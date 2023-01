Capital Markets Day 2023 - Alphawave presenta la estrategia a largo plazo y los objetivos financieros

LONDRES y TORONTO, 13 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (LSE: AWE) ("Alphawave", la "Compañía") celebrará hoy su Día de Mercados de Capital inaugural para inversores y analistas financieros en Londres. En el evento, el equipo de gestión presentará la estrategia comercial a largo plazo y los objetivos financieros de la empresa a medida que ingresa en la siguiente etapa de liderazgo tecnológico en conectividad para mercados de infraestructura digital. La compañía también anunció un cambio de marca de su identidad corporativa, que incluye un nuevo logotipo, elementos visuales de marca actualizados y una nueva marca de la empresa: Alphawave Semi.

Tras un período de inversión en la expansión del equipo y las capacidades en consonancia con los objetivos definidos durante la salida a bolsa de la empresa en 2021, Alphawave planea crear valor a largo plazo para los accionistas mediante:

extender y ampliar su liderazgo tecnológico en tecnología de silicio de conectividad;

transformarse en una empresa de semiconductores integrada verticalmente mediante la monetización adicional de su IP a través de oportunidades comerciales en silicio personalizado y otros productos de conectividad;

abordar más las necesidades de conectividad del cliente en mercados de infraestructura digital de alto crecimiento, incluidos los centros de datos. Alphawave estima que su mercado direccionable crecerá a una tasa compuesta anual del 20 % durante el período 2023-2026; y

mantener una asignación de capital disciplinada y un fuerte enfoque en mejorar la eficiencia operativa durante los próximos dos años.

A pesar del entorno macroeconómico incierto, nuestra creciente cartera refleja tendencias positivas de crecimiento secular en los mercados de infraestructura de datos y la inversión continua en soluciones de conectividad de próxima generación. Esto, combinado con nuestro talentoso equipo y nuestro sólido balance, nos da confianza en nuestro futuro.

Para todo el año 2023, Alphawave espera mantener su trayectoria de alto crecimiento mientras completa la integración de las adquisiciones recientes. La Compañía espera para el año fiscal 2023:

Ingresos dentro de un rango de 340 a 360 millones de dólares estadounidenses

EBITDA ajustado de aproximadamente 87 millones de dólares estadounidenses en el punto medio del rango de guía de ingresos, lo que representa un margen EBITDA ajustado de c.25 %

Para el año fiscal 2025, Alphawave apunta a operar dentro del siguiente modelo financiero:

CAGR de ingresos en línea con su mercado direccionable de aproximadamente 20 %, lo que representa una tasa de ejecución de ingresos de aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses para 2025

Margen bruto de c.60 %

Gastos operativos ajustados como porcentaje de los ingresos de c.30 %

Margen EBITDA ajustado de c.30 %, lo que representa aproximadamente 150 millones de dólares estadounidenses de EBITDA ajustado1

1 Calculado basado en unos ingresos de 500 millones de dólares estadounidenses

Tony Pialis, director general y consejero delegado de Alphawave, dijo: "Estamos construyendo un negocio de conectividad líder sobre la base de nuestra IP de alto rendimiento. Nuestro enfoque es ejecutar nuestra visión con una cartera de conectividad ampliada que aborde más las necesidades de conectividad de nuestros clientes. Con un equipo de casi 700 empleados, estamos entusiasmados con las oportunidades que se avecinan y el potencial a largo plazo del negocio".

John Lofton Holt, presidente ejecutivo de Alphawave, agregó: "Hoy anunciamos una nueva marca para nuestra empresa, Alphawave Semi, que refleja nuestra ambición desde la salida a bolsa: construir la empresa líder de semiconductores integrada verticalmente centrada en soluciones de conectividad. Estamos comprometidos con generar valor para los accionistas y confiamos en que todas nuestras partes interesadas serán recompensadas a medida que ejecutamos con éxito nuestra estrategia a largo plazo y continuamos brindando servicios a nuestros clientes".

Día de los Mercados de Capitales

La Compañía celebra hoy su primer Día de los Mercados de Capitales en Londres.

Transmisión en vivo

El evento se emitirá en vivo desde las 09:00 am GMT vía:

https://www.lsegissuerservices.com/spark/ALPHAWAVEIPGROUP/events/7aadd13f-2514-47e1-8281-baced5bae5e8

Una grabación del evento también estará disponible para ver en la sección de Relaciones con Inversionistas del sitio web de la Compañía Results, Reports & Presentations - Alphawave Semi

Acerca de Alphawave Semi

Alphawave Semi es líder mundial en conectividad de alta velocidad para la infraestructura tecnológica mundial. Frente al crecimiento exponencial de los datos, la tecnología de Alphawave Semi atiende una necesidad crítica: permitir que los datos viajen más rápido, de manera más confiable y con un mayor rendimiento con menor consumo de energía. Somos una empresa de semiconductores integrada verticalmente, y nuestros productos de IP, silicio personalizado y conectividad son implementados por clientes globales de primer nivel en centros de datos, cómputo, redes, IA, 5G, vehículos autónomos y almacenamiento. Fundada en 2017 por un equipo técnico experto con una trayectoria comprobada en la concesión de licencias de IP de semiconductores, nuestra misión es acelerar la infraestructura de datos críticos en el corazón de nuestro mundo digital. Para obtener más información sobre Alphawave Semi, visite: awavesemi.com

Alphawave Semi y el logotipo de Alphawave Semi son marcas comerciales de Alphawave IP Group plc. Todos los derechos reservados.

Declaración de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas

Este documento puede contener declaraciones prospectivas realizadas de buena fe y basadas en expectativas o creencias actuales, así como suposiciones sobre eventos futuros. A veces, pero no siempre, puede identificar estas declaraciones mediante el uso de una fecha en el futuro o palabras como "hará", "anticipará", "estimará", "esperará", "proyectará", "pretende", "planea", "debería", "puede", "asumir" y otras palabras similares. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro son inherentemente predictivas y especulativas e implican riesgo e incertidumbre porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que no son una garantía de rendimiento futuro y están sujetas a factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

