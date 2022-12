Caozhou Lacquerer -- O Chinese Dream of Lacquer Art Wins Award

HEZE, China, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- De 8 a 10 de dezembro, a final nacional da Quinta China Chuangyi Entrepreneurship and Innovation Competition (Concurso de Empreendedorismo e Inovação) foi realizada em Qingdao, e Caozhou Lacquerer - O Chinese Dream of Lacquer Art, um projeto do Condado de Yuncheng, que fica na cidade de Heze, província de Shandong, ganhou o segundo prêmio no Labor Brand Special Competition (Concurso Especial de Marca de Trabalho), de acordo com o Yuncheng County People's Government Information Office (Gabinete de Informação do Governo do Povo do Condado de Yuncheng).

A arte de Lacquer é um artesanato tradicional chinês com uma história de mais de 8.000 anos. É um belo cartão de visita da excepcional cultura tradicional chinesa. A arte da decoração em laca foi incluída na lista nacional de proteção do patrimônio cultural imaterial da China.

Li Cheng, líder de projeto do Caozhou Lacquerer - o projeto Chinese Dream of Lacquer Art, vem de uma longa linha de mestres artesãos no patrimônio cultural intangível da arte da decoração de laca de Shandong. Ele fundou o Shandong Lacer Art Museum em Yuncheng, sua cidade natal, integrando técnicas de patrimônio cultural intangível na vida moderna e desenvolvendo centenas de produtos de arte em verniz representativos da cultura Qilu e com características de Yuncheng.

Caozhou Lacquerer - O Chinese Dream of Lacquer Art utiliza um processo único de incubação: extensão de uma variedade aprimorada de árvores de laca, geração de renda a partir do cultivo em fazendas lacquer, museu de arte de verniz, centro de treinamento de patrimônio cultural intangível, centro de cultura e criação, base de pesquisa e estudo e turismo cultural rural.

Esse processo serve para promover o desenvolvimento do setor de arte em laca. Houve cerca de 50 sessões de aulas de treinamento em habilidades de restauração de laca em Xi'an, Heze e outros lugares, treinando mais de 600 aprendizes em todo o país e permitindo que trabalhadores migrantes, graduados universitários, pessoas com deficiência e outras pessoas adquirissem algumas dessas habilidades artesanais. Isso, por sua vez, resultou em alguns dos estagiários iniciando seus próprios negócios e trazendo 5.900 empregos para as áreas locais.

