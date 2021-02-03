Cantu Beauty 宣佈與 25 Black Women in Beauty 合作舉辦的 Elevate Workshop 系列活動優勝者

康涅狄格州斯坦福德2021年2月3日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的多元文化護髮品牌 Cantu Beauty 的最新計劃 Cantu Elevate 與「25 Black Women In Beauty」(25BWB) 選出了美容業務加速器的優勝者：Range Beauty 的 Alicia Scott、Kyutee Nails 的 Arah Sims 及 NaturAll Club 的 Tomi Alisha。這三位優勝者於去年秋天參加了 Cantu Elevate 的系列工作坊，並從 60 多家由女性領導的美容企業中脫穎而出，獲得由 Cantu 贊助的價值 16 萬美元的營銷活動。Scott、Sims 及 Alisha 在工作坊上展示的熱心努力及參與度，加上創新的產品選擇，使她們不斷晉級及吸引 Cantu 的注意。

Cantu Beauty 全球營銷副總裁 Dametria Mustin 表示：「隨著越來越多黑人企業家（尤其是女企業家）創業，我們希望為這些企業提供成功所需的催化劑。在進一步了解這些令人驚嘆的女性領導企業後，我對她們將從經驗中學到的知識用於協助她們駕馭美容行業的變化感到鼓舞。」

屢獲殊榮的多元文化護髮品牌 Cantu Beauty 的最新計劃 Cantu Elevate 與「25 Black Women In Beauty」(25BWB) 選出了美容業務加速器的優勝者。 Tweet this Cantu Elevate 2021 優勝者：Kyutee Nails、NattruAll 及 Range Beauty logo

企業家都希望不斷學習。在這個變革性的季節中，Cantu Beauty 將與 The Sasha Group（VaynerX 旗下的公司）及 Reddish 攜手，直接與各位女企業家繼續提升品牌之旅。Cantu、Sasha 及 Reddish 將使用各自的專業知識，合力為將於 2021 年春季推出的各美容品牌開展品牌營銷活動或電子商務活動。

Sims、Alisha 及 Scott 將特別關注她們面臨的業務挑戰，以在美容領域將其品牌推向全新高度。在獲得公眾認可後，直接面向消費者的指甲油公司 Kyutee Nails 使用先進技術創造出了可撕式指甲油藝術，一舉成名。受歡迎的網絡紅人及名人隨即跟上潮流，而超過 2,000 萬名社交平台用戶看過這些時尚的設計。Sims 希望藉此將 Kyutee Nails 展示為創新品牌，將美麗與目標融為一體，並重振其電子商務策略。

NaturAll 嘗試透過僅使用新鮮、冷凍、天然及無毒成分來手工製作提供超保濕效果的健康護髮配方，從而樹立新的美容標準。不含素食及殘酷成分的化妝品品牌 Range Beauty 專注於為被遺忘的眼影提供清潔產品，利用化妝品中的植物成分為容易出現痤瘡及濕疹的皮膚創造特殊配方。這兩個品牌都希望學習使用最新的衡量工具來管理成功的營銷活動，以將其指標與其他初創競爭對手進行比較。

Range Beauty 的 Alicia Scott 表示：「這些工作坊提醒我們，必須經常重新思考我們這樣做的原因及我們的身份。工作坊中我最喜歡的是第一次會議後的功課。寫出我的『北極星』，並從受眾角度進行更深入的思考，這有助我以更有針對性的方式思考我們的營銷工作。」

Cantu Beauty 與其營銷合作夥伴共同創立 Elevate，向黑人女性領導的美容企業提供資源及教學，協助它們在此全新的美容領域繁榮發展。透過指導工作坊及一項贈款計劃，Cantu 將繼續與 25 BWB 合作，提供加速美容企業持續增長的平台。

如欲進一步了解這三位 Cantu Elevate 優勝者，請在 Instagram 上關注 Kyutee Nails (@kyuteenails)、NaturAll Club (@naturallclub) 及 Range Beauty (@range_beauty)， 以及在 Instagram、Facebook 及 Twitter 上關注 Cantu Beauty，以獲取今年隨後舉行的 Elevate 工作坊及活動的最新資訊。

關於 CANTU

Cantu Beauty 的使命是歌頌所有的美麗。不論是爆炸捲髮、普通捲髮、波浪捲髮還是直髮，Cantu 都針對所需設計產品，並兼顧頭髮的多功能性。Cantu 屢獲殊榮的產品系列靈感來自擁有出色質地的頭髮，可協助獲得任何想要的造型。憑藉獨一無二的配方，Cantu 協助實現從前衛造型到經典風格的各種造型。

關於 25BWB

25 Black Women in Beauty 致力提升及慶祝美容業黑人女性企業家、高管及新星的地位。該組織提供獨家網絡，可實現意向網絡、職業發展及其他服務。《Glamour》、《福布斯》、《Essence》、《The Zoe Report》、《WWD》及其他主要出版物都刊登了有關 25BWB 的報導。如欲了解更多資訊，請瀏覽 25BWB.org。

關於 PDC

PDC Wellness & Personal Care Co.（前稱 PDC Beauty & Wellness Co.）源自於 1981 年成立的 Parfums de Coeur, Ltd.。PDC 已成為全球增長最快的美容及保健公司之一。PDC 的類別領先品牌產品組合包括 Cantu®、Dr Teal's®、Eylure® 及 Body Fantasies®。PDC 的產品在美國、英國及全球 60 多個市場的主要大型商店、連鎖藥房、雜貨店及專業零售商中有售。PDC 最近被 Walmart 評為「年度美國年度消費品及身心健康產品供應商」。PDC 由 CVC Funds、Leonard Green & Partners 及其管理層擁有。如欲了解更多資訊，請瀏覽 pdcbeauty.com。

關於 CVC CAPITAL PARTNERS

CVC 是一家領先的私募股權及投資諮詢公司。CVC 成立於 1981 年，如今在歐洲、亞洲及美國擁有 23 個辦事處及超過 550 名員工。CVC 至今在其私募股權及信貸策略方面已從一些全球領先的機構投資者中獲得超過 1,600 億美元的投資。CVC 目前總共管理約 1,050 億美元的資產。如今，由 CVC 管理或提供諮詢的資金已投資於全球 80 多家公司，在多個國家／地區擁有超過 40 萬名員工。這些公司的年銷售額合計約為 920 億美元。如欲進一步了解 CVC，請瀏覽 cvc.com。

關於 LEONARD GREEN & PARTNERS

Leonard Green & Partners, L.P. (LGP) 成立於 1989 年，是一家總部位於洛杉磯的領先私募股權投資公司。公司與經驗豐富的管理團隊合作，並經常與創始人合作，投資於領先市場的公司。自成立以來，LGP 已透過傳統收購、私有化交易、資本重組、成長型股權、選擇性公共股本及債務頭寸等形式對 90 多家公司進行投資。公司主要專注於提供服務的公司，包括消費者、商業、醫療保健服務及零售。如欲了解更多資訊，請瀏覽 leonardgreen.com。

傳媒聯絡人

Ariel Smith, Reddish

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