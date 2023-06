Capital Group viert vijftig jaar vastrentende beleggingen

Vastrentende activa onder beheer zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld, waardoor Capital Group een van de grootste beheerders van actieve obligaties ter wereld is

LOS ANGELES, 20 juni 2023 /PRNewswire/ -- Capital Group, een van 's werelds grootste en meest ervaren actieve vermogensbeheerders, met een beheerd vermogen van ongeveer 2,3 biljoen dollar, viert vijftig jaar vastrentende beleggingen. Capital Group heeft in de afgelopen tien jaar de omvang van zijn vastrentende activa onder beheer wereldwijd meer dan verdubbeld tot ongeveer $ 470 miljard 1 met een breed scala aan wereldwijde vastrentende strategieën en portefeuilleoplossingen die consistente, superieure langetermijnresultaten nastreven om te voldoen aan de behoeften van de klant.

Capital Group begon in 1973 in de VS met vastrentende beleggingen en heeft nu meer dan 230 medewerkers voor vastrentende beleggingen in Los Angeles, New York, Londen en Singapore. In de afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf 33 procent van alle actieve Amerikaanse vastrentende fondsenstromen in handen gekregen.

"Sinds 1973 en in het bijzonder de afgelopen tien jaar hebben we zwaar geïnvesteerd in ons talent, onze investeringsprocessen, onze technologie, risicobeheersystemen en ons obligatieaanbod om onze wereldwijde voetafdruk te vergroten en onze beleggingsresultaten naar nieuwe investeerders over de hele wereld te brengen, " aldus Mike Gitlin, Global Head of Fixed Income bij Capital Group. "Naast onze gevestigde eigen-vermogenfranchise hebben we een bewezen staat van dienst in het leveren van langetermijnresultaten op vastrentende waarden die hun benchmarks overtreffen en een voortdurende focus op het prioriteren van de belangen van onze klanten bij alles wat we doen."

Guy Henriques, President van Europe and Asia Client Group, merkte op: "We zijn vastbesloten om onze onderscheidende, actieve, onderzoeksgestuurde aanpak naar een bredere groep beleggers over de hele wereld te brengen. Hoewel de onzekerheid in de nabije toekomst waarschijnlijk zal aanhouden en deze omgeving een uitdaging zal zijn voor beleggers wereldwijd, spelen vastrentende waarden een sleutelrol bij het behalen van de financiële langetermijndoelstellingen van beleggers. Met onze sterke capaciteiten op het gebied van vastrentende waarden zijn we goed gepositioneerd om onze klanten in Europa en Azië-Pacific te helpen door hun de beste investeringsmogelijkheden te bieden die we kunnen identificeren."

"In de veertig jaar dat ik hier werk, zijn vastrentende waarden een groter en belangrijker onderdeel van ons bedrijf geworden", aldus Tim Armour, CEO en voorzitter van Capital Group. "Ik ben trots op de kracht van ons huidige team voor vastrentende beleggingen en het vertrouwen dat onze beleggers stellen in onze capaciteiten op het gebied van vastrentende waarden op de lange termijn."

Gitlin voegde eraan toe: "We bestaan voor onze klanten en we zullen de komende vijftig jaar blijven evolueren om te blijven helpen te voldoen aan hun behoeften. Dat is onze belofte."

Ga voor meer informatie over de diensten rond en aanbiedingen van vastrentende beleggingen van Capital Group naar https://www.capitalgroup.com/advisor/investments/fixed-income.html .

__________________________

1 AUM per 31 maart 2023

Over Capital Group

Capital Group is sinds 1931 enkel gefocust op het leveren van superieure resultaten voor langetermijnbeleggers met behulp van zeer overtuigende portefeuilles, grondig onderzoek en individuele verantwoording.

Per 31 maart 2023 beheert Capital Group ongeveer USD 2,3 biljoen aan eigen vermogen en vastrentende activa voor miljoenen particulieren en institutionele beleggers over de hele wereld. Capital Group beheert eigen vermogen via drie investeringsgroepen. Deze groepen nemen onafhankelijk beslissingen over investeringen en stemmen bij volmacht. Professionals op het gebied van vastrentende beleggingen bieden vastrentend onderzoek en vermogensbeheer binnen de gehele Capital-organisatie; voor effecten met aandelenkenmerken treden ze echter uitsluitend op namens een van de drie aandeleninvesteringsgroepen.

Ga voor meer informatie naar capitalgroup.com .

Beleggingen zijn niet FDIC-verzekerd, noch zijn het deposito's van of gegarandeerd door een bank of een andere entiteit, waardoor ze in waarde kunnen dalen.

Beleggers dienen beleggingsdoelstellingen, risico's, kosten en uitgaven zorgvuldig te overwegen. Deze en andere belangrijke informatie is te vinden in de prospectussen en samenvattingen van het fonds, die verkrijgbaar zijn bij een financiële professional en zorgvuldig moeten worden gelezen alvorens te beleggen.

Aan een persoon toegeschreven uitspraken vertegenwoordigen de mening van die persoon op de gepubliceerde datum en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of zijn gelieerde ondernemingen. Deze informatie is bedoeld om problemen onder de aandacht te brengen en mag niet worden beschouwd als advies, goedkeuring of aanbeveling.

Alle genoemde handelsmerken van Capital Group zijn eigendom van The Capital Group Companies, Inc., een gelieerde onderneming of gelieerd fonds. Alle andere vermelde bedrijfs- en productnamen zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven.

Deze inhoud, ontwikkeld door Capital Group, de thuisbasis van American Funds, mag niet worden gebruikt als primaire basis voor investeringsbeslissingen en is niet bedoeld als onpartijdig investerings- of fiduciair advies.

American Funds Distributors, Inc.

Contactinformatie voor de media:

VS:

Natalie Marin

[email protected]

+1 (213) 615-4508

Europa:

Aramide Debo-Aina

[email protected]

+44 (0) 207 864 5523

Asia-Pacific:

Kaitlyn Yang

[email protected]

+65-6437-0439

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/549121/Capital_Group_logo_Logo.jpg

SOURCE Capital Group