokiej jakości produktów będzie dostępna dla pacjentów. Należy podkreślić, że eksperyment nie jest badaniem klinicznym, ale inicjatywą która posiada wszystkie zgody właściwych komisji bioetycznych. Biorąc pod uwagę, że konopie z nieznanego źródła mogą potencjalnie zawierać mieszanki niebezpiecznych i uzależniających substancji, jesteśmy dumni z partnerstwa z firmami takimi jak Cantourage, które wspierają nas wysokiej jakości materiałem badawczym. Ponadto, biorąc pod uwagę, że eksperyment trwa trzy lata, ciężko pracowaliśmy, aby współpracować z zespołami o stabilnej pozycji na rynku."

Nir Sosinsky, dyrektor zarządzający Together Pharma, stwierdza: "Nasze partnerstwo z Cantourage nadal kwitnie, jesteśmy jako Together Pharma zadowoleni z ostatnich osiągnieć. Eksport naszych produktów do Polski stanowi nowy etap w rozszerzaniu naszego globalnego zasięgu i wzmacnia naszą pozycję w Europie, która jest dla nas ważnym rynkiem. Cieszymy się, że nasze kwiaty marihuany klasy medycznej są udostępniane przez Cantourage i Cannabis House w Polsce, umożliwiając zrównoważone dostawy z korzyścią dla pacjentów w całym kraju."

O Cantourage

Cantourage to notowana na giełdzie, wiodąca europejska firma zajmująca się medyczną marihuaną. Firma z siedzibą w Berlinie, ze spółkami zależnymi w Wielkiej Brytanii i Polsce, została założona w 2019 roku przez pionierów branży: Normana Ruchholtza, dra Floriana Holzapfela i Patricka Hoffmanna. Cantourage umożliwia producentom z całego świata stać się częścią dynamicznie rozwijającego się europejskiego rynku medycznej marihuany w szybszy i bardziej opłacalny sposób, jednocześnie gwarantując i rozwijając najwyższe europejskie standardy jakości. Firma oferuje produkty we wszystkich istotnych segmentach rynku: suszone kwiaty, ekstrakty, dronabinol i kannabidiol klasy farmaceutycznej. Firma weszła na giełdę we Frankfurcie w dniu 11 listopada 2022 roku i jest notowana pod symbolem giełdowym "HIGH". Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.cantourage.com/en/about.

O Together Pharma Holdings Inc.

Together Pharma jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie w Tel Awiwie (TASE). Spółka posiada spółkę zależną Globus Pharma Ltd., która posiada franczyzę (zarówno bezpośrednio, jak i poprzez spółki zależne) na uprawę, produkcję i dystrybucję produktów z medycznej marihuany.

Spółka prowadzi dwie farmy najbardziej zaawansowanych na świecie systemów uprawy rolnej, jedną w Izraelu i drugą w Ugandzie, które pozwalają na kontrolę i nadzór nad roślinami konopi przy użyciu najnowszych technologii, rozwijając je w wysokiej jakości rośliny nadające się do nadzorowanego użytku medycznego zgodnie z surowymi standardami IMC-GAP i GACP. Firma posiada również fabrykę farmaceutyczną, która spełnia wszystkie wymagane surowe warunki do wytwarzania produktów medycznych zgodnie ze standardem IMC-GMP.

O Cannabis House

Inicjatywa Cannabis House skupia zespół specjalistów w dziedzinie medycznej marihuany. Ich głównym celem jest zebranie pacjentów, instytucji i firm w celu stworzenia dedykowanych klastrów badawczych dotyczących konopi. Jako lider pierwszego w Polsce eksperymentu społecznego, badania - obejmującego wstępną grupę 4000 pacjentów - ma na celu wykazanie skuteczności ograniczenia stosowania syntetycznej substancji psychoaktywnej za pomocą wysokiej jakości surowca konopi. Naszą główną tezą jest to, że konopie są "exit drug not an entry drug".

