CAPITALE ITALIENNE DE LA CULTURE 2023 : LES ÉVÉNEMENTS ET LES PROJETS INSPIRÉS PAR LA VISION DE « LA CULTURE COMME REMÈDE » SONT LANCÉS

Bergame et Brescia démontrent le pouvoir de la culture comme remède. Une multitude de projets et d'événements inspirés par la solidarité, l'inclusion et l'acceptation débuteront par des événements inauguraux les 20, 21 et 22 janvier, en présence de Sergio Mattarella, président de la République italienne.

BERGAME, Italie et BRESCIA, Italie, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La capitale italienne de la culture 2023 sera inaugurée à Bergame et à Brescia les 20, 21 et 22 janvier. Ces deux villes démontreront la capacité de la culture à exprimer la solidarité, à susciter la créativité participative et à prendre soin des citoyens. « La culture comme remède » est l'un des quatre thèmes du programme 2023 et comprendra de nombreux événements inspirés par les valeurs d'inclusion, d'acceptation, et de soin, des valeurs qui seront soutenues par la présence du président de la République italienne, Sergio Mattarella, lors de la cérémonie d'inauguration dans la « ville de lumière ».

Bergamo, view of the Upper Town Brescia, view of the City

À travers la culture et l'art, la protection des plus fragiles, l'inclusion et la participation à la citoyenneté active de tous les groupes d'âge seront promues par des initiatives conjointes entre les municipalités de Bergame et de Brescia, les organismes culturels, les associations à but non lucratif et les institutions de soins.

Le projet « Bergame et Brescia pour la famille », par exemple, est axé sur le plaisir culturel des familles et des enfants et propose un programme chargé d'événements pour toute l'année, rassemblés sous le slogan évocateur « 2023 - QUEL SPECTACLE ! »

Les événements inauguraux, qui se dérouleront du 20 au 22 janvier, proposeront des spectacles captivants, notamment par les talentueux membres de la chorale d'enfants qui chanteront l'hymne de la capitale, des milliers de voix se joignant à une mélodie composée par un groupe d'artistes et d'étudiants locaux.

D'autres projets seront axés sur la musique et la danse – « La musique du pays », qui commémore les victimes du Covid, et « Agorà. Villes voisines », spectacle de danse participative populaire dans les deux villes et territoires organisé par le célèbre chorégraphe Virgilio Sieni, ou encore le théâtre et la santé, comme « Jours silencieux, nuits blanches. Le temps des soins », spectacle théâtral du personnel soignant de l'hôpital de Bergame qui retrace collectivement l'expérience de la pandémie, et « les soins par la culture » du Teatro19 Brescia, qui promeut la réadaptation psychiatrique à travers des ateliers de théâtre.

Bergame et Brescia Capitales italiennes de la culture 2023 est soutenue par les partenaires principaux Intesa Sanpaolo et A2A, le partenaire système Brembo et le partenaire régional SACBO. Le ministère de la Culture et la Fondazione Cariplo sont des partenaires institutionnels.

