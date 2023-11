CapitaLand récompense 10 gagnants de son Sustainability X Challenge 2023 par un financement allant jusqu'à 1 million de dollars singapouriens pour tester leurs innovations dans ses propriétés dans le monde entier

SINGAPOUR, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- CapitaLand Group (CapitaLand) a remis à 10 lauréats de son CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) 2023 un financement pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars singapouriens pour tester leurs innovations dans des propriétés CapitaLand sélectionnées dans le monde entier, après leurs présentations finales faites lors de la journée de démonstration CSXC 2023 Demo Day. Quatre innovateurs exceptionnels, viAct, Healthway Family of Brands, Ralos Enterprise Corporation (Enamil LLC Japan) et Magorium, ont remporté les prix de reconnaissance spéciale (High Impact Award, Most Innovative Award, Most Scalable Award et Emerging Startup Award) décernés par Enterprise Singapore respectivement, et recevront chacun 150 000 dollars singapouriens pour financer leurs projets pilotes.

Image: L-R: Mr Vinamra Srivastava, Chief Sustainability Officer of CapitaLand Investment, Ms Christine Wong, Executive Director, Urban Solutions and Sustainability of Enterprise Singapore, the four special recognition award winners of CSXC 2023, Mr Andrew Lim, Group Chief Operating Officer of CapitaLand Investment and Mr Anthony Lim Weng Kin, Lead Independent Director and Non-Executive Independent Director, who is also Chairman of the Board’s Strategy & Sustainability Committee of CapitaLand Investment.

L'innovation de viAct est un outil d'analyse vidéo alimenté par l'IA qui fournit des informations détaillées permettant d'améliorer la sécurité, la productivité et le respect des normes environnementales sur le lieu de travail (analyse vidéo alimentée par l'IA). Healthway Family of Brands utilise une technologie brevetée de filtration à faible chute de pression qui remplace les filtres à média existants pour améliorer les performances et l'efficacité de filtration au niveau du système des unités de traitement de l'air existantes tout en réduisant la charge énergétique sur les moteurs des ventilateurs (Disinfecting Filtration System). Le module solaire léger et flexible de Ralos Enterprise Corporation (Enamil LLC Japan) est intégré à de l'acier ondulé qui peut être installé horizontalement ou verticalement en tant que système photovoltaïque intégré au bâtiment ou en tant que système photovoltaïque conventionnel (toit solaire ondulé). La solution de Magorium est une technologie qui convertit les déchets plastiques contaminés et non triés en un matériau de construction durable qui peut potentiellement être utilisé pour la construction de routes dans les parcs d'activités de CapitaLand (Magorium). Six autres innovations[1] portant sur la transition à faible émission de carbone, la conservation de l'eau et la résilience, la gestion des déchets et l'économie circulaire, ainsi que la santé, la sécurité et le bien-être dans les bâtiments ont également remporté 75 000 dollars singapouriens chacune pour financer leurs projets pilotes.

Les finalistes, dont les innovations proviennent du monde entier, ont été sélectionnés parmi plus de 680 innovations et 79 pays pour la troisième édition du CSXC, le premier défi mondial d'innovation en matière de développement durable lancé par une société immobilière basée à Singapour. Conformément aux efforts déployés par CapitaLand pour encourager l'innovation dans l'environnement bâti, la journée de démonstration du CSXC 2023 s'est tenue en même temps que le lancement du centre d'innovation de l'environnement bâti sur le campus Braddell (BEIH) de la Building and Construction Authority (BCA). CapitaLand explorera également les possibilités de collaboration avec la BCA sur l'expérimentation potentielle d'autres innovations du CSXC dans ses locaux. Mme Indranee Rajah, ministre du cabinet du Premier ministre, deuxième ministre des finances et deuxième ministre du développement national, était l'invitée d'honneur de la journée de démonstration du CSXC 2023.

M. Vinamra Srivastava, responsable en chef du développement durable chez CapitaLand Investment, a déclaré : « L'innovation est un moteur essentiel de notre parcours de décarbonisation, alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs de durabilité pour 2030. Grâce à des plateformes telles que le CSXC et notre fonds d'innovation CapitaLand de 50 millions de dollars, nous souhaitons aider les innovateurs à développer et à commercialiser leurs technologies afin de créer un environnement bâti résilient au changement climatique. C'est la première fois que nous nous associons à nos locataires pour tester les innovations du CSXC dans leurs locaux. Grâce à cette collaboration, nous espérons trouver des solutions pratiques qui pourront également aider nos locataires à améliorer leurs performances en matière de développement durable. Avec nos autres initiatives telles que la mise en œuvre de baux écologiques, la collaboration avec nos locataires sur des initiatives écologiques et le partage des meilleures pratiques en matière de développement durable, nous souhaitons également nous concentrer davantage sur la réduction de nos émissions de type 3. Nous continuerons à miser sur l'innovation et à collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées afin d'amplifier notre impact pour créer un environnement bâti plus durable et plus résilient. »

L'une des innovations du CSXC 2022, les persiennes voltaïques intelligentes de SlideLuvre, est testée au BCA SkyLab, un banc d'essai ultramoderne situé sur le campus Braddell de BCA. L'installation dispose d'une plateforme rotative à 360 degrés qui permet de tester les technologies dans des conditions réelles à différentes orientations du bâtiment. Les persiennes réduisent la dépendance énergétique du bâtiment vis-à-vis des sources extérieures en générant de l'énergie solaire et économisent de l'énergie en réduisant les besoins de refroidissement.

