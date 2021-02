Cantu Beauty anuncia a las ganadoras de la serie de talleres Elevate en asociación con 25 Black Women in Beauty

STAMFORD, Connecticut, 3 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cantu Elevate, la más reciente iniciativa de Cantu Beauty, una galardonada marca multicultural para el cuidado del cabello, y "25 Black Women In Beauty" (25BWB) seleccionaron a las ganadoras del acelerador de empresas de belleza: Alicia Scott de Range Beauty, Arah Sims de Kyutee Nails y Tomi Alisha de NaturAll Club. Cada una de las ganadoras participó de la serie de talleres Cantu Elevate el otoño pasado, y fueron seleccionadas entre más de 60 empresas de belleza lideradas por mujeres para recibir una campaña patrocinada por Cantu valuada en $160,000. Scott, Sims y Alisha lograron avanzar en el proceso de selección gracias a sus esfuerzos entusiastas y su compromiso durante los talleres, lo que combinado con su innovadora oferta de productos, atrajo la atención de Cantu.

Ganadoras 2021 de Cantu Elevate: Kyutee Nails, NatruAll y Range Beauty Logo de Cantu Elevate

"Debido a que ha aumentado la proporción de personas afrodescendientes emprendedoras, especialmente mujeres que lanzan nuevas empresas, queríamos proporcionar un catalizador para que estos emprendimientos tengan éxito", explicó Dametria Mustin, vicepresidenta de Marketing Global en Cantu Beauty. "Después de conocer más sobre estas magníficas empresas lideradas por mujeres, me siento inspirada al saber que pudieron aprovechar esta experiencia para ayudarlas a sortear los cambios que tienen lugar en la industria de la belleza".

Para las personas emprendedoras, siempre hay lugar para la educación continua. Durante esta etapa transformadora, Cantu Beauty se unirá a The Sasha Group (una compañía VaynerX) y Reddish para que trabajen en forma directa con cada una de las emprendedoras y continúen la trayectoria de fortalecimiento de sus marcas. Juntos, Cantu, Sasha y Reddish utilizarán sus respectivos conocimientos para ayudar a construir una campaña de marketing o una presencia de comercio electrónico para cada una de las marcas de belleza, que se lanzarán en la primavera de 2021.

Sims, Alisha y Scott se centrarán específicamente en los retos de negocios que deben afrontar para llevar a sus marcas a nuevas alturas dentro del mundo de la belleza. Después de obtener la aprobación del público, Kyutee Nails, una empresa de belleza de uñas con ventas directas al consumidor, alcanzó la fama al utilizar tecnología de avanzada para crear un esmaltado de uñas artístico autoadherente. Muchos influencers y celebridades populares las adoptaron, y los diseños se convirtieron en tendencia con su exposición a más de 20 millones de usuarios de plataformas. Sims quiere aprovechar esta oportunidad para presentar Kyutee Nails como una marca innovadora que combina la belleza con un propósito y revitaliza su estrategia de comercio electrónico.

NaturAll busca establecer un nuevo estándar de belleza al utilizar únicamente ingredientes frescos, congelados, naturales y no tóxicos para crear fórmulas para la salud del cabello, hechas a mano, que resulten ultrahidratantes. Range Beauty, una marca de maquillaje vegana y sin crueldad animal, se enfoca en productos limpios para tonos de piel olvidados, utilizando ingredientes botánicos en sus maquillajes para crear fórmulas especiales destinadas a pieles con tendencia al acné o eczema. Estas dos últimas marcas buscan aprender a gestionar una campaña de marketing exitosa utilizando las más recientes herramientas de medición para comparar sus métricas contra las de otras empresas emergentes competidoras.

"Los talleres fueron un excelente llamado de atención para regresar constantemente a nuestro 'porqué' y nuestros 'quiénes'", declaró Alicia Scott de Range Beauty. "Mi sección preferida de los talleres fue la tarea después de la primera sesión. Describir cuál es mi norte y pensarlo a través de mi audiencia con más detalle me ayudó a considerar nuestros esfuerzos de marketing con un enfoque más orientado".

Cantu Beauty creó Elevate junto a sus asociados de marketing para brindar acceso y educación que ayude a empresas lideradas por mujeres afrodescendientes a prosperar económicamente dentro del nuevo panorama de la belleza. A través de talleres guiados y un programa de subvenciones, Cantu continuará con su trabajo junto a 25 BWB para brindar una plataforma que acelere el crecimiento continuo para las empresas de belleza.

