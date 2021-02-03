Cantu Beauty与25BWB公布获奖者

康涅狄格州斯坦福2021年2月3日 /美通社/ -- Cantu Elevate（获奖多文化美发品牌 Cantu Beauty推出的最新举措）与“25 Black Women In Beauty”（25BWB）选出了加速美容行业发展的获奖者：Range Beauty的Alicia Scott、Kyutee Nails的Arah Sims，以及NaturAll Club的Tomi Alisha。每位获奖者均参加了去年秋季举行的Cantu Elevate系列讲习班，并从60余家由女性领导的美容企业中胜出，获得Cantu赞助的价值16万美元的推广宣传。凭借在讲习班期间的积极投入和参与，再加上获得Cantu关注的创新型产品，Scott、Sims和Alisha在遴选过程中脱颖而出。

“随着黑人企业家，尤其是黑人女性越来越多地参与创业，我们希望为这些企业的成功提供催化剂”，Cantu Beauty全球营销副总裁Dametria Mustin表示。“在更多地了解了这些由女性领导的卓越企业之后，我为她们运用学习收获来驾驭美容行业中的变化趋势而深受鼓舞。”

2021年Cantu Elevate获奖者：Kyutee Nails、NatruAll和Range Beauty Cantu Elevate标志

对于一名企业家来说，学无止境。在这个转型之季，Cantu Beauty将与Sasha Group（VaynerX旗下公司）和Reddish联手，直接与各位女性企业家合作，继续巩固其品牌。Cantu、Sasha和Reddish将利用各自的专长，共同为每个美容品牌打造一项品牌营销活动或电子商务推广计划，并在2021年春季推出。

Sims、Alisha和Scott将集中关注她们的业务挑战，将其品牌提升到美容行业中的新高度。在得到公众认可后，作为一家直接面向消费者的美甲公司，Kyutee Nails利用先进技术创造了美甲艺术peel-n-press，并因此赢得声誉。随着人气网红和众多名人纷纷开始使用，这些时尚设计在社交平台上获得了超过2000万用户的关注。Sims希望利用这个机会将Kyutee Nails作为一个创新品牌推出，融合美容与特定目标并为其电子商务战略重新注入活力。

NaturAll通过仅采用新鲜、冷冻、天然和无毒成分来手工打造超级保湿的健康美发配方，力求创立新的美容标准。纯素和无伤害美妆品牌Range Beauty专注于为被忽视的肤色提供纯净产品，通过在化妆品中使用植物成分为易产生痤疮和湿疹的肌肤打造专门配方。这两个品牌都在学习如何利用最新的衡量工具，将其指标与其他初创企业竞争对手进行比较，从而成功实施营销推广活动。

“系列讲习班是一个极好的提醒，让我们始终不忘回归自己的初衷和本源”，Range Beauty的Alicia Scott表示， “讲习班中我最喜欢的环节实际上是我们第一次课后的作业。写下我的方向指引并且更仔细地考虑我的受众，这些帮助我以更具针对性的方式思考我们的营销工作。”

Cantu Beauty与市场合作伙伴沟通创建了Elevate以提供相关渠道和教育，帮助黑人女性领导的美容企业在美容行业的新格局中实现繁荣发展。Cantu将通过指导式讲习班和拨款项目继续与25 BWB合作，提供加速美容企业持续发展的平台。

要获知Cantu Elevate获奖者详情，请在Instagram上关注Kyutee Nails（@kyuteenails）、NaturAll Club（@naturallclub）和Range Beauty（@range_beauty）。此外，还请在Instagram、Facebook和Twitter上关注Cantu Beauty，以获知即将举行的Elevate讲习班和今年晚些时候举办活动的最新信息。

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关于CANTU

Cantu Beauty的使命是让你时时都能焕发光彩。无论你的头发是小卷、大卷、波浪还是直发，Cantu专门设计的产品都能满足你和你头发的多样需要。Cantu系列获奖产品的灵感来自于质感极佳的秀发，帮你随心打造任何发型。凭借独一无二的配方，Cantu帮助实现从前卫风格到经典式样的各种发型。

关于25BWB

25 Black Women in Beauty致力于推介和褒扬美容行业中的黑人女性企业家、高管和新锐人物。该组织提供了一个独家网络，提供意向沟通、职业安置和其他服务。25BWB曾被《Glamour》、《Forbes》、《Essence》、《The Zoe Report》和《WWD》等多家权威刊物报道。访问25BWB.org以了解更多内容。

关于PDC

PDC Wellness & Personal Care Co.（以前称“PDC Beauty & Wellness Co.”）起源于1981年成立的Coeur Parfums Ltd.。PDC已成为世界上发展最快的美容和保健公司之一。PDC的同类领先品牌组合中包括Cantu®、Dr Teal's®、Eylure®和Body Fantasies®。PDC的产品在美国、英国和全球60多个市场的大型综合商店、连锁药店、食品杂货店和专营零售商销售。PDC最近被沃尔玛评为消费品、健康和保健类别的美国年度最佳供应商。PDC的所有方包括CVC基金和Leonard Green & Partners的附属公司以及其管理层。要了解更多信息，请访问pdcbeauty.com。

关于CVC CAPITAL PARTNERS

CVC 是一家领先的私募股权和投资咨询公司。CVC成立于1981年，目前在欧洲、亚洲和美国设有23个办事处，员工总数超过550名。迄今为止，CVC的私募股权和信贷策略已获得众多世界领先机构投资者超过1600亿美元的投入。CVC目前管理的资产总额约为1050亿美元。如今，由CVC管理或提供咨询服务的基金投资于全世界80多家公司，在众多国家提供了超过40万个就业机会。这些公司的年销售额合计约920亿美元。有关CVC的更多信息，请访问cvc.com。

关于LEONARD GREEN & PARTNERS

Leonard Green & Partners, L.P.（简称“LGP”）是一家领先的私募股权投资公司，成立于1989年，总部设在洛杉矶。该公司与目标企业经验丰富的管理团队以及（很多情况下）与企业创始人合作，投资于市场上的领先公司。自成立以来，LGP已经通过传统收购、私有化交易、资本重组、成长股权、选择性公开股权和债务头寸的形式投资于90多家公司。该公司的投资对象以服务型企业为主，包括提供消费者服务、企业服务、医疗服务和零售服务的企业。要了解更多信息，请访问leonardgreen.com。

媒体联系人

Ariel Smith，Reddish

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