Deux innovations du CSXC 2021, qui ont été testées dans des propriétés de CapitaLand, ont été présentées lors du lancement du BEIH, dans le cadre d'une exposition de technologies innovantes. L'une de ces solutions est CONTINEWM®, un filet céramique breveté qui agit comme un filtre émettant des infrarouges et qui a été testé à LogisTech à Singapour. Au cours du projet pilote, il a permis de réduire de 51 % la consommation des ventilateurs et de 16 % la charge de refroidissement pour les deux unités de traitement de l'air équipées d'un total de 50 filets CONTINEWM®. Une autre innovation du CSXC qui a été présentée est la solution de traitement de l'eau des tours de refroidissement sans produits chimiques et sans électricité de Climatec, qui améliore l'efficacité de l'eau en réduisant de manière significative les purges. Testée chez CapitaGreen à Singapour, cette innovation a permis de réduire de 99,8 % la quantité d'eau de purge des tours de refroidissement et d'améliorer de 2,8 % l'efficacité de la centrale frigorifique.

Depuis son lancement en novembre 2020, le CSXC n'a cessé de se renforcer. Cette année, le CSXC a reçu deux fois plus d'inscriptions que le CSXC 2022. Vingt projets issus des deux premiers CSXC sont en cours d'expérimentation ou se préparent à l'être dans 24 propriétés de CapitaLand à Singapour, en Chine, en Inde, en Thaïlande et aux États-Unis. Pour la première fois, des partenaires du bac à sable tels que DBS Bank, DFI Retail Group et KPMG à Singapour piloteront potentiellement les innovations gagnantes du CSXC 2023 dans leurs espaces loués respectifs dans les propriétés de CapitaLand.

En plus de soutenir les innovateurs du monde entier par l'intermédiaire du CSXC, CapitaLand encourage également l'innovation parmi son personnel grâce à un fonds d'innovation de 50 millions de dollars australiens lancé en 2021. À ce jour, 62 innovations ont été sélectionnées pour être développées et testées, dont plus de la moitié sont liées au développement durable.

[1] La liste des six innovations figure en annexe.

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de CapitaLand, rendez-vous sur : https://www.capitaland.com/sustainability

Pour en savoir plus sur le CSXC 2023, rendez-vous sur : www.capitaland.com/csxc

À propos de CapitaLand Group (www.capitaland.com)

CapitaLand Limited (CapitaLand) est l'un des plus grands groupes immobiliers diversifiés d'Asie. Basé à Singapour, le portefeuille de CapitaLand se concentre sur la gestion des investissements immobiliers et le développement immobilier, et s'étend sur plus de 260 villes dans plus de 40 pays.

Au sein de son écosystème, CapitaLand a développé une suite intégrée de capacités de gestion des investissements et d'exploitation qui soutient ses activités et plateformes immobilières en développant des compétences de base tout au long de la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à cet ensemble complet de capacités, CapitaLand peut optimiser les stratégies de son entreprise de gestion d'investissements immobiliers cotée en bourse, CapitaLand Investment, et de son entreprise privée de promotion immobilière, CapitaLand Development, afin de conférer un avantage concurrentiel à ses activités.

CapitaLand place la durabilité au cœur de ses activités. En tant que société immobilière responsable, CapitaLand contribue au bien-être environnemental et social des communautés dans lesquelles elle opère, tout en apportant une valeur économique à long terme à ses parties prenantes.

Annexe – Autres gagnants du CSXC 2023

Outre les quatre lauréats du prix de reconnaissance spéciale du CSXC 2023, les innovations suivantes ont également gagné l'opportunité d'être testées dans certaines propriétés de CapitaLand dans le monde entier :

AI Chiller Plant Optimiz. : une solution d'optimisation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) pour les centrales frigorifiques et le côté air, qui s'intègre de manière transparente aux systèmes de gestion des bâtiments et utilise l'intelligence artificielle (IA) pour l'optimisation de l'énergie et le diagnostic prédictif des défaillances.

Essai des gicleurs automatiques - CP52 : Un test automatisé de l'interrupteur de débit du système d'arrosage qui peut être activé à l'aide d'une simple touche, ce qui réduit la main-d'œuvre nécessaire et la consommation d'énergie et d'eau.

Technologie du béton de minéralisation du carbone : Une technologie de béton minéralisé au dioxyde de carbone qui permet de créer des matériaux de construction écologiques à faible teneur en carbone grâce au dioxyde de carbone capturé et stocké dans le béton au cours de son processus de fabrication.

Technologie de détartrage inverse à cristaux nanométriques : une technologie de détartrage inverse à base de nanocristaux qui résout les problèmes d'entartrage et d'eaux usées dans les tours de refroidissement des systèmes de climatisation centrale, réduisant ainsi efficacement les rejets d'eau et l'utilisation de l'eau de refroidissement.

Film réflecteur de chaleur Refleshine Novel : Un film transparent et à faible absorption qui réfléchit la chaleur solaire, améliore l'isolation thermique et peut être installé sur n'importe quelle fenêtre de façade lisse ou surface vitrée, minimisant ainsi la consommation d'énergie.

Climatisation hybride solaire : Un climatiseur qui fonctionne directement à l'énergie solaire par temps ensoleillé et qui intègre à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau par temps pluvieux, réduisant ainsi la consommation d'énergie du réseau.