Para conocer mejor a cada una de las ganadoras de Cantu Elevate, siga a Kyutee Nails (@kyuteenails), NaturAll Club (@naturallclub) y Range Beauty (@range_beauty) en Instagram. Además, siga a Cantu Beauty en Instagram, Facebook y Twitter para recibir actualizaciones sobre los próximos talleres y eventos Elevate en el transcurso del año.

ACERCA DE CANTU

La misión de Cantu Beauty es celebrar a sus clientes en toda su gloria. Bien sea que luzcan bucles apretados, rizos, ondas o cabello lacio, Cantu diseña productos que específicamente tienen a sus clientes y la versatilidad de su cabello en mente. La colección de galardonados productos de Cantu está inspirada en la belleza del cabello con textura, para ayudar a sus clientes a lograr cualquier estilo que deseen. Con su fórmula exclusiva, Cantu ayuda a lograr cualquier estilo, sea de vanguardia o clásico.

ACERCA DE 25BWB

25 Black Women in Beauty está dedicada a elevar y celebrar a las mujeres afrodescendientes que son emprendedoras, ejecutivas y estrellas en ascenso del mundo de la belleza. La organización ofrece una red exclusiva que permite contactos intencionales, colocaciones laborales y otros servicios. Glamour, Forbes, Essence, The Zoe Report, WWD y otras publicaciones líderes han presentado a 25BWB en sus artículos. Visite 25BWB.org para obtener más información.

ACERCA DE PDC

PDC Wellness & Personal Care Co. (antes conocida como PDC Beauty & Wellness Co.) tiene sus orígenes en Parfums de Coeur, Ltd., fundada en 1981. PDC ha emergido como una de las compañías de belleza y bienestar de más rápido crecimiento en el mundo. La cartera de marcas líderes en su categoría de PDC incluye a Cantu®, Dr Teal's®, Eylure® y Body Fantasies®. Los productos de PDC se pueden encontrar en los principales sitios de venta masiva, cadenas de farmacias, hipermercados y minoristas especializados más reconocidos de Estados Unidos, Reino Unido y más de 60 mercados a nivel global. Recientemente, PDC fue nombrado por Walmart como Proveedor del Año de Estados Unidos en la categoría de Productos de Consumo, Salud y Bienestar. PDC es propiedad de empresas afiliadas de CVC Funds y Leonard Green & Partners, además de sus directivos. Para obtener más información, visite pdcbeauty.com.

ACERCA DE CVC CAPITAL PARTNERS

CVC es una empresa líder de capital privado y asesoría de inversiones. Fundada en 1981, hoy CVC tiene una red de 23 oficinas y más de 550 empleados en Europa, Asia y los Estados Unidos. Hasta la fecha, CVC ha asegurado compromisos por más de $160,000 millones de algunos de los inversionistas institucionales líderes en el mundo a través de sus estrategias de capital privado y crédito. En total, CVC administra actualmente aproximadamente $105,000 millones en activos. A la fecha, los fondos bajo administración o asesoría de CVC se invierten en más de 80 empresas en todo el mundo, dando trabajo a más de 400,000 personas en numerosos países. En conjunto, estas empresas tienen ventas anuales combinadas de aproximadamente $92,000 millones. Para obtener más información sobre CVC, visite cvc.com.

ACERCA DE LEONARD GREEN & PARTNERS

Leonard Green & Partners, L.P. ("LGP") es una firma de inversión de capital privado fundada en 1989 y con sede en Los Ángeles. La firma se asocia con equipos de administración experimentados y a menudo con fundadores para invertir en empresas líderes del mercado. Desde su creación, LGP ha invertido en más de 90 empresas bajo la forma de adquisiciones totales tradicionales, transacciones de salida del mercado de capitales, recapitalizaciones, capital de desarrollo y posiciones selectivas de títulos públicos y deuda. La firma se centra principalmente en empresas que proporcionan servicios, incluidos servicios a consumidores, a empresas y de atención de la salud, al igual que en el comercio minorista. Para obtener más información, visite leonardgreen.com.

CONTACTO DE PRENSA

Ariel Smith, Reddish

[email protected]

212-714-5748

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1431460/Cantu_Elevate_2021_Winners.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1430966/Cantu_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1430967/Cantu_Elevate_Logo.jpg

FUENTE PDC Wellness & Personal Care Co.

